İnternetten Alışveriş, Cayma Hakkı ve Yasal Düzenlemeler

İnternetten alışveriş, her geçen gün daha popüler oluyor. Bugün televizyondan cep telefonuna pek çok şeyi satın aldığımız sanal ortam, yasalar ile düzenlenmiş durumda. Peki haklarımızı biliyor muyuz, örneğin 14 gün koşulsuz iade kanunundan haberdar mıyız ? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda.

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