Dünya’dan 20,6 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 can çekişiyor

Voyager 2, 20 Ağustos 1977'de fırlatıldı ve 5 Kasım 2018'de Güneş Sistemi'nden çıkarak yıldızlararası uzaya girdi. Şu anda Dünya'dan yaklaşık 20,6 milyar kilometre uzakta bulunuyor ve dört bilimsel aracıyla heliosferin (Güneş'in etkisinin sona erdiği bölge) ötesindeki uzayı inceliyor. Ancak enerji kaynakları tükenmeye başladıkça, NASA'nın daha fazla cihazı kapatması gerekecek. Yetkililer, Voyager 2'nin 2030'lara kadar bir bilimsel aracı çalışır durumda tutabileceğini düşünüyor.
Voyager 2 ne kadar uzakta?
Voyager 2’nin kapatılan cihazı ne yapıyordu?
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada, 47 yaşındaki uzay aracında yapılan her değişikliğin dikkatle izlendiği ve plazma cihazının kapatılmasının sorunsuz gerçekleştiği belirtildi. Voyager 2, mevcut cihazlarıyla normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
Voyager 2'nin yönelimi nedeniyle plazma cihazı, sadece üç ayda bir veri toplayabiliyordu. Bu durum, NASA'nın diğer cihazlar yerine plazma cihazını kapatma kararında etkili oldu. Uzay aracının enerjisi, plutonyumun doğal radyoaktif bozunumundan sağlanıyor ve her yıl yaklaşık 4 watt güç kaybediyor.
Daha önce 1980'lerde devre dışı bırakılan bazı cihazlar sayesinde Voyager 2'nin görev süresi uzatılmıştı. Şimdiye kadar uzay aracının başlangıçtaki 10 aletinden 6’sı devre dışı bırakıldı. Halihazırda sadece Kozmik ışın alt sistemi (Cosmic Ray Subsystem, CRS), Düşük enerji yüklü parçacıklar (LECP), Manyetometre (MAG) ve Plazma dalgası alt sistemi (PWS) faal durumda.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100901/nasa-officially-switches-off-scientific-instrument-12-8-billion-miles-from-earth/index.html https://science.nasa.gov/mission/voyager/instruments https://blogs.nasa.gov/voyager/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.