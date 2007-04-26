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Internette en çok kullanılan 10 şifre

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Giderek kullanım alanı yaygınlaşan Internet üzerinde kullanıcıların en çok kullandıkları şifrelere (password) yönelik yeni bir araştırma yapılmış. PC Magazine dergisinin hazırladığı ilk 10 listesine göre işte en çok kullanılan 10 şifre, 1. password 2. 123456 3. qwerty 4. abc123 5. letmein 6. monkey 7. myspace1 8. password1 9. blink182 10. (adınız) Tabii PC Magzine dergisinin yurt dışı odaklı yaptığı bu çalışma ülkemiz gerçekleri ile birebir örtüşmeyebilir ama listenin ilk 3 sırasında yer alan şifre alternatiflerinin de ülkemizde ciddi şekilde kullanıldığını ve global anlamda en çok kullanılan şifreler oldukları da bir gerçek. Bu arada şifre oluşturma konusunda sıkıntı çeken Firefox kullanıcıları için güzel bir eklenti tavsiyesi, SecurePassword Generator Download etmek için, https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/135
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Clever_07 9 yıl
bende arasıra kullanıyorum ama gmaile kaydolurken 30 haneli şifre ıle kaydolmuştum;)
'-'
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emreee85 12 yıl

Orjinalden alıntı: fx57


Bu arada şifre oluşturma konusunda sıkıntı çeken Firefox kullanıcıları için güzel bir eklenti tavsiyesi,

SecurePassword Generator

Download etmek için,
addons.mozilla.org/...


eklenti tam olarak ne işe yarıyor. kullanan varmı
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UnReAL_BoY 12 yıl
Türkiye de yüzde 90 dogum tarihleri kullanılıyor ozellikle banka atm şifrelerinde

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beyazpiyon 12 yıl
çok kredi kartı mı çaldın? desem darılırmısın ?
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chakra 12 yıl
password olarak en çok password mü yazılıyormuş
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fx57 12 yıl

Orjinalden alıntı: .Taner.

password olarak en çok password mü yazılıyormuş




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