İnternet Haritası ile 350 bin site arasındaki ilişkiyi görüntüleyin





'internet-map.net' adlı site tarafından sunulan internet haritası kullanıcılara interneti dev bir galaxy, internet sitelerini birbirine benzer özelliklere göre kümelenmiş gezegenler olarak göstererek eğlenceli bir harita deneyimi yaşatıyor.





Geride bıraktığımız yılın son kayıtlarına göre düzenlenen internet haritasında, 196 ülkeden internet siteleri temsil ediliyor. Söz konusu harita, 2 milyondan fazla internet sitesi bağlantısını başlık benzerliklerine göre görüntülüyor. Ayrıca haritada siteler ziyaretçi trafiklerinin oranlarına göre büyüklüklerini belirleyen daireler ile gösteriliyorlar. Daireler arasındaki mesafe ise kullanıcıların bir siteden diğerine geçiş sıklığını gösteriyor.





İnternet Haritası projesini hayata geçiren ekip, haritanın oluşumunda kullanılan matematik ve mühendislik detaylarını paylaşma konusunda pekte olumlu bir tavır içinde değil. Harita üzerinde yararlı ve yararsız bilgi bulunduran birçok sitenin yer alabileceğini de belirtmekte fayda var. İnternet haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/7/30/3198825/internet-map-website-relationship