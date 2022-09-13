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    Rekabet Kurumu'nun Martı'ya açtığı rekabet soruşturması sonuçlandı

    Rekabet Kurumu, geçtiğimiz aylarda Martı hakkında haksız rekabete yol açtığı iddiaları nedeniyle soruşturma açmıştı. Martı, haksız rekabeti giderecek taahhütlerde bulundu ve soruşturma sonuçlandı.
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    Rekabet Kurumu'nun Martı'ya soruşturması sonuçlandı
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    Rekabet Kurumu, elektrikli scooter kiralama girişimi Martı’ya Ağustos ayında soruşturma başlatmıştı. Sektördeki hakim durumunu kötüye kullanmak ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemde bulunma iddiasıyla açıyla soruşturma bugün sonuçlandı.

    Rekabet Kurumu, Martı girişiminin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını soruşturuyordu. Soruşturma süreci devam ederken Martı’dan haksız rekabeti önleyen eylemlerin durdurulmasına yönelik taahhüt dosyası sunuldu. Kurul dosyayı inceledi ve soruşturmayı kapatmaya karar verdi.

    Martı, haksız rekabete yol açan uygulamalarını durduracak

    Taahhüt dosyasına göre Martı, rakipleri dışlayıcı ve hakim durumunu kötüye kullandığı uygulamaları sonlandırılacak. Martı ile rekabet etmek isteyen firmaların adil şekilde rekabet etmesi sağlanacak. Rekabet Kurumu, dosyanın “rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte” olduğuna karar vererek soruşturmanın sonuçlandırılmasına karar verdi. Taahhüt dosyasının içeriği açıklanmadığı için Martı’nın hangi kararları taahhüt ettiğini bilmiyoruz.

    Rekabet Kurumu web sitesinden yayınlanan duyuru şöyle:

    "Martı İleri Teknoloji A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Alınan Taahhüt Üzerine Sonlandırılmıştır. 

    Rekabet Kurulunun 21.07.2022 tarih ve 22-33/527-M sayılı kararı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş’nin ilgili ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 

    Soruşturma süreci devam ederken, Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler soncunda Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.
     
    08.09.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; taahhütlerin dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir."

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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