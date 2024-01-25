iPhone 16 serisi için yapay zekanın akıbeti belli oldu

- Yapay zeka doğrudan iPhone üzerinde çalışacak
- Analistler özelliklerin bu yıl tanıtılmasını bekliyor
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Yapay zeka doğrudan iPhone üzerinde çalışacak
Apple'ın işe alım kayıtlarının, önceki açıklamalarının ve analist yorumlarının, şirketin bu yıl üretken yapay zekaya yaptığı yatırımların sonuçlarını açıklayacağını gösteriyor. Apple'ın gelecekteki ürünleri muhtemelen bulut hizmetleri yerine yerleşik donanım kullanarak üretken yapay zeka modellerini çalıştıracak.
Apple, OpenAI, Microsoft, Google ve Adobe gibi üretken yapay zeka sohbet robotları veya görüntü oluşturucular konusunda temkinli davransa da, sektöre önemli yatırımlar yaptı. Geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan bir rapor, şirketin metin, ses ve görüntü kullanan çok sayıda yapay zeka projesi için günde milyonlarca dolar harcadığını gösteriyordu. Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz mayıs ayında şirketin yatırımlarını kabul ederek, Google ve OpenAI gibi şirketlerin ilk öncüler olarak karşılaştıkları tuzaklardan kaçınmak istediğini ifade etmişti.
Analistler özelliklerin bu yıl tanıtılmasını bekliyor
Morgan Stanley ayrıca Apple'ın haziran ayında WWDC kapsamında tanıtacağı iOS 18'in de yapay zekaya odaklanmasını bekliyor. Şirketin dahili olarak "Ajax GPT" olarak adlandırılan en büyük temel LLM'si, sanal asistanı Siri'nin geliştirilmiş bir versiyonunun arkasındaki güç haline gelebilir. Yapay zekalı iOS 18 ise eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 16 ailesinde bulunacak.
Apple'ın yapay zeka modelleri, M3 ve A17 Pro gibi en yeni çiplerinin nöral motorlarından (NPU) yararlanabilir. Benzer şekilde, Intel'in Meteor Lake dizüstü bilgisayar işlemcileriyle yapay zekalı bilgisayarlara yönelik son hamlesinin temelinde de Nöral İşlem Birimi (NPU) yatıyor.
Bununla birlikte, Apple'ın cihazlarında LLM'leri işleme hedefinin en açık göstergesi, şirketin bu ayın başlarında yayınladığı ve bu görev için flash bellek kullanılmasını öneren yapay zeka çalışması. Bununla birlikte Samsung kısa süre önce görüntü düzenleme, gerçek zamanlı metin çevirisi, arama ve diğer görevler için yerleşik yapay zeka donanımı kullanan Galaxy S24 serisini tanıttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.