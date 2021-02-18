iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor

Apple’ın iOS 14.5 ile birlikte kullanıma sunacağı reklam amaçlı kullanıcı verilerinin takibinin izne bağlanması sadece Facebook gibi devleri tedirgin etmiyor. Reklam verenler de gelirlerinin düşeceğinden korkuyor.
Bekle ve gör stratejisi
Apple’ın iOS 14 ile birlikte sunduğu izin etiketleri ve iOS 14.5 ile gelecek reklam amaçlı kullanıcı verilerinin takibinin izne bağlanması büyük bir ekosistemi rahatsız etmiş durumda. Bu ekosistem elbette reklam ekosistemi.İlginizi Çekebilir iOS 14.5 güncellemesi ile hızlı uygulama kapatma geliyor
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Kullanıcı verilerini takip ederek reklamların odaklı hale gelmesini sağlayan ve reklam verenlerin gelirlerini arttırarak kendisine de yansıtan Facebook bundan oldukça rahatsız. Sosyal medya devi kongrede lobi faaliyetlerine başlamış durumda.
Ekosistemin diğer parçası reklam verenler de durumdan rahatsız. Veri takibi kısıtlanacağı için daha az odaklanmış reklamlar ve haliyle daha az gelir gelecek. Otoriteler ilk haftalarda reklam gelirlerinde dip olacağını tahmin ediyor.
Reklam verenler bu bakımdan iOS platformuna daha az reklam vermeyi planlıyor ve reklam harcamalarının ağırlığı Android tarafına kaydırılıyor. Henüz Google bu konuda bir adım atmadığı için reklam gösterimleri halen verimliliğini koruyor.
Reklam verenler bir süre bekle ve gör taktiği uygulayacak. iOS 14.5 ile birlikte reklam gelirlerinde oluşacak düşüşler veya normal ilerleyişe göre de yeniden harcamalar planlanacak. Bununla birlikte düşüş yaşansa bile reklam verenlerin harcamalarını dengelemesi gerektiği ifade ediliyor zira 1 milyardan fazla cihaz ile iOS devasa bir ekosistem ve sadece Android’e ağırlık vererek reklam işinin yürümesi pek mümkün olmuyor.
https://appleinsider.com/articles/21/02/17/advertisers-weigh-moving-to-android-as-ios-14-privacy-features-loom Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
Küçük işletmelerin rekabet edebilmesi.
Ben de yeni bir şirket kurdum; ihtiyacıma göre geniş filtrelemeler yapıp küçük bütçem ile hedef kitleyi bulmaya çalışıyorum. Instagram üzerinden de reklam veriyorum.
Facebook veri toplayamadığında bu filtrelemeler olmayacak.
Bu filtrelemeler olmadığında çok büyük reklam bütçeleri dışında hiç bir reklam işe yaramayacak. Haliyle küçük işletmeler için bir fırsat olan dijital pazarlama yok olacak.
İşin ücretli uygulama tarafı bambaşka bir taraf.
Apple reklamsız bir dünya istiyor ama ona ücretli abonelik buna ücretli abonelik derken bireysel kullanıcı da ekonomik olarak kötü etkilenebilir. Bir süre sonra bu iş bir ütopyaya dönüşebilir.
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