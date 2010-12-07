iPad 2 için geri sayım başladı

Google'ın iş ortakları adeta iş birliği edercesine yeni nesil tabletlerini 2011'in ilk aylarında pazara sunarak iPad'e rakip olmayı ve pazardan mümkün olduğu kadar fazla pay almayı hedefliyorlar. Uzakdoğulu kaynaklara göre, 2011 yılında tablet bilgisayar pazarında iPad haricindeki toplam satış 30 milyon civarında olacak ve bunun çok büyük bir kısmını Android tabanlı cihazlar gerçekleştirecek. Buna ek olarak iddialı üreticiler, belirtilen satış rakamlarının üzerine çıkıp, iPad cephesinden de pay alabilmek için çaba gösterecekler.

Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere tablet bilgisayar pazarı giderek kızışıyor. Google'ın, Android 3.0 işletim sistemi tablet bilgisayarlara yönelik çok daha fazla sayıda özellik sunacak ve Android tabanlı mevcut tablatler için için yapılan "büyük ekranlı telefon" yakıştırması da geride kalmış olacak. ARM'ın Cortex A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli yeni platformlarla güç kazanacak Android tabletler, yazılım ve donanım tarafındaki önemli güncellemeler sayesinde hiç olmadığı kadar güçlü bir yapı oluşturacaklar.

Tablet bilgisayarını adeta yeniden şekillendiren Apple ise rakiplerinin girişimine kayıtsız değil. Firmanın yeni tablet modeller üzerinde çalıştığı biliniyor. iPad 2 üzerindeki çalışmalarını bitirdiği uzunca bir süredir konuşulmakta olan firma artık Foxconn'dan hacimli üretimin sonuçlarını beklemeye başlamış durumda. Ocak ayında tanıtılması beklenen iPad 2'nin hem donanım hem de yazılım açısından önemli yenilikler sunması beklenirken, Digitimes'ın son haberine göre Foxconn, iPad 2 sevkiyatına Şubat sonunda başlayacak.

Açıklanan bilgilere göre Foxconn ilk etapta 400 bin ile 600 bin adet arasında iPad 2 sağlayacak ve bu rakam zaman içerisinde daha da artacak. Normal koşullar altında iPad 2'nin üretimini Ocak ayında planlayan Apple, son firmware için testlerine devam etmesinden ötürü bu hedef biraz sarkmış gibi görünüyor. Foxconn'un Shenzhen'deki üretim üssünden çıkacak olan iPad 2 için şu an pilot üretim aşamasında olan Chengdu'daki tesis te devreye girecek zira tahminlere göre iPad 2, ilk modele göre daha büyük talep toplayabilir.

Apple yaptığı son açıklamasında, üçüncü çeyrekte 4.19 milyon adet tablet bilgisayar sattığını açıklamıştı. 2010 yılının ilk 10 ayında toplam 7.5 milyon tablet satan firma, dördüncü çeyrekte Güney Kore ve Latin Amerika gibi pazarlara da adım atarken, yaklaşan Noel tatiliyle birlikte firmanın 2010 daha yüksek satış adetleriyle kapatması bekleniyor.