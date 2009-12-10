İnternetin en büyük film bilgi bankası AppStore'da

İnternet dünyasının en büyük film bilgi bankasının sahibi IMDB.com Inc.'de AppStore'dan iPhone kullanıcılarına program hazırlayan firmalar kervanına katıldı. 1.5 milyondan fazla film ve TV şovuyla, 3.2 milyon sanatçı hakkında bilgiyi bünyesinde barındıran ve sinema severlerin vazgeçemediği IMDb.com, iPhone OS'e taşıyan uygulama, AppStore aracılığıyla ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu.

Hiçbir kısıtlama olmadan IMDb.com'un bütün bilgi bankasına ulaşılmasını sağlayan IMDb App, fragmanlardan fotoğraflara, en iyi film listelerinde film gişe tarihlerine ve film yorumlarına kadar internetteki IMDb.com'un bütün sunduklarını iPhone'a uygun arayüzüyle sunuyor.

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