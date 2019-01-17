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İşlemci ve ekran kartı değişebilen notebook

4 ay
12,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir dizüstü bilgisayar düşünün hem işlemcisini hem de ekran kartını arzu ederseniz yükseltebiliyorsunuz. Karşınızda Aliewnare'in yeni performans canavarı Area-51m ve merak edilen tüm detayları.
Alienware yüksek performans tutkunları için çılgın bir dizüstü bilgisayar modeline imza attı. Area-51m adını taşıyan ve tamamiyle yeni bir tasarıma sahip olan modelin işlemci ve ekran kartı değiştirilebiliyor, işte tüm detaylar. 

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denizbay1 4 ay en beğenilen
Haydaaa! Yahu gerçekten editör arkadaş sana bir kaç sorum var;
1- Bu durumun varlığını yeni mi öğrendin ve heyecanla bu başlığı attın?
2- Bu reklam da, racon gereği mi bu başlık?
Çünkü neredeyse son yıllar da çıkan tüm Laptopların işlemcileri yükseltilebiliyor zaten. Kaldı ki, bir çok model, özellikle Workstation veye Elitebook modelleri de yıllardır hem GPU, hem de İşlemci yükseltiyor zaten!
Sahi editör arkadaş, niye, neden?
Haydaaa! Yahu gerçekten editör arkadaş sana bir kaç sorum var;1- Bu durumun varlığını yeni mi öğrendin ve heyecanla bu başlığı attın?2- Bu reklam da, r...
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drjacob 4 ay
ram ve ssd yükseltme yetiyor bana
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mgokhanozen 4 ay
Böyle olursa laptop markalarıı değil Intel, Nvidia para kazanır. Yapabilirlerse de yapmazlar.
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Lumibrite 4 ay
denizbay1;


Şimdi şöyle şeyler de var...






Bu dock sistemi, Banggood'da falan 200 TL civarına bulunabiliyor..

Hepsiburada da var. Tabii 400 küsür lira

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DH Misafiri 4 ay
AMD RYZEN işlemcili olmayan hiç bir sisteme ilgi duymuyorum.
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Lumibrite 4 ay
Laptoplara, usb bellek üzerinden "Harici Ekran Kartı" bağlayabilme projesi vardı bir ara, ne oldu o iş?

Asus'un, piyasaya çıkmış birkaç modeli de vardı galiba!?
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denizbay1 4 ay Lumibrite
O bir proje değil yalnız, hayata geçirilip zaten uygulanmış ve hala da uygulanmakta olan bir sistem o. Nerdeyse tüm cihazlar da kullanılabilen bir yöntem.
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innformatics 4 ay
Belli basli birkac firma bu tip notebooklari zaten yapiyor. Mesele bu isin bir standarta baglanmamasi. Bazi ana bilesenlerde bu isin bir standarti olsa(moduler olarak) biz kullanicilar icin o zaman bir albenisi olabilecegini dusunuyorum. Zira bu seferde bios'tan kisitlama koyup kendilerine mecbur birakiyorlar, vs, vs... Tam moduler notebook fikri 2000 lerin basindan beri dusundugum ve izledigim bir konu. Fakat kapitalist duzende biz son kullaniciyi kimse dusunmeyecegi icin daha fazla kafa yorup yorum yapmaya bile gerek yok aslinda...
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sreylare 4 ay
Masaüstü işlemci konması ayrı konu, daha mobil 8950hk'yı düzgün soğutamayan onlarca notebook var. Bu bilgisayar 9900k işlemciyi soğutmaya yetmez. İçinde yüksek seviye gpu da varsa beraber ateş olup yanacaklar.
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Biyturs_OnSr 4 ay
Herkes işlemci değişimine takılmış. Evet bu yıllardır olan bir şey. Bu laptoptaki özel durum ise masaüstü işlemci kullanması. İçinde Z370 işlemcileri destekleyen kaç laptop var piyasada? Masaüstü işlemcisi destekleyen laptop kaç tane? Lütfen önce videoyu iyi dinleyip, izleyip yorum yapın.
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Hyperchondriac 4 ay
Sozde işlemciyi kendimiz değiştirebiliyoruz ama buraya gelince siz bunun kapağını açmışsınız garanti dışı derler.
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The Balance 4 ay Hyperchondriac
Dell böyle bir şey demiyor. Servis konusunda fena değiller.
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kakarikikiri 4 ay
şu ekran kartı işlemci değişimi işi oturursa bundan sonra ki sistemin masaüstü değil laptop olur.
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