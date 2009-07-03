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iPhone,Japonya'da birinciliğe oturdu

9 yıl
29,1b
1
28
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone,Japonya'da birinciliğe oturdu
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Japonya'nın ünlü teknoloji gazetesi Nikkei, iPhone 3G'nin 8 ve 16Gb'lık her iki modelininde Japonya'nın en çok satılan akıllı telefon sıralamasında ilk 2'i paylaştığını açıkladı.3.sırayı NTT CoCoMo Aquos SH-04A'ın aldığı sıralamada Blackberry Bold 6.sırada yer alabildi.Tayvan merkezli HTC ise ilk 10'a 4 telefonunu sokmayı başardı.BCN'nin yaptığı araştırmayı kaynak gösteren Nikkei ayrıca haberinde 1 senede Japonya'da akıllı telefon satışlarında %80 artış olduğunuda belirtti..

Apple,iPhone 3G'i Temmuz 2008'de Japonya'da SoftBank aracılığıyla piyasaya sürmüş ve o günden bu yana 1 milyondan fazla iPhone 3G sattığı tahmin ediliyor.


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Nike 9 yıl
25 TL kontratla alınabiliyorsa normaldir birinci olması.
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Vipracing 9 yıl
GeceBekcisi: Eskimolara sobayı bedava verip yakıt satmakda aynı şey
Temelde tabiki benzerlikler var ama Japonyada dahi sadık bir Apple kullanıcı grubu zaten vardı onların yanında tabana yayılmak da önemliydi (Zaten iTunes store Japonyada yine tüm rakiplerinin önünde)
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Python 9 yıl
bu japonların sanırsam evleri hertürlü cep telefonu oyun konsolu el konsolu fln kaynıyor gelirleri belli fiyatlar belli bukadar şeyi ne yapıyorlar kullanmayıp yada saklayıp işte bunu merak ediyorum
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Vipracing 9 yıl
Bir gerçek varki : Eğer Asya'da yoksanız global marketteki rolünüz zora düşer.Apple bunu bir şekilde başardı.
Microsoftun Asyada olmadığını düşünebiliyormusunuz?
İmkansız.
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Rodion Raskolnikov 9 yıl
ayda 25 ytl ye normal bir sonuç.nokia nın ucuz telleri nasıl çok satılıyorsa iphone da japonyada öyle satar.asıl mesele adamlar
iphone'a ne kadara sahip oluyorlar. biz ne kadara sahip oluyoruz.gelir farkından bahsetmeye gerek bile yok.
ülkemin insanını yolan yolana.


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TexasRanger 9 yıl

Orjinalden alıntı: spiritc85

ayda 25 ytl ye normal bir sonuç.nokia nın ucuz telleri nasıl çok satılıyorsa iphone da japonyada öyle satar.asıl mesele adamlar
iphone'a ne kadara sahip oluyorlar. biz ne kadara sahip oluyoruz.gelir farkından bahsetmeye gerek bile yok.
ülkemin insanını yolan yolana.




+ bir de oradakilerin aylık kişisel gelirlerinin de fazla olduğunu hesaba katarsak
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realbrutal 9 yıl
nokia japonya pazarından oradaki telefonlarla rekabet edemediği için ayrılmamışmıydı???

doğru hatırlıyorsam appleın başarısı müthiş...
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GeceBekcisi 9 yıl
Ben de doğru hatırlıyorsam* oradaki teknolojiyi yıllarca geriden takip ettiği için pek talep görmeyen bir cihazdı iPhone, haber doğruysa demek ki "şekil" Japonları bile yoldan çıkartabiliyor...




* Fikirlerimin kaynağını paylaşayım:

1. shiftdelete.net/...
2. shiftdelete.net/...

Bu iki gerçeği yansıtan haberi ele alınca, "Japonyada iPhone, Türkiye'deki Nokia 1100 teknolojisinde ve fiyatında satılan bir cihaz" yorumunu yapmamak mümkün değil, bu durumda satış rekortmeni olması da pek şaşırtıcı değil
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