iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor

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Apple’ın iOS 14.5 ile birlikte kullanıma sunacağı reklam amaçlı kullanıcı verilerinin takibinin izne bağlanması sadece Facebook gibi devleri tedirgin etmiyor. Reklam verenler de gelirlerinin düşeceğinden korkuyor.

Bekle ve gör stratejisi

Apple’ın iOS 14 ile birlikte sunduğu izin etiketleri ve iOS 14.5 ile gelecek reklam amaçlı kullanıcı verilerinin takibinin izne bağlanması büyük bir ekosistemi rahatsız etmiş durumda. Bu ekosistem elbette reklam ekosistemi.

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Kullanıcı verilerini takip ederek reklamların odaklı hale gelmesini sağlayan ve reklam verenlerin gelirlerini arttırarak kendisine de yansıtan Facebook bundan oldukça rahatsız. Sosyal medya devi kongrede lobi faaliyetlerine başlamış durumda.

Ekosistemin diğer parçası reklam verenler de durumdan rahatsız. Veri takibi kısıtlanacağı için daha az odaklanmış reklamlar ve haliyle daha az gelir gelecek. Otoriteler ilk haftalarda reklam gelirlerinde dip olacağını tahmin ediyor.

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Reklam verenler bu bakımdan iOS platformuna daha az reklam vermeyi planlıyor ve reklam harcamalarının ağırlığı Android tarafına kaydırılıyor. Henüz Google bu konuda bir adım atmadığı için reklam gösterimleri halen verimliliğini koruyor.

Reklam verenler bir süre bekle ve gör taktiği uygulayacak. iOS 14.5 ile birlikte reklam gelirlerinde oluşacak düşüşler veya normal ilerleyişe göre de yeniden harcamalar planlanacak. Bununla birlikte düşüş yaşansa bile reklam verenlerin harcamalarını dengelemesi gerektiği ifade ediliyor zira 1 milyardan fazla cihaz ile iOS devasa bir ekosistem ve sadece Android’e ağırlık vererek reklam işinin yürümesi pek mümkün olmuyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/17/advertisers-weigh-moving-to-android-as-ios-14-privacy-features-loom

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