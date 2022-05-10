Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir devrin sonuna gelindi: Apple, iPod serisinin fişini çekti

    Tüm zamanların en etkileyici teknolojik ürünlerinden olan iPod için yolun sonuna gelindi. Akıllı telefon devrimi ile popülerliğini kaybeden iPod, son üyesi 7.jenerasyon iPod Touch’a elveda diyor.
    Oy Ver

    iPod için yolun sonuna gelindi: elvada iPod
    Tam Boyutta Gör

    2000’lere ciddi etkisi olan ve modern zamanların en önemli teknolojik aletlerinden sayılan iPod, sonunda bizlere elveda diyor. Apple, iPod’un son üyesi 7.jenerasyon iPod Touch’ın fişini çekti.

    “iPod’un ruhu bütün ürünlerimizde yaşayacak”

    2019 yılında 7.jenerasyon tanıtılan iPod Touch, A10 Fusion işlemciye sahip ve 4 inç ekrana sahip. 2019 yılı için bile eski sayılan bu cihaz için yolun sonu göründü. Apple, iPod Touch’ın fişini çektiğini duyurdu. Firma, stoklar bitene kadar iPod Touch satışlarının devam edeceğini bildirdi. 2017 yılında Nano ve Shuffle serilerinin de fişini çeken Apple, iPod Touch’ın da fişini çekerek sonunda iPod ailesini tamamen bitirmiş oldu. Apple, iPod cihazları için yolun sonuna gelinse de iPod’un ruhunun iPhone, iPad ve HomePod gibi müzik çalan bütün Apple cihazlarında yaşamaya devam edeceğini belirtti.

    iPod için yolun sonuna gelindi: elvada iPod
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon devrimi ile müzik çalar satışları ciddi anlamda azalmıştı. Uzun süredir Apple’ın neden hala iPod satışına devam ettiği ise hep merak ediliyordu. Görünüşe göre Apple, sonunda kaçınılmaz olan yola girmiş. Orijinal iPod’un geliştiricilerinden Tony Fadell, The Verge ile yaptığı röportajda iPhone’un varlığının iPod dahil tüm müzik çalar marketine tehlike olduğu iPod takımının farkında olduğu bir şeydi. Fadell, Steve Jobs’ın Apple’ında yapılan her cihazın mükemmel olmak zorunda olduğunu bu yüzden Apple’ın asla iPod’u incitmemek için iPhone’dan özellik kısamayacağını belirtti.

    Böylece Apple’ın en önemli cihazlarından olan iPod, tarihin tozlu raflarına doğru yola çıkmış oldu. Her ne kadar Apple’ın iPod satışı çok yakında bitecek olsa da nostalji sevenler iPod ile projeler yapıp iPod’un ruhunu bir süre daha yaşatmaya devam edecektir. Elveda iPod, her şey için teşekkürler.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

    Profil resmi
    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız