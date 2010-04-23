iPad'in uluslararası satışındaki erteleme kararının neden belli oldu

Apple'ın tableti iPad'in uluslararası satışının ertelenmesiyle ilgili haberin ardından bu ertelemenin nedenleri ortaya çıktı. Apple, iPad'in uluslararası satışının ertelenmesine Amerika'daki yüksek talepleri gerekçe olarak sunmuştu fakat yapılan araştırmalara göre bu ertelemenin altında başka bir neden yatıyor. Bloomberg tarafından açıklamada iPad'in uluslararası satışının ertelenme sebebi dokunmatik ekranlardaki kıtlık olarak belirtildi.

Bilindiği üzere LG Display, Samsung Electronics ve Seiko Epson firmaları iPad'in 9.7 inç'lik kapasitif ekran üretimini üstlenmişti. Bu firmaların iPad ekranlarının seri üretiminde yaşadıkları bazı sorunlar nedeniyle sipariş edilen ekranları zamanında üretemedikleri ve bu yüzden iPad'in uluslararası satışının ertelendiği belirtildi.

Apple'ın tableti iPad'in uluslararası satışının Mayıs ayı içinde başlaması bekleniyor.