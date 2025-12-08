Armut.com erişime engellendi!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en popüler online hizmet platformlarından Armut.com, mahkeme kararıyla erişime engellendi. Armut.com web sitesi ve mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından paylaşılan bilgilere göre Armut.com, 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Kararın gerekçesi henüz bilinmiyor

Erişim engelinin gerekçesi hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Armut.com’da temizlik, nakliye, tamirat, tadilat gibi hizmetler için müşteriler ile hizmetverenler bir araya getiriliyor. Bu karar, ödemelerin vergilendirilmemesi veya rekabet konularından dolayı alınmış olabilir. Platform üzerinden yapılan anlaşmalarda ödemeler çoğunlukla nakit olarak ödeniyor ve herhangi fatura kesilmiyor.

