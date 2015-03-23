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İnternetten Alışveriş, Cayma Hakkı ve Yasal Düzenlemeler

4 yıl
78,6b
1
Diğer
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İnternetten alışveriş, her geçen gün daha popüler oluyor. Bugün televizyondan cep telefonuna pek çok şeyi satın aldığımız sanal ortam, yasalar ile düzenlenmiş durumda. Peki haklarımızı biliyor muyuz, örneğin 14 gün koşulsuz iade kanunundan haberdar mıyız ? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda.
 

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draconist 4 yıl en beğenilen
Bir müzik mağazasından mikrofon kablosu almıştım, paketi zaten kesmeden ya da yırtmadan açılabilecek gibi değildi, ben de mecburen yırttım açtım, kabloyu irig ile hem ipadde, hem de pc için masa üstü ses kartımda denedim, kablo bariz bozuk, çalışmıyor.

Hemen mail attım bu bozuk iade etmek istiyorum dedim, ürünü ertesi gün kargoya verip yolladım, bana ''ürünü test ettik sağlam, ayrıca ambalajı yırtmışşınız iade alamayız'' diyerek bozuk ürünü geri yolladılar, şimdi akıl var mantık var ben 30 liralık ürün için, bozuk olmasa neden bu kadar uğraşayım, zaten ihtiyacım var, gittim normal bir mağazadan tekrar mikrofon kablosu aldım, hem zaman kaybettim hem daha fazla para kaybetmiş oldum, bozuk cihaz da hala bende.

