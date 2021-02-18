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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor

    iOS 14 ile birlikte kullanıcı verilerinin takibini oldukça kısıtlayan Apple; reklam verenleri korkuttu. Bir süreliğine reklam verenler Android ağına daha fazla harcama yapmaya karar verdi.
    18 Şubat 2021, 19:30 (8 sa.)
    2,7b
    7
    20
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5

    iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor
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    Apple’ın iOS 14.5 ile birlikte kullanıma sunacağı reklam amaçlı kullanıcı verilerinin takibinin izne bağlanması sadece Facebook gibi devleri tedirgin etmiyor. Reklam verenler de gelirlerinin düşeceğinden korkuyor.

    Bekle ve gör stratejisi

    Apple’ın iOS 14 ile birlikte sunduğu izin etiketleri ve iOS 14.5 ile gelecek reklam amaçlı kullanıcı verilerinin takibinin izne bağlanması büyük bir ekosistemi rahatsız etmiş durumda. Bu ekosistem elbette reklam ekosistemi.

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    Kullanıcı verilerini takip ederek reklamların odaklı hale gelmesini sağlayan ve reklam verenlerin gelirlerini arttırarak kendisine de yansıtan Facebook bundan oldukça rahatsız. Sosyal medya devi kongrede lobi faaliyetlerine başlamış durumda.

    Ekosistemin diğer parçası reklam verenler de durumdan rahatsız. Veri takibi kısıtlanacağı için daha az odaklanmış reklamlar ve haliyle daha az gelir gelecek. Otoriteler ilk haftalarda reklam gelirlerinde dip olacağını tahmin ediyor.

    iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor
    Tam Boyutta Gör

    Reklam verenler bu bakımdan iOS platformuna daha az reklam vermeyi planlıyor ve reklam harcamalarının ağırlığı Android tarafına kaydırılıyor. Henüz Google bu konuda bir adım atmadığı için reklam gösterimleri halen verimliliğini koruyor.

    Reklam verenler bir süre bekle ve gör taktiği uygulayacak. iOS 14.5 ile birlikte reklam gelirlerinde oluşacak düşüşler veya normal ilerleyişe göre de yeniden harcamalar planlanacak. Bununla birlikte düşüş yaşansa bile reklam verenlerin harcamalarını dengelemesi gerektiği ifade ediliyor zira 1 milyardan fazla cihaz ile iOS devasa bir ekosistem ve sadece Android’e ağırlık vererek reklam işinin yürümesi pek mümkün olmuyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/17/advertisers-weigh-moving-to-android-as-ios-14-privacy-features-loom Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    12 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan apple R yaparsan adam degilsin..
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    WB 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dik durursa kazanir..
    Yanıtla +19
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    ersniaydn (Ersin Aydın) 8 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Android hedef kitle genelde zaten dusuk bütçe için tercih editör. Satış yapacakları asil kitle Apple’da. Apple en iyisini yapıyor.
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    MertayKardes (Mertay ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    uygulamalar ücretli olur böyle giderse...
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    buraxus (Burak Tüzen ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani bir karikatür vardı ya, bak şurdan ....
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    manesnuc (Fırat Küçük) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Anlamadığım şey şu, iPhone kullanıyorum ve uygulamaların artık beni istemezsen tam takip etmesini önleyebiliyorum. Fakat bu haberde reklam verenlerin apple ekosisteminden genel olarak uzaklaşması, belki uygulamaların bu platformlara çıkmasını bile engelleyecek bir duruma ya gelirse. Ya da düz mantık, reklamlar azalırsa da yine ücretsiz ve sadece reklam gelir modeli ile çalışan geliştiriciler de uzaklaşmaya başlamış olacak. Geçenlerde kurduğumuz e-ticaret sitesinin Facebook pixel entegrasyonunu yapıyordum, bir yere girdiğimde sayfanın üstünde ios 14'te verinin takip edilememesiyle ilgi bir şeyler yazıyordu. Bu takip edilemeyen veriler de genel olarak artık nasıl oluyorsa yapay zeka ile kendince yorumlanarak dolduruluyor sanırım öyle bir şeye benzer yazı vardı ama tam hatırlayamıyorum şuan. Facebook reklam servislerinde böyle bir bildiri koymuş durumdayken pek çok orta-küçük geliştiriciye sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Bir yandan iyi, bir yandan da kötü bir durum. Ya ücretsiz programlar azalırsa ve zaten ucuz olmayan ios uygulamaları aylık abonelik ya da daha pahalı ücretlerle satılırsa. İşte o zaman tam zengin platformu olur, reklamların olmadığı, sürekli bir şeylerin abonelik yada sadece satın alınarak kullanılabildiği bir platform 🤯
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    A akmac (Kerem Akyol) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) manesnuc
    Facebook'un tek haklı olduğu konu bu zaten.

    Küçük işletmelerin rekabet edebilmesi.



    Ben de yeni bir şirket kurdum; ihtiyacıma göre geniş filtrelemeler yapıp küçük bütçem ile hedef kitleyi bulmaya çalışıyorum. Instagram üzerinden de reklam veriyorum.



    Facebook veri toplayamadığında bu filtrelemeler olmayacak.

    Bu filtrelemeler olmadığında çok büyük reklam bütçeleri dışında hiç bir reklam işe yaramayacak. Haliyle küçük işletmeler için bir fırsat olan dijital pazarlama yok olacak.



    İşin ücretli uygulama tarafı bambaşka bir taraf.



    Apple reklamsız bir dünya istiyor ama ona ücretli abonelik buna ücretli abonelik derken bireysel kullanıcı da ekonomik olarak kötü etkilenebilir. Bir süre sonra bu iş bir ütopyaya dönüşebilir.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple daha fazla kâr elde etmediği işe girmez.
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    yenfiz (Yenfiz Yenfiz) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bak simdi apple kullanicilara gizlilik konusunda verdiği değer benimde ilgimi çekti, daha dün internet bağlayalım diyen arkadaş aradı hem Msj hemde arama yaptilar aynı gün internet kampanyası ile ilgili düşünün ne kadar siki takipdeler android ads uygulamaları , tesadüf olamaz sanırım..
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kullanıcılar da Apple’a kaçarsa?
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    Emynation (Davut ÖZTÜRK) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Akasha_Ether
    Gelsin dolarlar appelin avcu kaşınıyor muş🤣
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    N nehuse 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android 1.6 dn beri kullanıcısıyım google'ın son zamanlarda Apple'a karşılık verememesi benim bile yeni telefon olarak iphone düşünmeme yol açıyor.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google verilerimizi en çok parayı verene hatta para veren hemen hemen her yere satıyor. Ama apple microsoft pek öyle değil
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    apeirons (gökhan ak) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir hamle. Bence tam tersi olacak, kullanıcı kitlesi daha da artacak.
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    ersniaydn (Ersin Aydın) 8 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Android hedef kitle genelde zaten dusuk bütçe için tercih editör. Satış yapacakları asil kitle Apple’da. Apple en iyisini yapıyor.
    Yanıtla +15
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2720 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 14, ios 14.5 ve Apple
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