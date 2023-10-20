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    Mcdodo'dan Türkiye'ye özel ürünler geliyor!

    Mcdodo İstanbul’daki ilk deneyim mağazasını açtı.Türkiye’nin en hızlı büyüyen aksesuar markası olan Mcdodo, Konya’nın ardından 2. deneyim mağazasını İstanbul Tahtakale’de hizmete açtı.

    Mcdodo'dan Türkiye'ye özel ürünler geliyor. Tam Boyutta Gör
    Mcdodo Türkiye, mağazalaşma sürecine devam ediyor. Bugüne kadar online kanallardan satışla, Türkiye’nin en hızlı büyüyen aksesuar markası olan Mcdodo, Konya’nın ardından 2. deneyim mağazasını İstanbul Tahtakale’de hizmete açtı. Mağazasının açılışında konuşan Mcdodo Türkiye Dünya Başkanı He Jinhong, “Mcdodo Türkiye olarak, tahminlerimizin çok ötesinde bir performansla son 3 yıldır hızlı bir büyüme yakaladığı ve iş modeliyle diğer pazarlara örnek oldu. Bu yeni mağazalaşma stratejisiyle de istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Türkiye geçen yıldan bu yana ilk 3 ülke arasında bulunuyor. Bu yılı ise ‘en hızlı büyüyen ülke’ olarak tamamlayacak. Yeni yıldan itibaren Türkiye pazarına özel ürünler de üreteceğiz” dedi.

    Konya'nın ardından istanbul'da da deneyim mağazası açıldı

    Mcdodo’nun Konya’nın ardından 2. deneyim mağazası olan İstanbul Tahtakale mağazası açıldı.2018 yılında Metro iletişim Aksesuarları AŞ. İle Türkiye pazarına giren global mobil aksesuar markası Mcdodo da hızlı büyümesini sürdürüyor. Farklı kategorilerde yaklaşık 750 ürünü, yüksek tasarım ve malzeme kalitesinin yanı sıra fiyat/performans dengesiyle de fark yaratan Mcdodo, Türkiye pazarındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

    2023’de satış noktası sayılarını 3 kat artırdıklarını, e- ticaret sitesi ve sanal pazar yerlerindeki satışlara ek olarak perakende noktaları oluşturduklarını ifade edildi. Yeni ürünlerle birlikte Mcdodo Türkiye olarak, 2024 yılını 400 milyon TL’lik ciro ile tamamlamayı planlıyoruz. Söz konusu büyümeyle 2023 yılına göre yüzde 150 büyüme anlamına geliyor. Yeni açılacak mağazalarımızla birlikte iç pazarda 2024 yılında pazar lideri olmayı hedefliyoruz” diye ifade edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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