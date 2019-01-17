İşlemci ve ekran kartı değişebilen notebook

Bir dizüstü bilgisayar düşünün hem işlemcisini hem de ekran kartını arzu ederseniz yükseltebiliyorsunuz. Karşınızda Aliewnare'in yeni performans canavarı Area-51m ve merak edilen tüm detayları.

Alienware yüksek performans tutkunları için çılgın bir dizüstü bilgisayar modeline imza attı. Area-51m adını taşıyan ve tamamiyle yeni bir tasarıma sahip olan modelin işlemci ve ekran kartı değiştirilebiliyor, işte tüm detaylar.