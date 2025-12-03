Google, Keşfet’te başlıkları yapay zeka ile değiştirmeye başladı

Google’ın yapay zekası ‘clickbait’ başlık atıyor
Google’ın AI ile başlıkları değiştirmesi ilk başta “tık tuzağı” başlıklar için faydalı olabilecek gibi görünse de gerçek hiç de öyle değil. Aksine Google, normal başlıkları resmen clickbait başlıklara dönüştürüyor. Paylaşılan örneklerden birinde Ars Technica kaynaklı bir haber Keşfet üzerinde “Steam Machine price revealed” (Steam Machine'in fiyatı açıklandı) başlığıyla gösterildi. Oysa orijinal haberin başlığı “Valve's Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one” (Steam Machine bir konsol gibi görünüyor ancak fiyatının konsol gibi olmasını beklemeyin) şeklindeydi. Zaten Valve tarafından da herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmamıştı.
Bu masum denemenin ise Google ile yayıncılar arasındaki sürtüşmeyi daha da şiddetlendirmesi olası. Haber yayıncıları yıllardır Google’ın içeriklerinin bir kısmını göstermesi karşılığında ödeme yapmasını talep ediyor. Ancak Google, bu taleplere karşı geçmişte en az iki kez ilgili kaynakları arama sonuçlarından tamamen çıkarmış ve ardından haber gösteriminin reklam gelirlerine kayda değer bir katkısı olmadığını öne sürmüştü.
Yapay zeka entegrasyonu yalnızca Keşfet ile sınırlı değil. Arama tarafında da daha radikal bir düzenleme test ediliyor. Google Arama Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein tarafından X'te paylaşılan açıklamaya göre şirket, mobil aramada AI Mode özelliğini AI Overview ile aynı ekran üzerinde bir araya getiren yeni bir tasarımı deniyor