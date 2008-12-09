iRiver'dan taşınabilir navigasyon sistemi; CaroNavi

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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan iRiver, yeni araç içi nasivagasyon sisteminin ön siparişine başladı. Firmann CaroNavi isimli taşınabilir navigasyon sistemi, 320x240 çözünürlüğünde 3.5" LCD ekrana sahip. 2GB kapasiteli dahili hafızası bulunan ürün ayrıca SD kart bellek desteği de sunuyor.

Navigasyon özelliklerine ek olarak portatif medya çalar olarak ta kullanılabilecek cihaz, WMV formatındaki videoları gösterebildiği gibi MP3, WMA ve OGG formatındaki ses dosyalarını da çalabiliyor. MAPLUS yazılımıyla geldiği belirtilen CaroNavi'nin yaya moduna sahip olduğu, ayrıca motorsikletlerde de kullanılabileceği bildiriliyor.

101.6x18.2x86mm boyutlarında ve 137 gram ağırlığında olan cihazın araçlardaki 12v girişinden güç alabildiği ve şarj olabildiği belirtilirken, 19 Aralık'ta 320$'lık etiket fiyatıyla Japonya pazarında satışa sunulacağı bildiriliyor.

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