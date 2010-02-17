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Intel'in Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcileri aynı saat hızında %20 daha yüksek performans sunacak

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2010 ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçiş yaparak yeni nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerini pazara süren Intel, tik-tak iş modelinin ikinci adımı olarak Sandy Bridge mimarisini geliştirmeye devam ediyor. Nehalem mimarisinin yerini almak üzere önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde lanse edilmesi beklenen Sandy Bridge mimarisi için temel performans değerleri gün ışığına çıkmaya başladı.

Henüz herhangi bir test sonucu yayınlanmış olmasa da Intel'den iş ortaklarına giden bilgiye göre, Sandy Bridge mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli mobil işlemciler, aynı saat hızında Arrendale tabanlı mevcut mobil işlemcilerden %20 daha hızlı olacaklar. AVX komut seti gibi güncellemelere sahip olacak Sandy Bridge mimarisi için uyumlu yazılımların çıkmasıyla birlikte performans değerlerinin daha da artması beklenirken, eldeki mevcut verilere göre aynı saat hızında Sandy Bridge tabanlı mobil işlemciler %20 civarında daha yüksek performans sunacaklar.

Söz konusu mobil işlemciler olduğu için güç tüketim değerleri de performans karşılaştırmalarında önemli bir yer işgal ediyor. Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcilerin ısıl güç tasarımlarıyla ilgili şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak Intel daha önce yaptığı açıklamasında, Sandy Bridge mimarisinin, gelişmiş güç yönetim özelliklerine sahip olacağını açıklamış ve ciddi bir ilerleme kaydedeceğini belirtmişti.


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Tolgá 9 yıl
sertacaygun

electrogod;

Haklılık payın çok yüksek. Sürekli güncellemeler, sürekli gelişmeler ve bunları sürekli takip edemenin (başta maddi olarak) verdiği tepki bende de bulunuyor. Ancak, işin şöyle yanı var bir de :

Intel Celeron M 1.5GHz işlemcili bir notebook bilgisayar bir arkadaşımın işini hayli hayli rahat görüyor. Teknoloji sürekli gelişiyor, ama uzun bir süre de geçerliliğini koruyor.

teknolojinin gelişmesi güzel ama insanlar doyumsuz olduğu için heryeni çıkanı almak istiyor ayrıca firmalar öyle işler yapıyorki bugün aldığın birşey yarın başka birşeyde perfromans veremiyor..
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sertacaygun 9 yıl
electrogod;
Haklılık payın çok yüksek. Sürekli güncellemeler, sürekli gelişmeler ve bunları sürekli takip edemenin (başta maddi olarak) verdiği tepki bende de bulunuyor. Ancak, işin şöyle yanı var bir de :
Intel Celeron M 1.5GHz işlemcili bir notebook bilgisayar bir arkadaşımın işini hayli hayli rahat görüyor. Teknoloji sürekli gelişiyor, ama uzun bir süre de geçerliliğini koruyor.
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electrogod 9 yıl
teknolojinin çok afedersiniz b.ku çıktı...

Bundan sonra sıfır işlemci yada sıfır laptop almamaya karar verdim...
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Tolgá 9 yıl
mobil için iyi haber
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RaptorFX 9 yıl
%20 hız acaba watt basına performans mı? Yoksa gerçek anlamda %20 hız demek P4den Core serisine geçmek kadar ciddi bir fark.
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TELESCOPE 9 yıl
alamasakta yeniliklerden haberdar olmakta güzel
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