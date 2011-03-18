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İran yörüngeye yeni bir uzay kapsülü fırlattı

8 yıl
13,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İran yaptığı resmi açıklamayla yeni bir roket ve maymun taşıyabilecek şekilde dizayn edilen uzay kapsülünü yörüngeye fırlattığını açıkladı. Kısaca IRNA olarak bilinen devlet kontrolündeki İslami Cumhuriyet Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre, Şubat ayında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bizzat tanıttığı Kavoshgar-4 (Farşça'da kâşif anlamına geliyor) roketinin taşıdığı uzay kapsülünün canlı taşıyabilecek şekilde dizayn edilmesine rağmen hiçbir canlı içermediği belirtildi.

İran uzay programının en can alıcı parçası olarak gösterilen taşıyıcı roket yani teslimat sisteminin, daha önce hazırlanan sistemlerden elde edilen tecrübe sonucunda ülkenin bu konudaki en gelişmiş çözümü olduğu düşünülüyor. Gezegen yüzeyinin 120 Km (75 mil) yukarısından görüntü ve veri yollayacak olan uzay kapsülü, İran'ın uzay programı için büyük önem taşıyor çünkü ülke 2020 yılına kadar uzaya, 2025 yılına kadar da Ay'a astronot yollamayı hedefliyor. Tabi söz konusu İran olunca, uzay programının amacı ve Kavoshgar-4 'ün misyonu hakkında da bazı tartışmalar başlamış durumda. İran, uzay çalışmalarını barışçıl niyetlerle sürdürdüğünü belirtirken, batılı bazı analistler ise roket teknolojisinin kıtalararası balistik füze yapımında kullanabileceğini tartışıyorlar. Amerika'ya bağlı Rhode Island eyaletindeki Naval Savaş Enstitüsü profesörlerinden Joan Johnson-Freese, İran'ın çift kullanımlı teknoloji ile askeri geliştirme çalışmaları yapabileceğine yani çalışmaların hem askeri hem de bilimsel amaçlarla sürdürülüğünü öne sürüyor.

Son yıllarda uzay çalışmaları için ciddi yatırımlar yapan İran, 2009 yılında Safir-2 roketiyle iletişim uydusu, Şubat 2010'da ise Kavoshgar-3 roketiyle birlikte fare, iki kaplumbağa ve solucanı uzaya yollamıştı. Arka arkaya üç fırlatma gerçekleştiren ve roket teknolojisinin kullanımına ilişkin hedeflerine yaklaştığı belirtilen İran, uzay programının ilk dönemlerinde, teknik problemler ve diğer nedenlerden ötürü çok sayıda taşıyıcı sistemi kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: http://www.space.com/11153-iran-launches-rocket-space-capsule.html


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MxFxOx 5 yıl
Türkiye 2020'de 6 şeritli yollar yapacak :D
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MxFxOx 5 yıl
iran bizden daha bağımsız bir ülke
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blackhbosss 8 yıl
İran Kimseyi takmıyor biz halen ise amerikanın götünde avrupa ya girmye çalışma mantığında ilerleryen bir sürü halinde dairenin içinde dolaşan bir toplumuz ve avrupa sonunda bize gircek ozaman akılları başına gelir inş AKILL YOKSA NEYLESİN FİKİR ÇALSIN ABDURAHMAN OYNASIN BİZ TÜRKLER
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korsanzeki168 8 yıl
Eğer gericilik buysa bende gerici olmak istiyorum.
dedirten haber.
2020de uzaya astronot göndereceklermiş biz daha elektrik işine bir çözüm bulamadık ermenistan dan elektrik ithal ediyoruz
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WinteR 8 yıl
İran uzaya füze fırlatarak ilerici mi oldu yani :) gericilikten kasıt bu değil tabi. Yalnız çok tehlikeli şeyler yapıyorlar yanı başımızda.
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artenis 8 yıl
MegaWolt38 : '' birde irana gerici derler ''
Senin dünyadan haberin var mı ?
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MegaWolt38 8 yıl

artenis

MegaWolt38 : '' birde irana gerici derler ''

Senin dünyadan haberin var mı ?


Sen hangi gezegende yaşıyorsun?

Adamların kendi milli arabası var, uzaya kendi uzay istasyonunu kuracaklar, füzelerinin menzinilin arttırdılar, nükleer enerjiyi geliştirecek teknolojileri var...
Şimdi bizim neyimiz var laftan başka? Boş konuşmakla olmuyor.

Bizim İran'dan yasaklar bakımından farkımız var mı? İnternette sansür, basında sansür, hükümetten olmayan bertaraf olmaya mahkum bir diktatörle yönetilen bu ülkenin İran'dan yasaklar olarak ne farkı var? Ama adamlar teknolojide bizden fersahlarca önde..Önce bunları düşünün ondan sonra yorum yazın.!
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MegaWolt38 8 yıl
Bir de İran'a gerici derler...
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realteco 8 yıl
Biz de yapıcazda Amerika izin vermiyo! :)
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manyakurt 8 yıl
Helal olsun, gönül ister ki askeri alanda da geliştirsin... Barışcıl amaçla geliştirilen nükleerlerin, fosfor bombalarının, balistik füzelerin nerelerde nasıl kullanıldıklarını gördük biz.
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alpa07 8 yıl
@Rock_Rage
Aferin direk haberi siyasete çektin
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Rock_Rage 8 yıl

alpa07

@Rock_Rage

Aferin direk haberi siyasete çektin




İyide arkadasım su gordugun haber iranın siyasi dusunceleri sonucu ortaya cıkmıs bir basarıdır.Bizim basımızdaki adamlardan bunu istemizce de mahallenin muhtarından mı isticez.Baskanan dicekki teknolojiye daha fazla yatırım yapacaz komsularımızın yaptıklarını yapıcaz daha iyisini yapacagız ben gitsin nukleer bomba yapsın aya gitsin demiyorum ama kendi uydusunu fırlatacak kapasiteye ulassın burdaki gelisim her turlu alanda gelisim demektir.Bunun kararını verecek mercide siyasi otoritedir halkın bole birsey yapma yetkisi varda bizmi bilyoruz.

SAYGILARLA
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Rock_Rage 8 yıl
Biz anca bakıyoruz yıllar once platform kuracaklardı hala kuracaklar.Basbakanın cılgın projeleri konusuluyor basbakan cılgın seyler dusunecegine normal seyler dusunup iranı yakalamak için ugrassa daha faydalı olacak.
SAYGILARLA
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TuVNeRa 8 yıl
Boşver İran' ı
Karnın doyuyur mu ona bak.
Kuzey Kore' de uzaya türlü türlü şeyler yolladı, nükleer silahlar, füzeler yaptı.
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