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    iPhone 16 serisi için yapay zekanın akıbeti belli oldu

    Apple, gelecekteki iPhone'ları için bulut tabanlı yapay zeka kullanmak istemiyor. Firma bunun yerine iPhone'un yerleşik donanımını kullanarak üretken yapay zeka modellerini çalıştırmasını istiyor.
    iPhone 16 serisi için yapay zekanın akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, çeşitli başarı derecelerine sahip uygulamaları aceleye getiren rakiplerinin aksine, henüz önemli bir üretken yapay zeka projesi açıklamadı. Bu durum firmanın geride kalmış olabileceği şeklinde de zaman zaman yorumlandı. Şirket, temkinli bir yaklaşımla teknolojinin kötü şöhretli kusurlarından kaçınmak istediğini söylemişti. Bu kusurlar arasında üretken yapay zekanın cihazlarda bulut tabanlı olarak kullanılması da yatıyor. Apple, bunun için iPhone'da bulut yerine cihaz üzerinde çalışabilen yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor.

    Yapay zeka doğrudan iPhone üzerinde çalışacak

    Apple'ın işe alım kayıtlarının, önceki açıklamalarının ve analist yorumlarının, şirketin bu yıl üretken yapay zekaya yaptığı yatırımların sonuçlarını açıklayacağını gösteriyor. Apple'ın gelecekteki ürünleri muhtemelen bulut hizmetleri yerine yerleşik donanım kullanarak üretken yapay zeka modellerini çalıştıracak.

    Apple, OpenAI, Microsoft, Google ve Adobe gibi üretken yapay zeka sohbet robotları veya görüntü oluşturucular konusunda temkinli davransa da, sektöre önemli yatırımlar yaptı. Geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan bir rapor, şirketin metin, ses ve görüntü kullanan çok sayıda yapay zeka projesi için günde milyonlarca dolar harcadığını gösteriyordu. Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz mayıs ayında şirketin yatırımlarını kabul ederek, Google ve OpenAI gibi şirketlerin ilk öncüler olarak karşılaştıkları tuzaklardan kaçınmak istediğini ifade etmişti.

    Analistler özelliklerin bu yıl tanıtılmasını bekliyor

    iPhone 16 serisi için yapay zekanın akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Wedbush Securities analisti Daniel Ives FT'ye verdiği demeçte, Apple'ın bu yıl yapay zeka ile ilgili kayda değer bir adım atmasını beklediğini söylüyor. Ayrıca Morgan Stanley, Apple'ın yapay zeka iş ilanlarının neredeyse yarısında derin öğrenmeden bahsedildiğini ve bunun da sektörde agresif bir atılımın göstergesi olduğunu bildirdi.

    Morgan Stanley ayrıca Apple'ın haziran ayında WWDC kapsamında tanıtacağı iOS 18'in de yapay zekaya odaklanmasını bekliyor. Şirketin dahili olarak "Ajax GPT" olarak adlandırılan en büyük temel LLM'si, sanal asistanı Siri'nin geliştirilmiş bir versiyonunun arkasındaki güç haline gelebilir. Yapay zekalı iOS 18 ise eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 16 ailesinde bulunacak.

    Apple'ın yapay zeka modelleri, M3 ve A17 Pro gibi en yeni çiplerinin nöral motorlarından (NPU) yararlanabilir. Benzer şekilde, Intel'in Meteor Lake dizüstü bilgisayar işlemcileriyle yapay zekalı bilgisayarlara yönelik son hamlesinin temelinde de Nöral İşlem Birimi (NPU) yatıyor.

    Bununla birlikte, Apple'ın cihazlarında LLM'leri işleme hedefinin en açık göstergesi, şirketin bu ayın başlarında yayınladığı ve bu görev için flash bellek kullanılmasını öneren yapay zeka çalışması. Bununla birlikte Samsung kısa süre önce görüntü düzenleme, gerçek zamanlı metin çevirisi, arama ve diğer görevler için yerleşik yapay zeka donanımı kullanan Galaxy S24 serisini tanıttı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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