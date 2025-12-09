Giriş
    Google AI Overviews ve YouTube Avrupa’da mercek altında

    AB, Google’ın yayıncıların içeriklerini ve YouTube videolarını yapay zeka modellerinde izinsiz ve yetersiz telifle kullandığı iddiasını mercek altına alarak şirkete karşı soruşturma başlattı.

    Google AI Overviews ve YouTube Avrupa’da mercek altında Tam Boyutta Gör
    Alphabet’ın iştiraki Google, Avrupa Birliği’nde yapay zeka modellerini eğitirken kullandığı çevrimiçi içerik nedeniyle yeni bir rekabet soruşturmasıyla karşı karşıya. Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan inceleme, şirketin hem internet yayıncılarının içeriklerini hem de kullanıcıların YouTube’a yüklediği videolara yeterli ödeme sunmadan ve içerik sahiplerine kullanım konusunda açık bir ret imkanı tanımadan yapay zeka sistemlerinde değerlendirdiği iddialarına odaklanıyor.

    Google’a dev ceza gelebilir

    Komisyon’un rekabetten sorumlu birimi, Google’ın arama motorundaki hakim konumunu kullanarak çevrimiçi basın kuruluşlarına adil olmayan koşullar dayatıp dayatmadığını araştırıyor. Yetkililer, özellikle şirketin arama sonuçlarında öne çıkan AI Overviews isimli yapay zeka özetlerini üretirken yayıncıların içeriğinden nasıl faydalandığını mercek altına aldı.

    Yapay zeka tarafından oluşturulan bu özetler, klasik bağlantıların üzerinde yer alıyor ve hâlihazırda 100’ün üzerinde ülkede kullanıcıların karşısına çıkıyor. Google, bu özetlerde geçen yıl mayıs ayından itibaren reklam göstermeye de başlamıştı.

    AB Rekabet Komiseri Teresa Ribera, yaptığı açıklamada Google’ın davranışlarına ilişkin kaygıları açıkça dile getirdi. Ribera, şirketin güçlü konumunu kullanarak içerik üreticilerinin emeği üzerinden kendi yapay zeka hizmetlerini güçlendirdiğine dair şüphelerin ciddi olduğunu belirterek “Bu dava, çevrimiçi basını ve diğer içerik oluşturucuları korumaya ve gelişmekte olan yapay zeka pazarlarında adil rekabeti sağlamaya yönelik taahhüdümüzün bir kez daha güçlü bir işareti” dedi.

    Komisyon aynı endişeleri YouTube videoları için de paylaşıyor. Google’ın, kullanıcıların platforma yüklediği görüntüleri yapay zeka modellerini eğitmekte kullanırken içerik sahiplerine yeterli kontrol ve telif mekanizması sunup sunmadığı da soruşturmanın önemli başlıklarından biri.

    AB’nin teknoloji devlerine yönelik gözetimi giderek artarken Google’ın mevcut soruşturma sonucunda ihlal tespit edilmesi halinde küresel yıllık gelirinin yüzde 10’una kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Google, 2024’te 350 milyar dolar gelir elde etmişti. Bunun yüzde 10’u 35 milyar dolara denk geliyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

