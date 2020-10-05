İstanbul Valiliği'nden Formula 1 Türkiye GP'siyle ilgili son dakika açıklaması

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9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye gelen Formula 1'in pandemi sürecine rağmen seyircili şekilde yapılacak olması tartışmalara neden olmuştu. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili son kararını duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönünde karar alındığı duyuruldu. Konuyla ilgili kararın İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından verildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek yarışın biletleri iki hafta önce yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkmıştı.

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