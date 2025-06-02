Banka dekontları dijitalleşiyor: E-dekont dönemi başladı!

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Tam Boyutta Gör Bankacılık sektöründe kağıt tüketiminin azaltılması için pos cihazlarında isteğe bağlı dijital slip uygulamasına geçiş yapılmıştı. Şimdi de banka şubelerindeki dekontlar dijitalleşiyor ve e-dekont uygulaması hayatımıza giriyor.

Yıllık kağıt tüketimini önemli ölçüde azaltacak e-dekont uygulaması Türkiye’de ilk kez Türkiye İş Bankası’nda başladı. Müşteriler banka şubelerinde yaptıkları işlemlerin ardından dilerse dekontu kağıt yerine dijital olarak alabiliyor. Islak imza gerektiren dekontlar ise mobil onayla dijital olarak onaylanabiliyor.

E-dekontlara bankanın mobil uygulamasından ve internet şubesinden her zaman erişilebiliyor. E-dekontlar Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine uygun olarak hazırlandığı için kağıt dekont ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olacak.

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Yılda 2 milyar kağıt dekont basılıyor

İş Bankası, yılda 2 milyar adet kağıt dekont üretildiğini ve e-dekont uygulaması ile kağıt ve enerji tasarrufu sağlanarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağını ifade ediyor. Ayrıca e-dekont sayesinde şubelerdeki işlem süresi de kısalacak. E-dekont uygulamasının önümüzdeki günlerde diğer bankalarda da hayata geçirilmesi bekleniyor.

E-Dekont Nedir?

E-dekont, banka şubelerindeki kağıt dekontların yerini alan dijital dekontlardır. E-dekontlar, kağıt dekontlarla aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre hazırlanmaktadır. E-dekontlara bankanızın mobil uygulaması ve internet şubesindeki "Dekontlarım" bölümünden erişebilirsiniz. Dilerseniz e-dekontun e-posta ile tarafınıza gönderilmesini talep edebilirsiniz.

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