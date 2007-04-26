Internette en çok kullanılan 10 şifre

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Giderek kullanım alanı yaygınlaşan Internet üzerinde kullanıcıların en çok kullandıkları şifrelere (password) yönelik yeni bir araştırma yapılmış. PC Magazine dergisinin hazırladığı ilk 10 listesine göre işte en çok kullanılan 10 şifre, 1. password 2. 123456 3. qwerty 4. abc123 5. letmein 6. monkey 7. myspace1 8. password1 9. blink182 10. (adınız) Tabii PC Magzine dergisinin yurt dışı odaklı yaptığı bu çalışma ülkemiz gerçekleri ile birebir örtüşmeyebilir ama listenin ilk 3 sırasında yer alan şifre alternatiflerinin de ülkemizde ciddi şekilde kullanıldığını ve global anlamda en çok kullanılan şifreler oldukları da bir gerçek. Bu arada şifre oluşturma konusunda sıkıntı çeken Firefox kullanıcıları için güzel bir eklenti tavsiyesi, SecurePassword Generator Download etmek için, https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/135
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eklenti tam olarak ne işe yarıyor. kullanan varmı