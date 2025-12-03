Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Keşfet’te başlıkları yapay zeka ile değiştirmeye başladı

    Google, Keşfet’te haber başlıklarını yapay zekayla yeniden yazmayı deniyor. Değiştirilen başlıkların ise kimi zaman tamamen hatalı veya yanıltıcı olduğu aktarılıyor.

    Google, Keşfet’te başlıkları AI ile değiştirmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zekayı neredeyse hizmetlerinin en ince ayrıntısına kadar entegre etmeye çalışıyor. Bunun son örneği ise Keşfet akışı olmuş durumda. Şirket, bazı haberlerin orijinal başlıklarını değiştirerek yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş başlıklar yerleştirmeye başladı. Ancak bu yeni başlıkların bir kısmı yanıltıcı, bazıları ise tamamen hatalı.

    Google’ın yapay zekası ‘clickbait’ başlık atıyor

    Google’ın AI ile başlıkları değiştirmesi ilk başta “tık tuzağı” başlıklar için faydalı olabilecek gibi görünse de gerçek hiç de öyle değil. Aksine Google, normal başlıkları resmen clickbait başlıklara dönüştürüyor. Paylaşılan örneklerden birinde Ars Technica kaynaklı bir haber Keşfet üzerinde “Steam Machine price revealed” (Steam Machine'in fiyatı açıklandı) başlığıyla gösterildi. Oysa orijinal haberin başlığı “Valve's Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one” (Steam Machine bir konsol gibi görünüyor ancak fiyatının konsol gibi olmasını beklemeyin) şeklindeydi. Zaten Valve tarafından da herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmamıştı.

    Google, Keşfet’te başlıkları AI ile değiştirmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Google sözcüsü Mallory Deleon, söz konusu uygulamanın Keşfet kullanıcılarının küçük bir bölümünü kapsayan “küçük bir arayüz denemesi” olduğunu belirterek amacın başlıkların konuyla ilgili ek bilgilerle birlikte daha anlaşılır biçimde sunulması olduğunu söyledi.

    Bu masum denemenin ise Google ile yayıncılar arasındaki sürtüşmeyi daha da şiddetlendirmesi olası. Haber yayıncıları yıllardır Google’ın içeriklerinin bir kısmını göstermesi karşılığında ödeme yapmasını talep ediyor. Ancak Google, bu taleplere karşı geçmişte en az iki kez ilgili kaynakları arama sonuçlarından tamamen çıkarmış ve ardından haber gösteriminin reklam gelirlerine kayda değer bir katkısı olmadığını öne sürmüştü.

    Yapay zeka entegrasyonu yalnızca Keşfet ile sınırlı değil. Arama tarafında da daha radikal bir düzenleme test ediliyor. Google Arama Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein tarafından X’te paylaşılan açıklamaya göre şirket, mobil aramada AI Mode özelliğini AI Overview ile aynı ekran üzerinde bir araya getiren yeni bir tasarımı deniyor

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motorun altından su akıyor samsung önerilen uygulamalar kapatma triger zinciri ne zaman değişir en boy yükseklik golf 7 hangi yıllar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum