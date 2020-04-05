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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak?

    Yaklaşık dört yıldır yenilenmeyen ve adeta bir yılan hikayesine dönen küçük ekranlı yeni iPhone SE modeli yarın duyurulabilir. Peki iPhone SE 2 özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?
    3 gün
    17,6b
    2
    40
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak?
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    Yaklaşık dört yıldır yenilenmeyi bekleyen ve adeta bir yılan hikayesine dönen küçük ekranlı yeni iPhone SE modeli yarın duyurulabilir. Peki iPhone SE 2 özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

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    iPhone SE 2 özellikleri nasıl olacak?

    Tasarımsal olarak iPhone 8’i andırması beklenen iPhone SE 2'nin, iPhone 11 ailesindeki A13 Bionic yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak telefonda 3 GB RAM ve kullanıcı tercihine göre 64, 128 ve 256 GB depolama birimlerinin bulunması bekleniyor.

    iPhone 8’de olduğu gibi 4.7 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi beklenen yeni iPhone SE modelinde, basınca duyarlı 3D Touch özelliğinin olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yerine iPhone 11 serisinde olduğu gibi dokunma süresine göre tepki veren Haptic Touch özelliğine yer verilecek.

    Ayrıca iPhone X ile birlikte birlikte veda ettiğimiz Touch ID butonunun da iPhone SE 2'de döneceği ve ana ekrana dönme ile parmak izi doğrulama işlevlerini tekrardan bu buton aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

    Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak?
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    iPhone SE 2 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? 

    Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renk seçenekleri olması beklenen telefon; özellikle iOS 13 güncellemesi almayan iPhone 6 sahipleri için popüler bir yükseltme seçeneği olacaktır. Telefonun yarın ya da 15 Nisan'da duyurulması bekleniyor.

    iPhone SE 2'nin başlangıç fiyatının 399 dolar olması beklenirken, artan depolama kapasitesiyle birlikte fiyatların da yukarı doğru tırmanacağını söyleyelim.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bernoulli Denklemi (Muhammed ) 3 gün en beğenilen
    Çıksa da herkes rahat bir nefes alsa
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    Rachsuchtig 3 gün Bernoulli Denklemi
    Aynisini yazmaya geldim. Cidden yillardir gina geldi
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    KaleyDeskop (ali ) 3 gün
    dolar, vergi ve kar marjı bunlar ile birlikte 4500 olur fiyatı..
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    OnurYZCi ( Onur YAZICI) 2 gün KaleyDeskop
    4500 çok iyimser bir rakam. iPhone 8 bile hala 4500 lira. 4999 veya 5499 gibi bi rakam bekliyorum ben. Gönül ister ki dediğiniz rakamlardan bile daha düşük olsun ama durum bu maalesef.
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    Ashandle (Oğuzhan Cihangir) 3 gün
    Yıllarca 5S kullandım, tasarımı ve boyutu çok hoşuma gidiyordu. Üst modellerindeki oval çerçeveli tasarımı hiç beğenmedim. Yıllardır bekliyorum SE 2'yi ama sanki bu telefonda oval çerçeveli olacak gibi duruyor...
    Yıllarca 5S kullandım, tasarımı ve boyutu çok hoşuma gidiyordu. Üst modellerindeki oval çerçeveli tasarımı hiç beğenmedim. Yıllardır bekliyorum SE 2'yi ama sank...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 gün Ashandle
    Evet öyle olacak hocam. Apple yine kullanıcılarla dalga geçti. Biz 5S kasasında modern çerçevesiz ekran görmek isterken yaptıklarına bakın 🤦🏻‍♂️
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 16 sa.
    Ulan birde sony e bok atıyorlardı.Nedir o cerceve kalınlığı oheeeeeee<br /><br />
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    Mazzho (Mazlum Ertaş) 1 gün
    Home tuşşuz, ön paneli komple ekrandan oluşan ve uygun fiyatlı bir cihaz olmadıkça gereksiz bir model bence. En fazla bu aralar iphone 8 almaya niyetli olanların dikkatin çeker sadece.
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    Bloodin 1 gün
    iPhone 8 kasasında, o çözünürlükte A13 Bionic işlemci, iyi bakılırsa ve Apple tarafından bilinçli olarak yavaşlatılmazsa o telefon 7-8 yıl bataryası hariç tık demez. iPad'lerde Apple bu bilinçli yavaşlatmayı yapmıyor. 2011'de çıkan iPad 2 halen günlük kullanımda yağ gibi akıyor. Evet yazılım versiyonu artık çok eski ama işini yapıyor mu? Yapıyor...

    Bu cihazın tek eksiği çok büyük ihtimalle iPhone 8 kamerası ile çıkacak olması. Oysa ki en kötü iPhone XR kamerası ile çıkmalı. O zaman alınası bir cihaz olur işte.
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    e_capkan (emre capkan) 1 gün Bloodin
    aynen kamera ve batarya iyileştirmesi yapılmalı.
    0.5mm kalın diyorlar iphone 8 e göre .bakalım nasıl olacak
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    Mr. Jingles 1 gün Bloodin
    iPhone 8’de kullanılan kamera ile çıkarsa aslında iPhone 6s’teki kamera ile çıkmış olacak. Çünkü iPhone 6s’te kullanılan sensör iPhone 7/8 serisinde de kullanıldı. iPhone XS/11 serisinde IMX333’e geçildi. 5 yıllık sensörü kullanmazlar herhalde diye düşünüyorum.



    iPhone 5s’te mesela IMX145 kullanılmıştı. iPhone SE’de ise birlikte çıktığı dönemin modeli olan iPhone 6s’te kullanılan IMX315 kullanılmıştı. Yani ana kameradan herhangi bir kırpma olmamıştı. Muhtemelen bunda da olmaz. Ön kamera muhtelen iPhone 8 ile aynı olur düşüncesindeyim.
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    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 1 gün
    Ne zaman tanıtılacak bu telefon çıkamadı gitti
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    DH Misafiri 1 gün
    8 in aynısı bu telefon,keşke Home tuşu olmasaymış tapon oldu artık o tuş.11çok kaba bir telefon elde tuğla gibi bunun dizaynı çok kibar ama o tuş işi bozdu
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    erc44 (Maskeli Adam) 2 gün
    güzel ama fiyatı önemli tabi ki
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    ayseltosun 2 gün yeni yorumcu
    çok güzel gözüküyor çıksa da alsak
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    eren1can 2 gün yeni yorumcu
    fiyat tahmini : 444$
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    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Bence şık durmuyor
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    17557 kez okundu.
    22 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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