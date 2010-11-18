iOS 4.2.1'in yeni bir Golden Master sürümü yayınlandı

Yaklaşık üç hafta önce iOS 4.2'nin son kullanıcıya sunulacak sürümü olan Golden Master sürümünü yayınlayan Apple, sistemin yeni bir Golden Master versiyonunu yayınladı. Fakat önceki ikisinin aksine, Apple'ın yayınladığı son Golden Master sürümü iOS 4.2'nin olarak değil iOS 4.2.1'in olarak gözüküyor.

Hatırlanacağı gibi Apple, ilk GM sürümünden sonra 12 Kasım'da 8C134 kodlu yeni bir derleme yayınlamıştı. Bu iki derlemede iOS 4.2'nin gözüküyordu.

Sistemin ilk Golden Master sürümünü yaklaşık üç hafta önce yayınlayan Apple'ın 12 Kasım'da iOS 4.2'i kullanıcılara sunması bekleniyordu fakat iddialara göre sistemde karşılaşılan bir Wi-Fi sorunundan dolayı bu tarih, The Telegraph'ın Apple'a yakın kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, 24 Kasım'a ötelendi.