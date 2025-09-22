Samsung’un üçe katlanan telefonu ertelendi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir üçe katlanan akıllı telefonunu piyasaya çıkarmak için çabalayan Samsung halen net bir tarih ortaya koyabilmiş değil. Samsung G Fold adını alması beklenen telefonun çıkış tarihi sürekli erteleniyor.

Samsung G Fold ne zaman çıkacak?

Kaynaklar bu ayın sonunda Project Moohan XR kod adlı sanal gerçeklik başlığı ile Samsung G Fold katlanabilir telefonun tanıtılmasını bekliyordu. Ne var ki Samsung G Fold tanıtımı yılın sonlarına sarkmış durumda.

Samsung’un üçe katlanabilir telefonu ile ilgili kalite kontrollerini tamamlamasının uzun sürdüğü ve her şeyden emin olmak için çıkış tarihini biraz daha ertelediği belirtiliyor. Şu an için en iyimser tahmin Kasım ayı sonu ya da Aralık ayı başları.

Diğer taraftan firmanın sanal gerçeklik başlığı ve telefon lansmanlarını ayırarak karmaşıklığın önüne geçmek ve her birisi için daha dikkat çekici bir tanıtım dönemi planlamak istediği de iddia ediliyor.

