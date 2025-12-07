Paramount düşmanca teklif vermeye hazırlanıyor, Warner Bros.’u bırakmak istemiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sinema tarihinin en çok konuşulan konusu haline gelen Netflix-Warner Bros. birleşmesine karşı hamleler devam ediyor. Sinema sendikalarının Beyaz Saray’da lobiye başlamasının ardından Paramount da harekete geçti.

Paramount işin peşini bırakmıyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde Warner Bros. hisselerini almak için Netflix ve Paramount-Skydance ortaklığı arasındaki kıyasıya mücadelenin kazanını Netflix olmuştu. Nakit, hisse ve Discovery iştirakinin değeri de dahil 82 milyar dolar teklif ederek görüşme aşamasına geçmeye hak kazanmıştı.

Paramount ise teklifi olan hisse başı 30$ nakit ödemenin gerçek değerinin Netflix’in teklifinden fazla olduğunu iddia ederek düşmanca teklif vermeye hazırlanıyor. Düşmanca teklif; hedef firmanın (WBD) teklifi veren firmanın (Paramount) teklifini reddettiğinde, hedef firmanın yönetim kurulunu bypass ederek doğrudan hissedarlara teklif yapması demek.

Bu süreç oldukça uzun sürüyor ve hissedar çoğunluğunu elde ederek yönetim kurulunu ele geçirmeye kadar gidiyor. Böylece etki altındaki yönetim kurulu Paramount lehine anlaşmayı bozabilecek. 2018 yılında Broadcom da Qualcomm’un yönetim kurulundaki 11 üyeyi değiştirmiş ancak Trump yayınladığı genelgeyle satın alımı engellemişti.

Kaynaklar şu an için Warner Bros. hissedarlarının 82 milyar dolarlık tekliften memnun olduğunu belirtiyor. Ayrıca WBD yönetim kurulu da böyle bir hamleye karşı hukuki haklarını kullanabilir. 2026 yılının Netflix ve Paramount arasında çetin bir savaşa sahne olması bekleniyor.

