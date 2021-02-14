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    HBO Max küresel pazara açılıyor

    HBO Max, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından ilk kez ABD dışında da kullanılabilir olacak. HBO Max, Haziran ayında Latin Amerika ve Karayipler'de kullanıma sunulacak.
    14 Şubat 2021, 18:30 (3 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    6

    HBO Max küresel pazara açılıyor
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    HBO Max geçtiğimiz yıl ABD'de piyasaya sürüldü. Şimdi, yakında küreselleşeceği açıklandı. Yayın hizmetinin, Latin Amerika ve Karayipler'deki 39 bölgede Haziran ayı sonunda başlaması planlanıyor. Bu durum platformun ABD dışındaki ilk kullanılabilirliği olacak.

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    HBO Max küreselleşiyor

    Küresel kullanıcılar yakında HBO, DC ve Warner Bros içeriklerini HBO Max üzerinden yararlanabilecekler. Her yaştan çocuk için kapsamlı bir içerik kataloğu içeren yeni bir çocuk deneyimi olacak. Ayrıca, yerel orijinal yapımlar da yayınlanacak.

    HBO Max uluslararası başkanı Johannes Larcher: "WarnerMedia'nın hizmetini ABD dışındaki ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırmanın ilk adımı olan HBO Max'in Latin Amerika ve Karayipler'de piyasaya sürülmesinden heyecan duyuyoruz. HBO'yu WarnerMedia'nın dizi ve film kataloğunun en iyilerinin yanı sıra Latin Amerika'daki usta hikaye anlatıcılarından yerel olarak üretilen içeriklerine de yer verilecek olan HBO Max, bölgedeki hayranlara unutulmaz ve zenginleştirici bir eğlence deneyimi sunacak. " dedi.

    HBO Max, Haziran 2021'de Latin Amerika'da mevcut HBO Go ürününün yerini alacak ve mevcut kullanıcılar olduğu gibi yeni platforma taşınacak. Avrupalı müşteriler için de benzer bir geçiş planlanıyor ancak bunun şu anda somut bir sunum programı bulunmuyor. Bazı söylentiler ise bu yıl sonlarında HBO Max'in Avrupalı müşterilere sunulacağı yönünde.



    https://www.gsmarena.com/hbo_max_will_launch_in_latin_america_and_the_caribbean_this_june_coming_to_europe_later_on-news-47728.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    EFSANEBRAD (ÇAĞDAŞ *****) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Disney+ ve Hbo Türkiye'de olsa ikisine birden abone olurum. Diğerleri faso fiso...
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    Alen Doğu Gencer (Alen Doğu Gencer) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    TR ye gelirse süper olur.

    bir laf vardır " HBO dan babam çıksa izlerim" diye.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiyeden bekleniyorsunuz
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Disney ile hbo yu bekliyoruz fiyatlar iyi olursa alırız
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    Tieion Amastris 2 gün ( Mesaj Silindi )
    HBO super olur, ancak bekleyeceğiz. Tahminimce 2022-2023 gibi anca gelir buraya.



    Disney için heyecanlı olduğumu söyleyemem, Star içeriği iş yapar ama Marvel'a, pixar'a ilgim yok. Marvel dizileri olan Daredevil'ı, Punisher'ı bile izlemedim o kadar övülmelerine rağmen. Animasyon da nadir izliyorum, farklılık oluyor. Başka platformların yanına alternatif olarak alınır bana göre, birincil platform olmaz.



    Gözüm HBO'nun yolunda, çok bekletecek ne yazık ki.
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    G glumerna (hiko baba) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Heralde en kaliteli platform bu hbo varken gerisi tırrı vırı
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    Alen Doğu Gencer (Alen Doğu Gencer) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    TR ye gelirse süper olur.

    bir laf vardır " HBO dan babam çıksa izlerim" diye.
    Yanıtla +5
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye geldiklerinde Netflix gibi yaparlar artık. ABD arşivi çok daha genişken kırpılmış versiyon sunarlar. Başta RTÜK nedeniyle.
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    EFSANEBRAD (ÇAĞDAŞ *****) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Disney+ ve Hbo Türkiye'de olsa ikisine birden abone olurum. Diğerleri faso fiso...
    Yanıtla +10
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye gelirse bizim şu ismi lazım değil kurum sayesinde tüyü dökülmüş tavuğa benzer izlettirmezler doğru dürüst hiç gelmesin daha iyi...
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    Moueson 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Olan yine bizim cebimize olacak.
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    SuperrNaturaL (Enis Ataç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi birisine abone olacağımı şaşırdım. HBO da güzel yapımlar olduğu gibi Disney+da da güzel yapımlar var.
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    4879 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    hbo max, warner media ve
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