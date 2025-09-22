Intel’e şaşırtan teklif: Borsadan çekil, şirketlere ayrıl

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uçurumun eşiğinde iken önce ABD hükümetine yüzde 10 sonrasında da Nvidia’ya yüzde 4 civarında hissesini satan Intel, rekabette yeniden iddialı olmak adına planlamalar yaparken eski yöneticiler farklı bir düşünce içerisinde.

Intel özel şirket olmalı

Charlene Barshefsky, Reed Hundt ve James Plummer tarafından kaleme alınan bir makalede Intel’in yeni dönemde borsadan çekilerek özel bir şirket haline gelmesi gerektiğini savundu. Yöneticiler hükümet öncülüğünde oluşturulacak özel bir konsorsiyumun bu şirketi satın alarak gidişata yön vermesini istedi.

Makaleye göre Intel, döküm bölümünü ayırarak bağımsız bir şirket haline getirmeli ve TSMC’ye bağımlılığı azaltmak isteyen tasarımcılar için en önemli alternatif haline gelmeli. Diğer taraftan özel şirket statüsünde yapay zekâ mühendislerine daha yüksek maaşlar vadederek bünyesine katabilir. Böylece şirket, kısa vadeli finansal hedefleri yerine getirmeye odaklanmak zorunda kalmadan, ürün geliştirme süreçlerine ağırlık verebilir.

Elbette halka açık bir dev şirketi özelleştirmek büyük zorluklar içeriyor. Hisselerin geri alınması, yatırımcı kaygıları ve operasyonel maliyetler ciddi engeller oluşturuyor. Ancak uzmanlara göre, NVIDIA iş birliği sonrası Intel için farklı bir strateji geliştirmek kaçınılmaz görünüyor.

