Bir devrin sonuna gelindi: Apple, iPod serisinin fişini çekti

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2000’lere ciddi etkisi olan ve modern zamanların en önemli teknolojik aletlerinden sayılan iPod, sonunda bizlere elveda diyor. Apple, iPod’un son üyesi 7.jenerasyon iPod Touch’ın fişini çekti.

“iPod’un ruhu bütün ürünlerimizde yaşayacak”

2019 yılında 7.jenerasyon tanıtılan iPod Touch, A10 Fusion işlemciye sahip ve 4 inç ekrana sahip. 2019 yılı için bile eski sayılan bu cihaz için yolun sonu göründü. Apple, iPod Touch’ın fişini çektiğini duyurdu. Firma, stoklar bitene kadar iPod Touch satışlarının devam edeceğini bildirdi. 2017 yılında Nano ve Shuffle serilerinin de fişini çeken Apple, iPod Touch’ın da fişini çekerek sonunda iPod ailesini tamamen bitirmiş oldu. Apple, iPod cihazları için yolun sonuna gelinse de iPod’un ruhunun iPhone, iPad ve HomePod gibi müzik çalan bütün Apple cihazlarında yaşamaya devam edeceğini belirtti.

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Akıllı telefon devrimi ile müzik çalar satışları ciddi anlamda azalmıştı. Uzun süredir Apple’ın neden hala iPod satışına devam ettiği ise hep merak ediliyordu. Görünüşe göre Apple, sonunda kaçınılmaz olan yola girmiş. Orijinal iPod’un geliştiricilerinden Tony Fadell, The Verge ile yaptığı röportajda iPhone’un varlığının iPod dahil tüm müzik çalar marketine tehlike olduğu iPod takımının farkında olduğu bir şeydi. Fadell, Steve Jobs’ın Apple’ında yapılan her cihazın mükemmel olmak zorunda olduğunu bu yüzden Apple’ın asla iPod’u incitmemek için iPhone’dan özellik kısamayacağını belirtti.

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Böylece Apple’ın en önemli cihazlarından olan iPod, tarihin tozlu raflarına doğru yola çıkmış oldu. Her ne kadar Apple’ın iPod satışı çok yakında bitecek olsa da nostalji sevenler iPod ile projeler yapıp iPod’un ruhunu bir süre daha yaşatmaya devam edecektir. Elveda iPod, her şey için teşekkürler.

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