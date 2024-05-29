Apple, iOS 18'in tanıtılacağı WWDC etkinliğinin detaylarını paylaştı

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Tam Boyutta Gör Apple, Mart ayında WWDC 2024 etkinliğinin tarihini duyurmuştu, şimdi daha fazla detay paylaştı. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2 ile gelecek yeniliklerin duyurulacağı etkinliğin ne zaman başlayacağı resmi olarak açıklandı.

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Apple WWDC24, 10 Haziran TSİ 20.00'de başlayacak

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliği bu yıl 10 - 14 Haziran arasında gerçekleşecek. Apple, etkinliğin TSİ 20.00’de başlayacağını duyurdu. WWDC24, bu yıl içinde Apple platformlarında kullanıma sunulacak "çığır açıcı" yeniliklere ilk bakış sunacak. Apple Keynote etkinliği, Apple sitesi, Apple Developer uygulaması, Apple TV uygulaması ve Apple YouTube kanalından izlenebilecek.

Apple, keynote etkinliğinin ardından iOS 18 ve diğer işletim sistemlerindeki son gelişmeler ve Apple geliştiricileri için yeni araçlar hakkında detaylı bilgiler vereceği Platforms State of the Union Etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlik te saat 23.00’te başlayacak.

Apple, hafta boyunca WWDC'de duyurmayı planladığı yeni özelliklerin uygulanması konusunda tavsiyeler almak üzere geliştiricilere yönelik online laboratuvarlara ve danışmanlıklara ev sahipliği yapacak. Ayrıca Apple mühendisleri, tasarımcıları ve diğer uzmanların katılımıyla 100’den fazla teknik oturum düzenlenecek. Apple, geliştiricilerin WWDC duyurularını takip edebilmeleri için Apple Developer uygulamasını indirmelerini tavsiye ediyor.

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Apple, WWDC etkinliğinin detaylarını paylaştı: iOS 18 geliyor!