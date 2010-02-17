Intel'in Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcileri aynı saat hızında %20 daha yüksek performans sunacak

2010 ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçiş yaparak yeni nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerini pazara süren Intel, tik-tak iş modelinin ikinci adımı olarak Sandy Bridge mimarisini geliştirmeye devam ediyor. Nehalem mimarisinin yerini almak üzere önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde lanse edilmesi beklenen Sandy Bridge mimarisi için temel performans değerleri gün ışığına çıkmaya başladı.

Henüz herhangi bir test sonucu yayınlanmış olmasa da Intel'den iş ortaklarına giden bilgiye göre, Sandy Bridge mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli mobil işlemciler, aynı saat hızında Arrendale tabanlı mevcut mobil işlemcilerden %20 daha hızlı olacaklar. AVX komut seti gibi güncellemelere sahip olacak Sandy Bridge mimarisi için uyumlu yazılımların çıkmasıyla birlikte performans değerlerinin daha da artması beklenirken, eldeki mevcut verilere göre aynı saat hızında Sandy Bridge tabanlı mobil işlemciler %20 civarında daha yüksek performans sunacaklar.

Söz konusu mobil işlemciler olduğu için güç tüketim değerleri de performans karşılaştırmalarında önemli bir yer işgal ediyor. Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcilerin ısıl güç tasarımlarıyla ilgili şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak Intel daha önce yaptığı açıklamasında, Sandy Bridge mimarisinin, gelişmiş güç yönetim özelliklerine sahip olacağını açıklamış ve ciddi bir ilerleme kaydedeceğini belirtmişti.