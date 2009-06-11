iPhone 3Gs,PowerVR SGX GPU ve 2 kat hızlı bellekle geliyor

Apple'ın 13.WWDC'nin açılışında “Şu ana kadar ki en hızlı iPhone” diye tanıttığı ve iPhone 3G'den 2 kat daha hızlı olduğu iddia ettiği iPhone 3Gs'in sahip olduğu donanımsal özellikler birbir açığa çıkıyor.
T-Mobile Hollanda'nın iPhone sayfasında yaptığı düzenleme,bizlere iPhone 3Gs'in işlemcisinin 600MHz saat hızına ve 256Mb Ram'e sahip olduğunu gösteriyor. İşlemcinin üreticisi resmi olarak belli olmamasına rağmen geçmişte yaşanan gelişmeler Apple'ın iPhone 3Gs'de Samsung'un yeni nesil ARM Cortex A8 işlemcisini kullanmış olma ihtimalini güçlendiriyor.iPhone 3G'nin ise 412Mhz saat hızına ve 128Mb belleğe sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Grafik alanında ise Apple'a yakın kaynaklar,Apple'ın iPhone 3Gs'de OpenGL ES 2.0'ı desteleyen PowerVR SGX grafik işlemcisini kullandığını iddia ediyor. SoC (System On a Chip) grafik bileşenlerininde Apple,Samsung ve Imagination arasında yapılan gizli bir anlaşma ile üretimde olduğuda bu iddialar arasında.
OpenGL ES 2.0'ın yanında PowerVR SGX,shader tabanlı 3 boyutlu grafiklerde, Ölçeklendirebilir Evrensel Gölge Motoru (Universal Scalable Shader Engine) desteği sağlıyor. Görünün o ki iPhone 3Gs OpenGL 1.1 destekleyen iPhone 3G ve iPod Touch'a bu alanda da hükmetmeyi başarabiliyor.
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:) Daha cok var hocam o dediginize. Bakalim hele ABD'de durum ne oluyor, sozlesmesi nasil, sozlesme iptal edilebiliyor mu, sozlesmesiz satilacak mi AT&T'den baska bir yerde, yoksa yine AT&T'den sozlesmeli olarak alip sozlesmeyi iptal ederek veya ugrasmadan eBay'den sadece AT&T ile kullanilabilen telefonu alip, yazilimsal olarak kirildigi zaman mi kullanabilecegiz. Kisacasi hepimiz ne olacagini gorecegiz.
doğruysa şahane olur valla
bu fiyatlar usa da kontratla satılan ön ödeme fiyatıdır... kontratla beraber 24 ay daha her ay ödeme yapılır...
ordaki '09 günü değil yılı işaret ediyor... yani 2009 ağustos ayında TR de... ama herhangi bir gün...
Haber için teşekkürler...