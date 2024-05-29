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    Apple, iOS 18'in tanıtılacağı WWDC etkinliğinin detaylarını paylaştı

    Apple, iPhone'lara yapay zeka özellikleri ve daha fazla özelleştirme getirecek iOS 18'in tanıtılacağı WWDC 2024 etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı.      
    apple wwdc 2024 ne zaman tarih ve saat açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple, Mart ayında WWDC 2024 etkinliğinin tarihini duyurmuştu, şimdi daha fazla detay paylaştı. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2 ile gelecek yeniliklerin duyurulacağı etkinliğin ne zaman başlayacağı resmi olarak açıklandı.

    Apple WWDC24, 10 Haziran TSİ 20.00'de başlayacak

    Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliği bu yıl 10 - 14 Haziran arasında gerçekleşecek. Apple, etkinliğin TSİ 20.00’de başlayacağını duyurdu. WWDC24, bu yıl içinde Apple platformlarında kullanıma sunulacak "çığır açıcı" yeniliklere ilk bakış sunacak. Apple Keynote etkinliği, Apple sitesi, Apple Developer uygulaması, Apple TV uygulaması ve Apple YouTube kanalından izlenebilecek.

    Apple, keynote etkinliğinin ardından iOS 18 ve diğer işletim sistemlerindeki son gelişmeler ve Apple geliştiricileri için yeni araçlar hakkında detaylı bilgiler vereceği Platforms State of the Union Etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlik te saat 23.00’te başlayacak.

    Apple, hafta boyunca WWDC'de duyurmayı planladığı yeni özelliklerin uygulanması konusunda tavsiyeler almak üzere geliştiricilere yönelik online laboratuvarlara ve danışmanlıklara ev sahipliği yapacak. Ayrıca Apple mühendisleri, tasarımcıları ve diğer uzmanların katılımıyla 100’den fazla teknik oturum düzenlenecek. Apple, geliştiricilerin WWDC duyurularını takip edebilmeleri için Apple Developer uygulamasını indirmelerini tavsiye ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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