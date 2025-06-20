İş Bankası yüz tanıma ile ödeme teknolojisini kullanıma sundu

Kullanıcılar İşCep uygulamasına yüzlerini kaydettirerek, ödemelerde kullanılacak kredi kartını belirleyebiliyor. Anlaşmalı fiziksel mağazalarda yüzünüzü kameraya okutarak saniyeler içerisinde ödeme yapabiliyorsunuz.
Bu iş birliği ilk olarak seçili CarrefourSA mağazalarında kullanıma sunuldu. Kullanıcılar elini cebine götürmeye gerek kalmadan yüzünü kameraya okutarak kredi kartı ile ödeme yapabiliyor. Fiziksel temas olmadan kolaylıkla işlem yapılabiliyor. Bu teknolojide Visa’nın dijital altyapısı kullanılıyor.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Türkiye’de bir ilk olan ve yakın zamanda yaygınlaşacak ‘İş Bankası Yüz ile Ödeme’ teknolojisi ile beraber geleceğin ödeme sistemlerini bugünden hayata geçirerek müşterilerimize temassız, yenilikçi bir alışveriş deneyimi yaşatacağız ve ödeme sistemlerindeki teknolojik yeniliklere katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.