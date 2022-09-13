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    İş Bankası'nda erişim problemi yaşanıyor

    Türkiye İş Bankası'ndaki erişim problemi nedeniyle müşteriler POS cihazlarından alışveriş yapamıyor. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı servislerina bağlanamıyor.
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    İş Bankası'nda erişim problemi 13 Eylül 2022
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    Türkiye İş Bankası müşterileri şu sıralar mobil uygulamaya ve internet bankacılığına girişte problem yaşıyor. Türkiye İş Bankası sunucularındaki erişim problemi nedeniyle kartlı alışverişlerde ve internet hizmetlerinde sorun yaşanıyor.

    İş Bankası mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Teknik nedenlerden dolayı işleminize devam edemiyoruz. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz.” hatası ile karşılaşıyor. Bankadan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Erişim problemi POS cihazlarını da etkiliyor. Kartlı alışveriş yapmak isteyen müşteriler ödeme gerçekleştiremiyor. Twitter'da "İş Bankası" hakkında çok sayıda tweet atılıyor. Şu anda Türkiye gündeminde 19. sırada yer alıyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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