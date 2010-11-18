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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 4.2.1'in yeni bir Golden Master sürümü yayınlandı

8 yıl
14,6b
1
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık üç hafta önce iOS 4.2'nin son kullanıcıya sunulacak sürümü olan Golden Master sürümünü yayınlayan Apple, sistemin yeni bir Golden Master versiyonunu yayınladı. Fakat önceki ikisinin aksine, Apple'ın yayınladığı son Golden Master sürümü iOS 4.2'nin olarak değil iOS 4.2.1'in olarak gözüküyor.

Hatırlanacağı gibi Apple, ilk GM sürümünden sonra 12 Kasım'da 8C134 kodlu yeni bir derleme yayınlamıştı. Bu iki derlemede iOS 4.2'nin gözüküyordu.

Sistemin ilk Golden Master sürümünü yaklaşık üç hafta önce yayınlayan Apple'ın 12 Kasım'da iOS 4.2'i kullanıcılara sunması bekleniyordu fakat iddialara göre sistemde karşılaşılan bir Wi-Fi sorunundan dolayı bu tarih, The Telegraph'ın Apple'a yakın kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, 24 Kasım'a ötelendi.


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UyGaR___ 8 yıl
İpad icin wifi denemem olumlu oldu son gm surumde. Final surumde dahafa gelistirirler umarim, herhangi bir sinyal sorunu yasamadim. Aksine evin cekmeyen bir kosesi vardi, su an ordada cekiyor.
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bekoc 8 yıl
bende var yeni ses tonlari. byada guzeller ama cok uzunlar. calma seside olabilirlermis :)
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ozansah 8 yıl

bekoc

bende var yeni ses tonlari. byada guzeller ama cok uzunlar. calma seside olabilirlermis :)


cihazınız nedir 3gs mi? bende 3g var ve yeni sms tonları yok menülerde
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DH Misafiri 8 yıl
ben asıl unlock için 4.2 yi bekliyorum. Çıksada sonra unlockunu yapacaklar ama çıkartmıyorlar bi türlü
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ozansah 8 yıl
yaaa 4.2.1 de yeni sms tonları gitmiş naabıyo bu adamlar? bi sürüme koyduklarını öbür sürümde alıyolar


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DH Misafiri 8 yıl
bu adi serefsizler milletin unlock bekledigini bildikleri için milleti magdur ediyorlar bidaha iphone mu tovbeler tövbesi arkadaslar..sanki ucak aliyoz yav
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Takao 8 yıl

DH Misafiri

bu adi serefsizler milletin unlock bekledigini bildikleri için milleti magdur ediyorlar bidaha iphone mu tovbeler tövbesi arkadaslar..sanki ucak aliyoz yav

unlcoklu olduğunu bile bile alıp unlock çıkmayınca küfreden tipik insan türü
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Takao 8 yıl
ne farkı var öbürlerinden?
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Klack 8 yıl
ben anlamıyorum ya.. 4.2 sanki apayrı bir sistemmiş gibi yok gecikiyor yok hata çıkıyor falan.. çok büyük bir yenilik olmadığı için aslında kolayca programlanması lazım..
yani bir önceki sürümün hatalarını düzeltip pürüzleri gidermeleri lazım.. yanlış mıyım ? sanki bana uçuracaklar telefonu 4.2 ile..

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