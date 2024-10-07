Dünya’dan 20,6 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 can çekişiyor

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Tam Boyutta Gör NASA mühendisleri, yıldızlararası uzayı araştıran Voyager 2'nin bilim araçlarından birini, uzay aracındaki güç kaynaklarının azalması nedeniyle kapattı. 1977 yılında uzaya fırlatılan bu tarihi uzay aracı, günümüzde Güneş Sistemi'nin ötesinde, yıldızlararası uzayda yolculuğuna devam ediyor. Ancak aracın enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeniyle, bilim insanları enerji tasarrufu sağlamak için Voyager 2’nin plazma bilimi deneyini kapatma kararı aldı.

Voyager 2, 20 Ağustos 1977'de fırlatıldı ve 5 Kasım 2018'de Güneş Sistemi'nden çıkarak yıldızlararası uzaya girdi. Şu anda Dünya'dan yaklaşık 20,6 milyar kilometre uzakta bulunuyor ve dört bilimsel aracıyla heliosferin (Güneş'in etkisinin sona erdiği bölge) ötesindeki uzayı inceliyor. Ancak enerji kaynakları tükenmeye başladıkça, NASA'nın daha fazla cihazı kapatması gerekecek. Yetkililer, Voyager 2'nin 2030'lara kadar bir bilimsel aracı çalışır durumda tutabileceğini düşünüyor.

Voyager 2 ne kadar uzakta?

Tam Boyutta Gör Bu arada bağlam açısından Voyager 2’nin ne kadar uzakta olduğu hakkında da biraz detay verelim. Voyager 2’nin Dünya’ya uzaklığı belirttiğimiz gibi 20,6 milyar kilometre. Bu aynı zamanda yaklaşık 137 AU yani Astronomik Birim’e denk geliyor. Bilmeyenler için AU, bir uzunluk birimi konumunda ve Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi temsil ediyor. O da 149.6 milyon kilometre civarında.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak Voyager 2 ile olan iletişimimiz ışık hızında gerçekleşiyor. Bu bağlamda Voyager 2, ışık hızında bizden tam 19 saat 5 dakika uzakta. Yani, Voyager ile iletişim kurmak için 38 saate (sinyali göndermemiz ve almamız) ihtiyaç duyuyoruz. Yani plazma bilimi enstrümanını kapatma işleminin başarılı olduğunu 38 saat sonra öğrenebildik. Bu, inanılmaz bir uzaklık. Örneğin Güneş’in ışığı bize yaklaşık 8 dakikada ulaşıyor.

Voyager 2’nin kapatılan cihazı ne yapıyordu?

Son olarak kapatılan plazma bilimi cihazı, uzaydaki plazma miktarını ve yönünü ölçen dört küçük kabı içeriyordu. Bu cihaz, Voyager 2'nin 2018 yılında heliosferin dışına çıktığını tespit eden önemli bir araçtı. Ancak aracın Güneş’e bakan üç kabı, Güneş rüzgarının etkisinin sona ermesiyle birlikte veri toplamayı durdurdu ve cihazın etkinliği sınırlı hale geldi.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada, 47 yaşındaki uzay aracında yapılan her değişikliğin dikkatle izlendiği ve plazma cihazının kapatılmasının sorunsuz gerçekleştiği belirtildi. Voyager 2, mevcut cihazlarıyla normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Voyager 2'nin yönelimi nedeniyle plazma cihazı, sadece üç ayda bir veri toplayabiliyordu. Bu durum, NASA'nın diğer cihazlar yerine plazma cihazını kapatma kararında etkili oldu. Uzay aracının enerjisi, plutonyumun doğal radyoaktif bozunumundan sağlanıyor ve her yıl yaklaşık 4 watt güç kaybediyor.

Daha önce 1980'lerde devre dışı bırakılan bazı cihazlar sayesinde Voyager 2'nin görev süresi uzatılmıştı. Şimdiye kadar uzay aracının başlangıçtaki 10 aletinden 6’sı devre dışı bırakıldı. Halihazırda sadece Kozmik ışın alt sistemi (Cosmic Ray Subsystem, CRS), Düşük enerji yüklü parçacıklar (LECP), Manyetometre (MAG) ve Plazma dalgası alt sistemi (PWS) faal durumda.

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