Bir müzik mağazasından mikrofon kablosu almıştım, paketi zaten kesmeden ya da yırtmadan açılabilecek gibi değildi, ben de mecburen yırttım açtım, kabloyu irig ...
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pranis 4 yıl
Mesut ve Erdi bey, emsal siteleriniz, okurlarına manipüle amaçlı konu (örneğin :escort e8) hakkında 14 gün iadeyi ona özelmiş gibi aynen bunu yansıtıyorlar ve reklam yapıyorlar. siz de tahmin edersiniz adresini. sizlere teşekkür ederim kişisel olarak. bir çok teknoloji sitesi gezdim fakat sizin kadar dürüst, insanları kullanmaya yeltenmeyen, açıklayıcı ve aydınlatmaya yönelik içerik hazırlayan bir site görmedim. Konu için aydınlatmanız için ve ayriyetten editörlüğünüz için tekrar teşekkür ederim.
Mesut ve Erdi bey, emsal siteleriniz, okurlarına manipüle amaçlı konu (örneğin :escort e8) hakkında 14 gün iadeyi ona özelmiş gibi aynen bunu yansıtıyorlar ve r...
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purple 4 yıl
Fiyatin yanlış yazilmasindan dolayı ürünü göndermeyen firmayı tüketici haklarina versek en az 6 ayda sonuc gelir.
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DH Misafiri 6 ay
Maalesef (Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş.) ÇOK ÜZGÜNÜM ...
Yani dolandırıcıya 10,200 tl ödül vermiş. Her önüne gelen şirket kursun, sahte siteler üzerinden vatandaşların parasını gasp etsin oh be ne ala ……Yasaların boşluğundan yararlanılarak dolandırıcılığa, hırsızlığa, teşfik ediliyor insanlar.Hırsızları, dolandırıcıları, ALLAH a havale ediyorum. 3 tl 5 tl toplayarak kazandığım helal paramı yiyen o dolandırıcıya HAKKIM HARAM OLSUN……
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DH Misafiri 11 ay
Vatan bilgisayar web sayfasından cep telefonu aldım.ürünü iade etmek için aradım bulunduğunuz ilde vatan mağazası varsa iade edebilirsiniz dendi.ürünü mağaza zar zor yetkili servise gönderip onay alacağız diye aldı..ürüne 20 gün sonra iade olamaz dedi..ama iade almama kararı açıklanmadı ve bir belge istediğinizde onu da vermedi...sakın ola Vatan bilgisayar dan almayın..0850 ile başlayan telefon görüşmelerinde de bant koyun baştan sarıp anlatın.çünkü her seferinde üç beş kişi olan call center da aynı soruları ve çözümleri sıralı bir ezber şeklinde anlatıyorlar..amann diyem
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DH Misafiri 11 ay
BEN BİR İNTERNET SİTESİNDEN 10,200 TL LİK ÜRÜN SİPARİŞİ VERDİM...
PARAYI HAVALE İLE YOLLADIM. 50 TL DEĞERİNDE BAŞKA ÜRÜN YOLLAMIŞLAR. ARADIM HATA OLMUŞ BEYEFENDİ TEKRAR YOLLAYIN SİZİN 10,200 TL LİK ÜRÜNÜ YOLLAYALIM DEDİLER.
YURTİÇİ KARGOYLA İADE ETTİM. SİPARİŞ VERDİĞİM ÜRÜNDE GELMEDİ PARADA GELMEDİ. 14 GÜNLÜK CAYMA HAKKIMI KULLANDIM İADELİ TAAHÜTLÜ,PTT DEN...
TELEFON İLE BENİ ARADI SANA HİÇ BİR ŞEKİLDE PARA İADESİ YAPILMAYACAK GİT İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET DEDİ..
BEN DE SAVCILIĞA ŞİKAYET ettim dolandırıcılıktan dolayı ve 2 gün sonra site kapatıldı.
BENİ 10,200 TL DOLANDIRAN ŞİRKET ADI=DOĞUŞ AKADEMİ YAYINCILIK İNŞAAT HİZMET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,NE AİT DİJİTAL444.COM..ADRES ANKARA CAD. NO/289/21 pendik/İSTANBUL..TEL 0530 498 56 56,,TEL..0532 456 13 93..TEL..0216 671 98 99 BU NUMARALAR ÜZERİNDEN 30 TANE KADAR SAHTE SİTELER ÜZERİNDEN İNSANLARI HALA MAĞDUR EDİYORLAR..MAKBUZDA AÇIKLAMA KISMINA BİŞİ YAZDIRMIYORLAR FATURA YOLLAMIYORLAR.İADE ALMIYORLAR..DEVLET BUNLAR GİBİ VİJDANSIZLARA EL ATMALI.......çok mağdur edildim.
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Vega 2 yıl
Aslında bu ülkede herkes hakkını az çok biliyor ama işi yokuşa sürenler satıcı tarafı.Yukarıda bir arkadaş yazmış.Ürün 60 TL ama kasada 120 TL çıkmış.Bu durumda ürünü müşterinin istediği fiyattan vermesi lazım ama gel de anlat satıcıya.
Bende Boyner'den bir ürün aldım sonra kullanmadan iade ettim.Benim paramı 8 TL eksik yatırmışlar.Nedenini öğrenmek için 5-6 kez mail attım hiçbirine cevap vermediler.Kalktım gittim Tüketici hakem heyetine.7 ay sonra sonuç geldi.Kazanmışım.Sonra ödediler paramı.Boyner THHnin dilekçesine savunma bile vermemiş.
Şimdi de D&R adlı siteyi THHye vericem.Zar zor sipariş iptal ettik.2 haftadır parayı yatırmadılar.Hiç bir şekilde ulaşılamıyor D&R'a.Ne maillere cevap veriyorlar ne telefonlara bakıyorlar.Herkes şikayetçi bu siteden.Açın bakın bütün sosyal medya hesaplarına.
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ar-kn 2 yıl
Merhaba arkadaslar konu biraz eski ama ben s7 edge aldim h den simkart takmis bulundum fakat telefon 2. Gun 200 tl birden dustu, firmayu aradim kart takmissaniz olmaz dedi ben urunu denemeden nasil anlayabilirim iyimi kotumu diye dedim ama adamlar almayizda almayiz hatta telefon 200 tl birden dusmus dedim buna ragmen hic bisey yapmadilar. Sormak istedigim arkadaslar kart takarsam herhangibir sorunla karsilasmam dogalmi boyle durumlarda ne yapmaliyim simdiden tesekkurler
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DH Misafiri 2 yıl
E-ticaret sitelerinin en önemli sorunu uyguladıkları kampanyaları satın alımda göremememiz. Doğru dürüst bir indirim kuponu falan bulamıyoruz. Site site dolaşıp zar zor bişeyler buluyoruz. Google Chrome'da Jaart eklentisini kurdum o baya bi işime yaradı. Sağladığı indirim kupon ve kodlarıyla anında alışveriş sırasında indirimli olarak ürünü alabiliyorsunuz. Bence e-ticaret siteleri bu indiirmlerin uygulanması olayını ciddi gözden geçirmeli...
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba, ben Değerli Bayan Nelly, yaşam, alternatif kredi veren özel bir kredi borç veren duyuyorum. Eğer borçlarını temizlemek için acil kredi ihtiyacınız veya işinizi geliştirmek için bir sermaye kredi gerekiyor mu? Eğer bankalar ve diğer finans kurumları tarafından reddedilmiştir? Bir konsolidasyon kredi veya ipotek gerekiyor? Burada geçmişte tüm finansal sorunlar içindir, çünkü artık görünüyor. Biz kötü bir kredi var ya% 2 iş oranında yatırım yapmak, faturaları ödemek için paraya ihtiyacım mali yardım ihtiyacı olan bireyler, para ödünç. Ben güvenilir ve mali yardım yararlanıcı render ve size bir kredi sunmak için hazır olacak sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum. Yani e-posta yoluyla bugün bize: (nellyperious@gmail.com)
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DH Misafiri 2 yıl
ben n11 den kulaklık aldım, memnun kalmadım performansından ve üründen iade edebiliyormuyum.
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ercanekon 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben n11 den kulaklık aldım, memnun kalmadım performansından ve üründen iade edebiliyormuyum.

