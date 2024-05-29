Apple, iOS 18'in tanıtılacağı WWDC etkinliğinin detaylarını paylaştı

Apple WWDC24, 10 Haziran TSİ 20.00'de başlayacak
Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliği bu yıl 10 - 14 Haziran arasında gerçekleşecek. Apple, etkinliğin TSİ 20.00’de başlayacağını duyurdu. WWDC24, bu yıl içinde Apple platformlarında kullanıma sunulacak "çığır açıcı" yeniliklere ilk bakış sunacak. Apple Keynote etkinliği, Apple sitesi, Apple Developer uygulaması, Apple TV uygulaması ve Apple YouTube kanalından izlenebilecek.
Apple, keynote etkinliğinin ardından iOS 18 ve diğer işletim sistemlerindeki son gelişmeler ve Apple geliştiricileri için yeni araçlar hakkında detaylı bilgiler vereceği Platforms State of the Union Etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlik te saat 23.00’te başlayacak.
Apple, hafta boyunca WWDC'de duyurmayı planladığı yeni özelliklerin uygulanması konusunda tavsiyeler almak üzere geliştiricilere yönelik online laboratuvarlara ve danışmanlıklara ev sahipliği yapacak. Ayrıca Apple mühendisleri, tasarımcıları ve diğer uzmanların katılımıyla 100’den fazla teknik oturum düzenlenecek. Apple, geliştiricilerin WWDC duyurularını takip edebilmeleri için Apple Developer uygulamasını indirmelerini tavsiye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.