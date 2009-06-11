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iPhone 3Gs,PowerVR SGX GPU ve 2 kat hızlı bellekle geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,6b
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25
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone 3Gs,PowerVR SGX GPU ve 2 kat hızlı bellekle geliyor
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Apple'ın 13.WWDC'nin açılışında “Şu ana kadar ki en hızlı iPhone” diye tanıttığı ve iPhone 3G'den 2 kat daha hızlı olduğu iddia ettiği iPhone 3Gs'in sahip olduğu donanımsal özellikler birbir açığa çıkıyor.

T-Mobile Hollanda'nın iPhone sayfasında yaptığı düzenleme,bizlere iPhone 3Gs'in işlemcisinin 600MHz saat hızına ve 256Mb Ram'e sahip olduğunu gösteriyor. İşlemcinin üreticisi resmi olarak belli olmamasına rağmen geçmişte yaşanan gelişmeler Apple'ın iPhone 3Gs'de Samsung'un yeni nesil ARM Cortex A8 işlemcisini kullanmış olma ihtimalini güçlendiriyor.iPhone 3G'nin ise 412Mhz saat hızına ve 128Mb belleğe sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Grafik alanında ise Apple'a yakın kaynaklar,Apple'ın iPhone 3Gs'de OpenGL ES 2.0'ı desteleyen PowerVR SGX grafik işlemcisini kullandığını iddia ediyor. SoC (System On a Chip) grafik bileşenlerininde Apple,Samsung ve Imagination arasında yapılan gizli bir anlaşma ile üretimde olduğuda bu iddialar arasında.

OpenGL ES 2.0'ın yanında PowerVR SGX,shader tabanlı 3 boyutlu grafiklerde, Ölçeklendirebilir Evrensel Gölge Motoru (Universal Scalable Shader Engine) desteği sağlıyor. Görünün o ki iPhone 3Gs OpenGL 1.1 destekleyen iPhone 3G ve iPod Touch'a bu alanda da hükmetmeyi başarabiliyor.


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PAŞA 10 yıl
fiyatı ne olacak acaba???
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TRaMbLeN 10 yıl
eylülde amerikayagidecek bir tanıdığımız var undan bir adet almasını istesek uygun olur mu sizce ?
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Onur__ 10 yıl

:) Daha cok var hocam o dediginize. Bakalim hele ABD'de durum ne oluyor, sozlesmesi nasil, sozlesme iptal edilebiliyor mu, sozlesmesiz satilacak mi AT&T'den baska bir yerde, yoksa yine AT&T'den sozlesmeli olarak alip sozlesmeyi iptal ederek veya ugrasmadan eBay'den sadece AT&T ile kullanilabilen telefonu alip, yazilimsal olarak kirildigi zaman mi kullanabilecegiz. Kisacasi hepimiz ne olacagini gorecegiz.

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BrUdEr 10 yıl
Arkadaslar iPhone 3G S '9' Agustosta Türkiyede satisa sunulacak Bilginize...
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sinuhe.s 10 yıl
İphone 3GS openGL ES 2.0 desteği verecek miş diyorlar


doğruysa şahane olur valla
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karantina61 10 yıl
Orjinalden alıntı: y_ahmet

Amerika'da 18 Haziran'da satışa çıkacak.16GB'lık modelin fiyatı 199USD;32GB'lık modelin fiyatı 299USD olarak belirlendi.



bu fiyatlar usa da kontratla satılan ön ödeme fiyatıdır... kontratla beraber 24 ay daha her ay ödeme yapılır...






Orjinalden alıntı: BrUdEr

Arkadaslar iPhone 3G S '9' Agustosta Türkiyede satisa sunulacak Bilginize...




ordaki '09 günü değil yılı işaret ediyor... yani 2009 ağustos ayında TR de... ama herhangi bir gün...
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sendemail 10 yıl
millet yeni 3gs e gecmek isteyen olursa ,elindeki iphone satmak isterse potansiyel alıcıyım ancak(ay sonu).
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Mert 10 yıl
Grafik işlemcisi iyi haber.


Haber için teşekkürler...
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karantina61 10 yıl
belleğin iki katına çıkması gerçekten çok güzel bi gelişme... uygulamalarda bayağı hız kazanacak demektir... fiyat makul olsa bari 3G elimizde kaldı satsan satılmaz atsan atılmaz...mecbur kardeşe hediye olcak...
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