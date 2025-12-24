Fallout yarışma oluyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube platformunun en çok takip edilen yayıncısı MrBeast’i transfer ederek ses getiren Amazon Prime Video platformu, yarışma kategorilerini genişletmeye devam ediyor. Fallout, platforma yarışma olarak geri dönüyor.

Fallout Shelter tarzı yarışma

Sektörden gelen bilgilere göre Amazon yeni bir hayatta kalma yarışması için düğmeye bastı. Fallout Shelter oyununu temel alacak yarışma programında katılımcılar sığınak sakinlerini hayatta tutmak için mücadele edecek ve kaynak toplamaya çalışacak. Programda birden fazla sığınak ya da tek bir büyük sığınağın olabileceği belirtiliyor.

Fallout 2. sezon, Amazon'da izleyici ile buluştu 1 hf. önce eklendi

Henüz program hakkında net bilgiler yok ancak Fallout ikinci sezonun ardından 2026 yılı başlarında yol haritasının netleşmesi bekleniyor. Bethesda ayrıca aşağı doğru ilerleyen hayatta kalma mücadelesi oyunu Fallout Shelter’a da güncelleme yaptı. Yeni güncelleme ile oyuncular sınırlı zamanlı sığınaklarda dizinin Lucy, Maximus ve The Ghoul karakterleri ile oynayabiliyorlar.



