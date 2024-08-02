İşCep'ten yüz güldüren bir özelik daha: Gelen Arama Bildirimi

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İşCep, teknolojisini daha ileri taşırken kullanıcılarına pürüzsüz bankacılık deneyimleri için yeni çözümler sunmaya devam ediyor.

Telefonla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları nedeniyle oluşabilecek müşteri mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için İşCep’e eklenen Gelen Arama Bildirimi özelliği, kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Bu özellik sayesinde İş Bankası Çağrı Merkezi telefon numaraları ve banka sisteminde kayıtlı şüpheli telefon numaraları ayırt edilebiliyor. Çağrı Merkezi’nden gelen aramalar “Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetleri”, şüpheli olarak tespit edilen aramalar ise “Olası Şüpheli Çağrı” uyarısıyla kullanıcıların telefon ekranlarında görülebiliyor.

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Gelen Arama Bildirimi özelliği, iOS ve Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabiliyor. Kullanıcıların Gelen Arama Bildirimi özelliğini aktif edebilmesi için İşCep içinde gerekli izinleri vermesi yeterli oluyor.

İş Bankası, dijital dünyada her geçen gün artan güvenlik açıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek tehditleri en aza indirmek ve müşterilerine kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalışmaya devam ediyor.

Siz de İşCep’i indirin, geleceğin teknolojileriyle yüzünüz gülsün.



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