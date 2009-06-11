iPhone 3Gs,PowerVR SGX GPU ve 2 kat hızlı bellekle geliyor

Tam Boyutta Gör

Apple'ın 13.WWDC'nin açılışında “Şu ana kadar ki en hızlı iPhone” diye tanıttığı ve iPhone 3G'den 2 kat daha hızlı olduğu iddia ettiği iPhone 3Gs'in sahip olduğu donanımsal özellikler birbir açığa çıkıyor.

T-Mobile Hollanda'nın iPhone sayfasında yaptığı düzenleme,bizlere iPhone 3Gs'in işlemcisinin 600MHz saat hızına ve 256Mb Ram'e sahip olduğunu gösteriyor. İşlemcinin üreticisi resmi olarak belli olmamasına rağmen geçmişte yaşanan gelişmeler Apple'ın iPhone 3Gs'de Samsung'un yeni nesil ARM Cortex A8 işlemcisini kullanmış olma ihtimalini güçlendiriyor.iPhone 3G'nin ise 412Mhz saat hızına ve 128Mb belleğe sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Grafik alanında ise Apple'a yakın kaynaklar,Apple'ın iPhone 3Gs'de OpenGL ES 2.0'ı desteleyen PowerVR SGX grafik işlemcisini kullandığını iddia ediyor. SoC (System On a Chip) grafik bileşenlerininde Apple,Samsung ve Imagination arasında yapılan gizli bir anlaşma ile üretimde olduğuda bu iddialar arasında.

OpenGL ES 2.0'ın yanında PowerVR SGX,shader tabanlı 3 boyutlu grafiklerde, Ölçeklendirebilir Evrensel Gölge Motoru (Universal Scalable Shader Engine) desteği sağlıyor. Görünün o ki iPhone 3Gs OpenGL 1.1 destekleyen iPhone 3G ve iPod Touch'a bu alanda da hükmetmeyi başarabiliyor.