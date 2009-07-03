iPhone,Japonya'da birinciliğe oturdu

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Japonya'nın ünlü teknoloji gazetesi Nikkei, iPhone 3G'nin 8 ve 16Gb'lık her iki modelininde Japonya'nın en çok satılan akıllı telefon sıralamasında ilk 2'i paylaştığını açıkladı.3.sırayı NTT CoCoMo Aquos SH-04A'ın aldığı sıralamada Blackberry Bold 6.sırada yer alabildi.Tayvan merkezli HTC ise ilk 10'a 4 telefonunu sokmayı başardı.BCN'nin yaptığı araştırmayı kaynak gösteren Nikkei ayrıca haberinde 1 senede Japonya'da akıllı telefon satışlarında %80 artış olduğunuda belirtti..

Apple,iPhone 3G'i Temmuz 2008'de Japonya'da SoftBank aracılığıyla piyasaya sürmüş ve o günden bu yana 1 milyondan fazla iPhone 3G sattığı tahmin ediliyor.