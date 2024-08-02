İşCep'ten yüz güldüren bir özelik daha: Gelen Arama Bildirimi

İşCep, teknolojisini daha ileri taşırken kullanıcılarına pürüzsüz bankacılık deneyimleri için yeni çözümler sunmaya devam ediyor.
Telefonla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları nedeniyle oluşabilecek müşteri mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için İşCep’e eklenen Gelen Arama Bildirimi özelliği, kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Bu özellik sayesinde İş Bankası Çağrı Merkezi telefon numaraları ve banka sisteminde kayıtlı şüpheli telefon numaraları ayırt edilebiliyor. Çağrı Merkezi’nden gelen aramalar “Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetleri”, şüpheli olarak tespit edilen aramalar ise “Olası Şüpheli Çağrı” uyarısıyla kullanıcıların telefon ekranlarında görülebiliyor.
Gelen Arama Bildirimi özelliği, iOS ve Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabiliyor. Kullanıcıların Gelen Arama Bildirimi özelliğini aktif edebilmesi için İşCep içinde gerekli izinleri vermesi yeterli oluyor.
İş Bankası, dijital dünyada her geçen gün artan güvenlik açıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek tehditleri en aza indirmek ve müşterilerine kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalışmaya devam ediyor.
Siz de İşCep’i indirin, geleceğin teknolojileriyle yüzünüz gülsün.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.