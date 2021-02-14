HBO Max küresel pazara açılıyor

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HBO Max geçtiğimiz yıl ABD'de piyasaya sürüldü. Şimdi, yakında küreselleşeceği açıklandı. Yayın hizmetinin, Latin Amerika ve Karayipler'deki 39 bölgede Haziran ayı sonunda başlaması planlanıyor. Bu durum platformun ABD dışındaki ilk kullanılabilirliği olacak.

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HBO Max küreselleşiyor

Küresel kullanıcılar yakında HBO, DC ve Warner Bros içeriklerini HBO Max üzerinden yararlanabilecekler. Her yaştan çocuk için kapsamlı bir içerik kataloğu içeren yeni bir çocuk deneyimi olacak. Ayrıca, yerel orijinal yapımlar da yayınlanacak.

HBO Max uluslararası başkanı Johannes Larcher: "WarnerMedia'nın hizmetini ABD dışındaki ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırmanın ilk adımı olan HBO Max'in Latin Amerika ve Karayipler'de piyasaya sürülmesinden heyecan duyuyoruz. HBO'yu WarnerMedia'nın dizi ve film kataloğunun en iyilerinin yanı sıra Latin Amerika'daki usta hikaye anlatıcılarından yerel olarak üretilen içeriklerine de yer verilecek olan HBO Max, bölgedeki hayranlara unutulmaz ve zenginleştirici bir eğlence deneyimi sunacak. " dedi.

HBO Max, Haziran 2021'de Latin Amerika'da mevcut HBO Go ürününün yerini alacak ve mevcut kullanıcılar olduğu gibi yeni platforma taşınacak. Avrupalı müşteriler için de benzer bir geçiş planlanıyor ancak bunun şu anda somut bir sunum programı bulunmuyor. Bazı söylentiler ise bu yıl sonlarında HBO Max'in Avrupalı müşterilere sunulacağı yönünde.

https://www.gsmarena.com/hbo_max_will_launch_in_latin_america_and_the_caribbean_this_june_coming_to_europe_later_on-news-47728.php

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