Dev iş birliği: SoftBank ve OpenAI, ortak yapay zeka girişimi kurdu

SoftBank ve OpenAI ortaklığı büyüyor
SoftBank, OpenAI teknolojilerini kendi bünyesinde ve iştiraklerinde kullanmak amacıyla yılda 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu ortaklık sayesinde SoftBank ve bağlı şirketleri, OpenAI’ın en gelişmiş yapay zeka araçlarına erişim sağlayacak. Bunlar arasında ChatGPT Enterprise, OpenAI API’leri, özelleştirilmiş modeller ve yapay zeka destekli asistan ürünleri bulunuyor.
SoftBank, ortaklık kapsamında firmanın internet üzerinde görevleri otomatik olarak yerine getirebilme yeteneğiyle dikkat çeken "Operator" adı verilen asistanına da erişecek. Ayrıca OpenAI’ın henüz piyasaya sürülmemiş en yeni yapay zeka aracı "Deep Research" de SoftBank’e sunulacak. Bu araç, internet üzerinden çok adımlı analizler yaparak derinlemesine araştırmalar gerçekleştirebiliyor. SoftBank, bu yapay zeka araçlarını "Cristal Intelligence" adı altında bir çözüm paketi olarak markalaştırarak Japonya’daki büyük işletmelere sunmayı hedefliyor.
Arm da OpenAI teknolojisini kullanacak
SoftBank’ın 2016 yılında satın aldığı İngiliz yarı iletken devi Arm da bu ortaklıktan faydalanacak. Açıklamaya göre Arm, OpenAI’ın araçlarını kullanarak şirket genelinde üretkenliği artırmayı planlıyor.
SoftBank ve OpenAI’ın iş birliğini duyurduğu sunuma Japonya’daki en büyük şirketlerin yöneticileri katıldı. SoftBank, etkinlikte bulunan firmaların Japonya’nın toplam piyasa değerinin yarısından fazlasını temsil ettiğini belirtti.
SoftBank CEO’su Masayoshi Son, sunumda yapay genel zekaya (AGI) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son, AGI’nin, yani insan zekasını aşan geniş kapsamlı yapay zekanın, 10 yıl içinde gerçek olabileceğini düşündüğünü söyledi.
SoftBank ve OpenAI arasındaki bu iş birliği, SoftBank’ın OpenAI’ye yönelik dev yatırım planının bir parçası olarak görülüyor. Önceki raporlara göre SoftBank, OpenAI’a 15 ila 25 milyar dolar arasında yatırım yapmayı değerlendiriyor. Bu yatırım gerçekleşirse SoftBank, Microsoft’u geride bırakarak OpenAI’ın en büyük destekçisi haline gelebilir. Ayrıca, bu fonun bir kısmının OpenAI, SoftBank ve Oracle’ın ortaklaşa yürüttüğü “Stargate” projesine aktarılabileceği belirtiliyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/softbank-openai-set-up-ai-japan-joint-venture-2025-02-03/ https://www.group.softbank/en/news/press/20250203_0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P