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İnternetin en büyük film bilgi bankası AppStore'da

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
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8
Diğer
Shady
Haber Editörü
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İnternet dünyasının en büyük film bilgi bankasının sahibi IMDB.com Inc.'de AppStore'dan iPhone kullanıcılarına program hazırlayan firmalar kervanına katıldı. 1.5 milyondan fazla film ve TV şovuyla, 3.2 milyon sanatçı hakkında bilgiyi bünyesinde barındıran ve sinema severlerin vazgeçemediği IMDb.com, iPhone OS'e taşıyan uygulama, AppStore aracılığıyla ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu.

Hiçbir kısıtlama olmadan IMDb.com'un bütün bilgi bankasına ulaşılmasını sağlayan IMDb App, fragmanlardan fotoğraflara, en iyi film listelerinde film gişe tarihlerine ve film yorumlarına kadar internetteki IMDb.com'un bütün sunduklarını iPhone'a uygun arayüzüyle sunuyor.

İnternetin en büyük film bilgi bankası AppStore'da
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fotifoti 9 yıl
tr store a gelmez :(
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ariaven 9 yıl
Böyle diğer store'larda olan uygulamaları nasıl indirebiliriz? Yeni kullanıcıyım.
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wm1tr 9 yıl
İmdb die aradim bulamadim. İnternet movie database diye aradim, yine yok... :(
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EnDiViT 9 yıl
wm1tr

İmdb die aradim bulamadim. İnternet movie database diye aradim, yine yok... :(


Usa Store da bulabilirsin
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Batuist 9 yıl
evet en baştada tüm zamanların en iyi filminin kağağı var.. gerçekten güzel filmdi..
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler
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