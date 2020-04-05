Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak?

Yaklaşık dört yıldır yenilenmeyi bekleyen ve adeta bir yılan hikayesine dönen küçük ekranlı yeni iPhone SE modeli yarın duyurulabilir. Peki iPhone SE 2 özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?
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iPhone SE 2 özellikleri nasıl olacak?
Tasarımsal olarak iPhone 8’i andırması beklenen iPhone SE 2'nin, iPhone 11 ailesindeki A13 Bionic yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak telefonda 3 GB RAM ve kullanıcı tercihine göre 64, 128 ve 256 GB depolama birimlerinin bulunması bekleniyor.
iPhone 8’de olduğu gibi 4.7 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi beklenen yeni iPhone SE modelinde, basınca duyarlı 3D Touch özelliğinin olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yerine iPhone 11 serisinde olduğu gibi dokunma süresine göre tepki veren Haptic Touch özelliğine yer verilecek.
Ayrıca iPhone X ile birlikte birlikte veda ettiğimiz Touch ID butonunun da iPhone SE 2'de döneceği ve ana ekrana dönme ile parmak izi doğrulama işlevlerini tekrardan bu buton aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade ediliyor.
iPhone SE 2 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?
Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renk seçenekleri olması beklenen telefon; özellikle iOS 13 güncellemesi almayan iPhone 6 sahipleri için popüler bir yükseltme seçeneği olacaktır. Telefonun yarın ya da 15 Nisan'da duyurulması bekleniyor.
iPhone SE 2'nin başlangıç fiyatının 399 dolar olması beklenirken, artan depolama kapasitesiyle birlikte fiyatların da yukarı doğru tırmanacağını söyleyelim.
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Bu cihazın tek eksiği çok büyük ihtimalle iPhone 8 kamerası ile çıkacak olması. Oysa ki en kötü iPhone XR kamerası ile çıkmalı. O zaman alınası bir cihaz olur işte.
0.5mm kalın diyorlar iphone 8 e göre .bakalım nasıl olacak
iPhone 5s’te mesela IMX145 kullanılmıştı. iPhone SE’de ise birlikte çıktığı dönemin modeli olan iPhone 6s’te kullanılan IMX315 kullanılmıştı. Yani ana kameradan herhangi bir kırpma olmamıştı. Muhtemelen bunda da olmaz. Ön kamera muhtelen iPhone 8 ile aynı olur düşüncesindeyim.
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