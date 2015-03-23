İnternetten Alışveriş, Cayma Hakkı ve Yasal Düzenlemeler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İnternetten alışveriş, her geçen gün daha popüler oluyor. Bugün televizyondan cep telefonuna pek çok şeyi satın aldığımız sanal ortam, yasalar ile düzenlenmiş durumda. Peki haklarımızı biliyor muyuz, örneğin 14 gün koşulsuz iade kanunundan haberdar mıyız ? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda.
Güncel yönetmelik: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm
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Hemen mail attım bu bozuk iade etmek istiyorum dedim, ürünü ertesi gün kargoya verip yolladım, bana ''ürünü test ettik sağlam, ayrıca ambalajı yırtmışşınız iade alamayız'' diyerek bozuk ürünü geri yolladılar, şimdi akıl var mantık var ben 30 liralık ürün için, bozuk olmasa neden bu kadar uğraşayım, zaten ihtiyacım var, gittim normal bir mağazadan tekrar mikrofon kablosu aldım, hem zaman kaybettim hem daha fazla para kaybetmiş oldum, bozuk cihaz da hala bende.