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    Dünya’dan 20,6 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 can çekişiyor

    NASA, neredeyse 50 yıldır uzayda yoluna devam eden Voyager 2 uzay aracındaki bilimsel araçlardan birini resmen kapattığını açıkladı. Bunun nedeni ise enerji tasarrufu sağlamak.
    20,6 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 can çekişiyor Tam Boyutta Gör
    NASA mühendisleri, yıldızlararası uzayı araştıran Voyager 2'nin bilim araçlarından birini, uzay aracındaki güç kaynaklarının azalması nedeniyle kapattı. 1977 yılında uzaya fırlatılan bu tarihi uzay aracı, günümüzde Güneş Sistemi'nin ötesinde, yıldızlararası uzayda yolculuğuna devam ediyor. Ancak aracın enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeniyle, bilim insanları enerji tasarrufu sağlamak için Voyager 2’nin plazma bilimi deneyini kapatma kararı aldı.

    Voyager 2, 20 Ağustos 1977'de fırlatıldı ve 5 Kasım 2018'de Güneş Sistemi'nden çıkarak yıldızlararası uzaya girdi. Şu anda Dünya'dan yaklaşık 20,6 milyar kilometre uzakta bulunuyor ve dört bilimsel aracıyla heliosferin (Güneş'in etkisinin sona erdiği bölge) ötesindeki uzayı inceliyor. Ancak enerji kaynakları tükenmeye başladıkça, NASA'nın daha fazla cihazı kapatması gerekecek. Yetkililer, Voyager 2'nin 2030'lara kadar bir bilimsel aracı çalışır durumda tutabileceğini düşünüyor.

    Voyager 2 ne kadar uzakta?

    20,6 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 can çekişiyor Tam Boyutta Gör
    Bu arada bağlam açısından Voyager 2’nin ne kadar uzakta olduğu hakkında da biraz detay verelim. Voyager 2’nin Dünya’ya uzaklığı belirttiğimiz gibi 20,6 milyar kilometre. Bu aynı zamanda yaklaşık 137 AU yani Astronomik Birim’e denk geliyor. Bilmeyenler için AU, bir uzunluk birimi konumunda ve Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi temsil ediyor. O da 149.6 milyon kilometre civarında.
    20,6 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 can çekişiyor Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak Voyager 2 ile olan iletişimimiz ışık hızında gerçekleşiyor. Bu bağlamda Voyager 2, ışık hızında bizden tam 19 saat 5 dakika uzakta. Yani, Voyager ile iletişim kurmak için 38 saate (sinyali göndermemiz ve almamız) ihtiyaç duyuyoruz. Yani plazma bilimi enstrümanını kapatma işleminin başarılı olduğunu 38 saat sonra öğrenebildik. Bu, inanılmaz bir uzaklık. Örneğin Güneş’in ışığı bize yaklaşık 8 dakikada ulaşıyor.

    Voyager 2’nin kapatılan cihazı ne yapıyordu?

    20,6 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 can çekişiyor
    Son olarak kapatılan plazma bilimi cihazı, uzaydaki plazma miktarını ve yönünü ölçen dört küçük kabı içeriyordu. Bu cihaz, Voyager 2'nin 2018 yılında heliosferin dışına çıktığını tespit eden önemli bir araçtı. Ancak aracın Güneş’e bakan üç kabı, Güneş rüzgarının etkisinin sona ermesiyle birlikte veri toplamayı durdurdu ve cihazın etkinliği sınırlı hale geldi.

    NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada, 47 yaşındaki uzay aracında yapılan her değişikliğin dikkatle izlendiği ve plazma cihazının kapatılmasının sorunsuz gerçekleştiği belirtildi. Voyager 2, mevcut cihazlarıyla normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

    Voyager 2'nin yönelimi nedeniyle plazma cihazı, sadece üç ayda bir veri toplayabiliyordu. Bu durum, NASA'nın diğer cihazlar yerine plazma cihazını kapatma kararında etkili oldu. Uzay aracının enerjisi, plutonyumun doğal radyoaktif bozunumundan sağlanıyor ve her yıl yaklaşık 4 watt güç kaybediyor.

    Daha önce 1980'lerde devre dışı bırakılan bazı cihazlar sayesinde Voyager 2'nin görev süresi uzatılmıştı. Şimdiye kadar uzay aracının başlangıçtaki 10 aletinden 6’sı devre dışı bırakıldı. Halihazırda sadece Kozmik ışın alt sistemi (Cosmic Ray Subsystem, CRS), Düşük enerji yüklü parçacıklar (LECP), Manyetometre (MAG) ve Plazma dalgası alt sistemi (PWS) faal durumda.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100901/nasa-officially-switches-off-scientific-instrument-12-8-billion-miles-from-earth/index.html https://science.nasa.gov/mission/voyager/instruments https://blogs.nasa.gov/voyager/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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