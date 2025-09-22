Intel’e şaşırtan teklif: Borsadan çekil, şirketlere ayrıl

Intel özel şirket olmalı
Charlene Barshefsky, Reed Hundt ve James Plummer tarafından kaleme alınan bir makalede Intel’in yeni dönemde borsadan çekilerek özel bir şirket haline gelmesi gerektiğini savundu. Yöneticiler hükümet öncülüğünde oluşturulacak özel bir konsorsiyumun bu şirketi satın alarak gidişata yön vermesini istedi.
Makaleye göre Intel, döküm bölümünü ayırarak bağımsız bir şirket haline getirmeli ve TSMC’ye bağımlılığı azaltmak isteyen tasarımcılar için en önemli alternatif haline gelmeli. Diğer taraftan özel şirket statüsünde yapay zekâ mühendislerine daha yüksek maaşlar vadederek bünyesine katabilir. Böylece şirket, kısa vadeli finansal hedefleri yerine getirmeye odaklanmak zorunda kalmadan, ürün geliştirme süreçlerine ağırlık verebilir.
Elbette halka açık bir dev şirketi özelleştirmek büyük zorluklar içeriyor. Hisselerin geri alınması, yatırımcı kaygıları ve operasyonel maliyetler ciddi engeller oluşturuyor. Ancak uzmanlara göre, NVIDIA iş birliği sonrası Intel için farklı bir strateji geliştirmek kaçınılmaz görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.