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İnternet Haritası ile 350 bin site arasındaki ilişkiyi görüntüleyin

6 yıl
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Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 'internet-map.net' adlı site tarafından sunulan internet haritası kullanıcılara interneti dev bir galaxy, internet sitelerini birbirine benzer özelliklere göre kümelenmiş gezegenler olarak göstererek eğlenceli bir harita deneyimi yaşatıyor.

Geride bıraktığımız yılın son kayıtlarına göre düzenlenen internet haritasında, 196 ülkeden internet siteleri temsil ediliyor. Söz konusu harita, 2 milyondan fazla internet sitesi bağlantısını başlık benzerliklerine göre görüntülüyor. Ayrıca haritada siteler ziyaretçi trafiklerinin oranlarına göre büyüklüklerini belirleyen daireler ile gösteriliyorlar. Daireler arasındaki mesafe ise kullanıcıların bir siteden diğerine geçiş sıklığını gösteriyor.

İnternet Haritası projesini hayata geçiren ekip, haritanın oluşumunda kullanılan matematik ve mühendislik detaylarını paylaşma konusunda pekte olumlu bir tavır içinde değil. Harita üzerinde yararlı ve yararsız bilgi bulunduran birçok sitenin yer alabileceğini de belirtmekte fayda var. İnternet haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/7/30/3198825/internet-map-website-relationship Yorum Yaz
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BekleGeliyorum 6 yıl en beğenilen
oo iyi oldu malum sitelerin adını yazınca bilmediğim başka malum siteler çıkıyor iftardan sonra artık
1 Yanıt Yanıtla +7
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Cineman 6 yıl
Kim ne derse desin Apple.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-mehmet- 6 yıl
oha mamunda youtube nin yanında gt kadar yer kaplıyor
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artenis 6 yıl
Güzel ;)
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NowWeDie 6 yıl
eline sağlık +rep
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SEO-Uzmanı 6 yıl
doktor bu ne !?
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yugiohcu 6 yıl
güzel ama site not found diyor
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Cashimist! 6 yıl
dh'nin yaninda bol bol
siteleri olmasi lazim
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jovanovic 6 yıl
Mavit'in açtığı en saçma konu galiba...
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Ay-yildiz 6 yıl
Ne isimize yariyor ?
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chatlaxs 6 yıl
Site not found diyor.elemanda para istiyor sanirim
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IgorStravinsky 6 yıl Ay-yildiz
Ay-yildiz

Ne isimize yariyor ?

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Olric Reyiz 6 yıl
bulunsun
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