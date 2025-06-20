DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar telefon kilidini açmak için kullandığımız yüz tanıma teknolojisi artık ödeme yapmak için kullanılacak. İş Bankası, Visa ile iş birliği yaparak yüz tanıma teknolojisini ödeme yöntemleri arasına ekledi.

Kullanıcılar İşCep uygulamasına yüzlerini kaydettirerek, ödemelerde kullanılacak kredi kartını belirleyebiliyor. Anlaşmalı fiziksel mağazalarda yüzünüzü kameraya okutarak saniyeler içerisinde ödeme yapabiliyorsunuz.

16 milyar şifre sızdırıldı: Apple, Google, Facebook ve dahası 1 sa. önce eklendi

Bu iş birliği ilk olarak seçili CarrefourSA mağazalarında kullanıma sunuldu. Kullanıcılar elini cebine götürmeye gerek kalmadan yüzünü kameraya okutarak kredi kartı ile ödeme yapabiliyor. Fiziksel temas olmadan kolaylıkla işlem yapılabiliyor. Bu teknolojide Visa’nın dijital altyapısı kullanılıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Türkiye’de bir ilk olan ve yakın zamanda yaygınlaşacak ‘İş Bankası Yüz ile Ödeme’ teknolojisi ile beraber geleceğin ödeme sistemlerini bugünden hayata geçirerek müşterilerimize temassız, yenilikçi bir alışveriş deneyimi yaşatacağız ve ödeme sistemlerindeki teknolojik yeniliklere katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

İş Bankası yüz tanıma ile ödeme teknolojisini kullanıma sundu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: