İran yörüngeye yeni bir uzay kapsülü fırlattı

İran yaptığı resmi açıklamayla yeni bir roket ve maymun taşıyabilecek şekilde dizayn edilen uzay kapsülünü yörüngeye fırlattığını açıkladı. Kısaca IRNA olarak bilinen devlet kontrolündeki İslami Cumhuriyet Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre, Şubat ayında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bizzat tanıttığı Kavoshgar-4 (Farşça'da kâşif anlamına geliyor) roketinin taşıdığı uzay kapsülünün canlı taşıyabilecek şekilde dizayn edilmesine rağmen hiçbir canlı içermediği belirtildi.
İran uzay programının en can alıcı parçası olarak gösterilen taşıyıcı roket yani teslimat sisteminin, daha önce hazırlanan sistemlerden elde edilen tecrübe sonucunda ülkenin bu konudaki en gelişmiş çözümü olduğu düşünülüyor. Gezegen yüzeyinin 120 Km (75 mil) yukarısından görüntü ve veri yollayacak olan uzay kapsülü, İran'ın uzay programı için büyük önem taşıyor çünkü ülke 2020 yılına kadar uzaya, 2025 yılına kadar da Ay'a astronot yollamayı hedefliyor. Tabi söz konusu İran olunca, uzay programının amacı ve Kavoshgar-4 'ün misyonu hakkında da bazı tartışmalar başlamış durumda. İran, uzay çalışmalarını barışçıl niyetlerle sürdürdüğünü belirtirken, batılı bazı analistler ise roket teknolojisinin kıtalararası balistik füze yapımında kullanabileceğini tartışıyorlar. Amerika'ya bağlı Rhode Island eyaletindeki Naval Savaş Enstitüsü profesörlerinden Joan Johnson-Freese, İran'ın çift kullanımlı teknoloji ile askeri geliştirme çalışmaları yapabileceğine yani çalışmaların hem askeri hem de bilimsel amaçlarla sürdürülüğünü öne sürüyor.
Son yıllarda uzay çalışmaları için ciddi yatırımlar yapan İran, 2009 yılında Safir-2 roketiyle iletişim uydusu, Şubat 2010'da ise Kavoshgar-3 roketiyle birlikte fare, iki kaplumbağa ve solucanı uzaya yollamıştı. Arka arkaya üç fırlatma gerçekleştiren ve roket teknolojisinin kullanımına ilişkin hedeflerine yaklaştığı belirtilen İran, uzay programının ilk dönemlerinde, teknik problemler ve diğer nedenlerden ötürü çok sayıda taşıyıcı sistemi kaybettiğini açıklamıştı.
Kaynak: http://www.space.com/11153-iran-launches-rocket-space-capsule.html
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dedirten haber.
2020de uzaya astronot göndereceklermiş biz daha elektrik işine bir çözüm bulamadık ermenistan dan elektrik ithal ediyoruz
Senin dünyadan haberin var mı ?
Sen hangi gezegende yaşıyorsun?
Adamların kendi milli arabası var, uzaya kendi uzay istasyonunu kuracaklar, füzelerinin menzinilin arttırdılar, nükleer enerjiyi geliştirecek teknolojileri var...
Şimdi bizim neyimiz var laftan başka? Boş konuşmakla olmuyor.
Bizim İran'dan yasaklar bakımından farkımız var mı? İnternette sansür, basında sansür, hükümetten olmayan bertaraf olmaya mahkum bir diktatörle yönetilen bu ülkenin İran'dan yasaklar olarak ne farkı var? Ama adamlar teknolojide bizden fersahlarca önde..Önce bunları düşünün ondan sonra yorum yazın.!
Aferin direk haberi siyasete çektin
İyide arkadasım su gordugun haber iranın siyasi dusunceleri sonucu ortaya cıkmıs bir basarıdır.Bizim basımızdaki adamlardan bunu istemizce de mahallenin muhtarından mı isticez.Baskanan dicekki teknolojiye daha fazla yatırım yapacaz komsularımızın yaptıklarını yapıcaz daha iyisini yapacagız ben gitsin nukleer bomba yapsın aya gitsin demiyorum ama kendi uydusunu fırlatacak kapasiteye ulassın burdaki gelisim her turlu alanda gelisim demektir.Bunun kararını verecek mercide siyasi otoritedir halkın bole birsey yapma yetkisi varda bizmi bilyoruz.
SAYGILARLA
SAYGILARLA
Karnın doyuyur mu ona bak.
Kuzey Kore' de uzaya türlü türlü şeyler yolladı, nükleer silahlar, füzeler yaptı.