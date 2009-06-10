iRiver'dan GPS destekli yeni medya oynatıcısı; NV Classic

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Kore merkezli taşınabilir medya oynatıcıları üreticisi iRiver, NV Classic isimli yeni modelini kullanıma sunmaya hazıralnıyor. Firmanın çok fonksiyonlu taşınabilir medya oynatıcısını benzeri pek çok cihazdan ayıran en önemli fark olarak entegre GPS yani Küresel Konum Belirlee yeteneğine sahip olması gösteriliyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve dokunmatik kontrole olanak tanıyan 7-inç ekranın kullanıldığı NV Classic özel tasarım kullanıcı ara yüzü ile birlikte geliyor.

Dahili hafızası bulunmayan NV Classic ile birlikte iRiver'ın iki adet SDHC bellek kartı vereceği, 4GB'lık bellek kartının çoklı ortam dosyalarının depolanmasından, diğer bellek kartının ise GPS uygulaması için gerekli haritaların depolanmasından sorumlu olacağı belirtiliyor. MP3, WAV, OGG ve WMA gibi ses formatlarını çalabilen, WMV9 ve XviD gibi video formatlarını oynatabilen NV Classic, JPEG ve BMP formatlı imajları da gösterebiliyor.

Üzerindeki DMB alıcısının sadece Güney Kore'de çalışan NV Classic, her biri 1.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile geliyor. Kutu içeriğine araç-içi montaj kiti de eklenen iRiver NV Classic, 264$'lık fiyatla ilk olarak G. Kore'de satışa sunulacak.