vücutla birebir teması gerektiren kulakiçi veya kulaküstü kulaklıklar sağlık açısından iade edilemiyor
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DH Misafiri 3 yıl
Yaklaşık 12 GUN kadar once evkurdan sony m5 cep telefonunu aldım.bir cok sey sorunlu cıktı bariz ve net..mağazaya gıttıgımde 8-9 GUN ıcınde servise gitmemiz getektıgını orayla cozmemız getektıgını ordaki karara gore onlara gitmemiz getektıgını ısrarla dırettıler...haklarımı yeniledim ama tekrar aynı cevap.. Corum yolu bulamadım bugun tüketici mahkemesine gideceğim...araya hafta sonu gırdı gidemedim sizce nasıl bır yol ızlemelıyım ben urununu ıade edip sorunsuz bır modeliyle z5 ıle degıdımını ıstıyorum
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Fenomenon 3 yıl

Hepsiburada'dan ram aldım. Girişi farklı olduğu için iade talep ettim. Ancak talebim red edildi. Çünkü teknolojik ürünlerde kutu açıldığı zaman "2. el durumuna düştüğü için" geri iade alamıyoruz dedi. Şaka gibi bir durum. Yarın tüketici kakem heyetine başvuru yapacağım. Zaten pram öyle yada böyle param gitti. Hepsiburada artık tamamen bitmiş.
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Kyzerh 3 yıl
Merhaba İnternet'den Cep Telefonu satın aldım. Belirli gerekçeler ile üründen memnun kalmadım. (Batarya performansı, ara sıra takılma vb. gibi) Bu arada Orjinal kutusundan garanti belgesi de çıkmamıştır.

Bu ürünü 14 gün içerisinde cayma hakkımı kullanıp iade edebilir miyim?
Firma, sim kart takmışsınız iade alamayız derse, nasıl bir prosedür ile yol izlemeliyim?
Firmadan gerekçesini mail olarak yazılımı istemeliyim? tamam diyerek göndermezlerse ne yapılmalı?

Herkese teşekkür ederim.

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