Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iRiver'dan taşınabilir navigasyon sistemi; CaroNavi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,6b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iRiver'dan taşınabilir navigasyon sistemi; CaroNavi
Tam Boyutta Gör

Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan iRiver, yeni araç içi nasivagasyon sisteminin ön siparişine başladı. Firmann CaroNavi isimli taşınabilir navigasyon sistemi, 320x240 çözünürlüğünde 3.5" LCD ekrana sahip. 2GB kapasiteli dahili hafızası bulunan ürün ayrıca SD kart bellek desteği de sunuyor.

Navigasyon özelliklerine ek olarak portatif medya çalar olarak ta kullanılabilecek cihaz, WMV formatındaki videoları gösterebildiği gibi MP3, WMA ve OGG formatındaki ses dosyalarını da çalabiliyor. MAPLUS yazılımıyla geldiği belirtilen CaroNavi'nin yaya moduna sahip olduğu, ayrıca motorsikletlerde de kullanılabileceği bildiriliyor.

101.6x18.2x86mm boyutlarında ve 137 gram ağırlığında olan cihazın araçlardaki 12v girişinden güç alabildiği ve şarj olabildiği belirtilirken, 19 Aralık'ta 320$'lık etiket fiyatıyla Japonya pazarında satışa sunulacağı bildiriliyor.

iRiver'dan taşınabilir navigasyon sistemi; CaroNavi
Tam Boyutta Gör

iRiver'dan taşınabilir navigasyon sistemi; CaroNavi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
güzel birşeyde bizim için pek gerekmez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim