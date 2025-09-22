Samsung’un üçe katlanan telefonu ertelendi

Samsung G Fold ne zaman çıkacak?
Kaynaklar bu ayın sonunda Project Moohan XR kod adlı sanal gerçeklik başlığı ile Samsung G Fold katlanabilir telefonun tanıtılmasını bekliyordu. Ne var ki Samsung G Fold tanıtımı yılın sonlarına sarkmış durumda.
Samsung’un üçe katlanabilir telefonu ile ilgili kalite kontrollerini tamamlamasının uzun sürdüğü ve her şeyden emin olmak için çıkış tarihini biraz daha ertelediği belirtiliyor. Şu an için en iyimser tahmin Kasım ayı sonu ya da Aralık ayı başları.
Diğer taraftan firmanın sanal gerçeklik başlığı ve telefon lansmanlarını ayırarak karmaşıklığın önüne geçmek ve her birisi için daha dikkat çekici bir tanıtım dönemi planlamak istediği de iddia ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.