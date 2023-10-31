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    İş Bankası ve Getir’den yeni iş ortaklığı

    Türkiye'nin en büyük bankalarından İş Bankası ve restoran teslimat uygulaması Getir, GetirFinans adı altında yeni bir uygulama için anlaşmaya vardıklarını kamuoyuna duyurdu.

    İş Bankası ve Getir’den yeni iş ortaklığı Tam Boyutta Gör

    Getir'in finansal alanda kullanıcılarına servis modeli bankacılığı kapsamında hizmet vermek amacıyla hayata geçireceği GetirFinans, yasal mercilerden alınacak izin ve onayların ardından hizmete başlayacak.

    Getir’den yapılan açıklamaya göre, Getir ve İş Bankası'nın yaptığı stratejik iş ortaklığı kapsamında İş Bankası, GetirFinans'ın servis modeli bankacılığı altyapısına dâhil olacak.

    İş Bankası, GetirFinans'a, yapacağı 50 milyon dolar girişim sermayesi yatırımıyla yüzde 20 ortak olacak.

    Böylelikle henüz faaliyete geçmeyen GetirFinans'ın değerlemesi, aldığı ilk yatırımla 250 milyon dolar seviyesine ulaşmış oldu.

    İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuyla alakalı “Geleceğin bankacılığı vizyonumuz kapsamında bir yandan müşterilerimize kendi dijital kanallarımızda en iyi deneyimi yaşatırken, diğer yandan platform bankacılığı ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını işlem yaptıkları platformda ve ihtiyaç anında aynı eşsiz deneyimi sunarak karşılamayı hedefliyoruz. İş Bankası Grubu olarak, ülkemizde dijitalleşmenin, girişimciliğin ve girişimlerin öncü bankası olma misyonumuz doğrultusunda, yeni bir girişim olarak doğan GetirFinans'a 50 milyon ABD doları yatırım yaparak stratejik iş ortaklığı yapma kararı aldık. 100. yılımızda Getir ile kuracağımız güçlü işbirliğinin, sektörümüze örnek olmasını ve devamının gelmesini diliyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

    Getir kurucusu Nazım Salur yapılan anlaşmayla ilgili “Yakın gelecekte de bu hizmetlerimize GetirFinans ile finansal ürünleri ekleyerek, dijital ürün ve uygulamalara yatkın tüm kullanıcılar için yeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. 100. yaşını kutlamak üzere olan İş Bankası'nın hem kullanıcılarımıza hem de finans sektörüne değer katmasını hedeflediğimiz GetirFinans'a ortak olma kararından büyük memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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