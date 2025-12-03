Google, Keşfet’te başlıkları yapay zeka ile değiştirmeye başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zekayı neredeyse hizmetlerinin en ince ayrıntısına kadar entegre etmeye çalışıyor. Bunun son örneği ise Keşfet akışı olmuş durumda. Şirket, bazı haberlerin orijinal başlıklarını değiştirerek yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş başlıklar yerleştirmeye başladı. Ancak bu yeni başlıkların bir kısmı yanıltıcı, bazıları ise tamamen hatalı.

Google’ın yapay zekası ‘clickbait’ başlık atıyor

Google’ın AI ile başlıkları değiştirmesi ilk başta “tık tuzağı” başlıklar için faydalı olabilecek gibi görünse de gerçek hiç de öyle değil. Aksine Google, normal başlıkları resmen clickbait başlıklara dönüştürüyor. Paylaşılan örneklerden birinde Ars Technica kaynaklı bir haber Keşfet üzerinde “Steam Machine price revealed” (Steam Machine'in fiyatı açıklandı) başlığıyla gösterildi. Oysa orijinal haberin başlığı “Valve's Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one” (Steam Machine bir konsol gibi görünüyor ancak fiyatının konsol gibi olmasını beklemeyin) şeklindeydi. Zaten Valve tarafından da herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmamıştı.

Tam Boyutta Gör Google sözcüsü Mallory Deleon, söz konusu uygulamanın Keşfet kullanıcılarının küçük bir bölümünü kapsayan “küçük bir arayüz denemesi” olduğunu belirterek amacın başlıkların konuyla ilgili ek bilgilerle birlikte daha anlaşılır biçimde sunulması olduğunu söyledi.

Bu masum denemenin ise Google ile yayıncılar arasındaki sürtüşmeyi daha da şiddetlendirmesi olası. Haber yayıncıları yıllardır Google’ın içeriklerinin bir kısmını göstermesi karşılığında ödeme yapmasını talep ediyor. Ancak Google, bu taleplere karşı geçmişte en az iki kez ilgili kaynakları arama sonuçlarından tamamen çıkarmış ve ardından haber gösteriminin reklam gelirlerine kayda değer bir katkısı olmadığını öne sürmüştü.

Yapay zeka entegrasyonu yalnızca Keşfet ile sınırlı değil. Arama tarafında da daha radikal bir düzenleme test ediliyor. Google Arama Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein tarafından X’te paylaşılan açıklamaya göre şirket, mobil aramada AI Mode özelliğini AI Overview ile aynı ekran üzerinde bir araya getiren yeni bir tasarımı deniyor

