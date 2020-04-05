Samsung, Galaxy Buds'ı yeniden hayal etti: İşte kuru fasulyeyi andıran yeni Galaxy Buds tasarımı

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"Samsung'un yeni nesil tam kablosuz kulaklığı Galaxy Buds, kulağınızdaki fasulye olabilir." bu ifadeler Güney Koreli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni nesil tam kablosuz kulaklığı, Galaxy Buds'ın revize edilmiş tasarımını ortaya çıkaran Alman merkezli WinFuture isimli haber sitesine ait.

TWS olarak tabir edilen tam kablosuz kulaklık pazarında bir türlü istediğini bulamayan Samsung, mevcut kablosuz kulaklığı Galaxy Buds'ın tasarımında değişikliğe gidebilir.

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Galaxy Buds tasarımı değişiyor

Halihazırda "patlamış mısır" kod adına sahip Galaxy Buds, "fasulye" kod adlı sürümüyle birlikte yeni bir yüze kavuşacak gibi görünüyor. Zira SM-R180 model numarası taşıyan kulaklığın 3 boyutlu render görselleri, revize edilmiş yeni tasarımı gözler önüne serdi.

Aynı zamanda da bir böbreği andıran kulaklıklar, 2.8 cm uzunluğunda ve herhangi bir silikon uç olmadan kulağın içine rahatça oturacak ve kolay düşmeyecek kompakt bir tasarımla geliyor. Bu noktada silikon uçlara yer verilmemesinin en büyük handikapı, gürültü engelleme noktasında karşımıza çıkabilir. Ancak Samsung; kulaklığın üzerindeki mikrofonlar aracılığıyla dış sesleri analiz ederek, yazılım desteğiyle birlikte gürültü engelleme özelliği sunabilir.

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İki hoparlör, üç mikrofon ve şarj için iki bağlantı pinine ev sahipliği yapan kulaklığın, henüz birinci Mühendislik Doğrulama Testi (EVT1) aşamasında olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla final tasarımın daha farklı bir şekilde karşımıza çıkabileceğini de unutmamak gerek.

Yenilenen Galaxy Buds; COVID-19 salgını sebebiyle herhangi bir gecikme yaşanmaması durumunda, Ağustos ayında tanıtılacak Galaxy Note 20 ile birlikte duyurulabilir.

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