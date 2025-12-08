Giriş
    Armut.com erişime engellendi!

    İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Armut.com'a erişim engeli getirildi. Armut.com'un neden engellendiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

    Armut.com erişime engellendi!
    Türkiye’nin en popüler online hizmet platformlarından Armut.com, mahkeme kararıyla erişime engellendi. Armut.com web sitesi ve mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor.

    Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından paylaşılan bilgilere göre Armut.com, 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

    Kararın gerekçesi henüz bilinmiyor

    Erişim engelinin gerekçesi hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Armut.com’da temizlik, nakliye, tamirat, tadilat gibi hizmetler için müşteriler ile hizmetverenler bir araya getiriliyor. Bu karar, ödemelerin vergilendirilmemesi veya rekabet konularından dolayı alınmış olabilir. Platform üzerinden yapılan anlaşmalarda ödemeler çoğunlukla nakit olarak ödeniyor ve herhangi fatura kesilmiyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    HABERİN ETİKETLERİ
    BTK, erişim engeli ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri armut Teknoloji Haberleri Internet
