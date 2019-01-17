İşlemci ve ekran kartı değişebilen notebook

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir dizüstü bilgisayar düşünün hem işlemcisini hem de ekran kartını arzu ederseniz yükseltebiliyorsunuz. Karşınızda Aliewnare'in yeni performans canavarı Area-51m ve merak edilen tüm detayları.
Alienware yüksek performans tutkunları için çılgın bir dizüstü bilgisayar modeline imza attı. Area-51m adını taşıyan ve tamamiyle yeni bir tasarıma sahip olan modelin işlemci ve ekran kartı değiştirilebiliyor, işte tüm detaylar.
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1- Bu durumun varlığını yeni mi öğrendin ve heyecanla bu başlığı attın?
2- Bu reklam da, racon gereği mi bu başlık?
Çünkü neredeyse son yıllar da çıkan tüm Laptopların işlemcileri yükseltilebiliyor zaten. Kaldı ki, bir çok model, özellikle Workstation veye Elitebook modelleri de yıllardır hem GPU, hem de İşlemci yükseltiyor zaten!
Sahi editör arkadaş, niye, neden?