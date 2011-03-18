İran yörüngeye yeni bir uzay kapsülü fırlattı

İran yaptığı resmi açıklamayla yeni bir roket ve maymun taşıyabilecek şekilde dizayn edilen uzay kapsülünü yörüngeye fırlattığını açıkladı. Kısaca IRNA olarak bilinen devlet kontrolündeki İslami Cumhuriyet Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre, Şubat ayında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bizzat tanıttığı Kavoshgar-4 (Farşça'da kâşif anlamına geliyor) roketinin taşıdığı uzay kapsülünün canlı taşıyabilecek şekilde dizayn edilmesine rağmen hiçbir canlı içermediği belirtildi.

İran uzay programının en can alıcı parçası olarak gösterilen taşıyıcı roket yani teslimat sisteminin, daha önce hazırlanan sistemlerden elde edilen tecrübe sonucunda ülkenin bu konudaki en gelişmiş çözümü olduğu düşünülüyor. Gezegen yüzeyinin 120 Km (75 mil) yukarısından görüntü ve veri yollayacak olan uzay kapsülü, İran'ın uzay programı için büyük önem taşıyor çünkü ülke 2020 yılına kadar uzaya, 2025 yılına kadar da Ay'a astronot yollamayı hedefliyor. Tabi söz konusu İran olunca, uzay programının amacı ve Kavoshgar-4 'ün misyonu hakkında da bazı tartışmalar başlamış durumda. İran, uzay çalışmalarını barışçıl niyetlerle sürdürdüğünü belirtirken, batılı bazı analistler ise roket teknolojisinin kıtalararası balistik füze yapımında kullanabileceğini tartışıyorlar. Amerika'ya bağlı Rhode Island eyaletindeki Naval Savaş Enstitüsü profesörlerinden Joan Johnson-Freese, İran'ın çift kullanımlı teknoloji ile askeri geliştirme çalışmaları yapabileceğine yani çalışmaların hem askeri hem de bilimsel amaçlarla sürdürülüğünü öne sürüyor.

Son yıllarda uzay çalışmaları için ciddi yatırımlar yapan İran, 2009 yılında Safir-2 roketiyle iletişim uydusu, Şubat 2010'da ise Kavoshgar-3 roketiyle birlikte fare, iki kaplumbağa ve solucanı uzaya yollamıştı. Arka arkaya üç fırlatma gerçekleştiren ve roket teknolojisinin kullanımına ilişkin hedeflerine yaklaştığı belirtilen İran, uzay programının ilk dönemlerinde, teknik problemler ve diğer nedenlerden ötürü çok sayıda taşıyıcı sistemi kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: http://www.space.com/11153-iran-launches-rocket-space-capsule.html