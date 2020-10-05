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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul Valiliği'nden Formula 1 Türkiye GP'siyle ilgili son dakika açıklaması

    Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircili yapılacağı yönünde açıklamalar tartışmalara neden olmuştu. İstanbul Valiliği konuyla ilgili son kararı bugün duyurdu.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İstanbul Valiliği'nden Formula 1 Türkiye GP'siyle ilgili son dakika açıklaması
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    9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye gelen Formula 1'in pandemi sürecine rağmen seyircili şekilde yapılacak olması tartışmalara neden olmuştu. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili son kararını duyurdu.

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    Valilikten yapılan açıklamada, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönünde karar alındığı duyuruldu. Konuyla ilgili kararın İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından verildiği belirtildi.

    İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

    13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek yarışın biletleri iki hafta önce yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkmıştı.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    astegon (astegon CF) 2 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Şu adamın bi tarafına girmiş.
    ...
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    4 Yanıt Yanıtla +34
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    levis501 (osman tindü) 2 hf.
    Biletix iade eder biletleri. Ama karaborsadan alınanlar için ellerinde patlar artık.
    Yanıtla +25
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 hf.
    Fırsatçı Karaborsacılar üzülmüştür simdi
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    ilk açıklandığından belliydi... karaborsacı botlar batırdı...
    Yanıtla
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    Paetzold 2 hf.
    Belli değilmiydi zaten
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    Sabriye Baaas (Kadıköy Boğası) 2 hf.
    Mart'ta maçlar ertelenmeden önce aldığım bileti passo karar açıklandıktan 12 saat sonra hesaba geri yüklemişti



    Sanmam paranın üstüne yatacaklarını
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    LordMayros (Lord Mayros) 2 hf.
    Alabilmek için 2 telefon 3 PC kullandım yinede alamamistim demmeki bir sebebi varmış

    Şimdi giden paralar yatsın diye uğraşır dururlar
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 2 hf.
    Ah be, kötü oldu. Bu arada bu yüzde 50 indirim ile satılan bilet hangisi gösterebilir misiniz lütfen?
    Yanıtla
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 2 hf.
    Zaten belliydi,seyircili olarak yapılacağının açıklandığı gün demiştim bu kararı iptal ederler diye.Vaka sayıları tam olarak kaç onu bile bilmiyoruz birde insanların toplu olarak bi araya getirilmesi demek orada corona partisi vermek demektir
    Yanıtla +1
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    monacomen 2 hf. (düzenlendi)
    Aslında açık alanda yapılıyor Yıldırım Mayruk defilesi kadar bir kalabalık gelecektir aslında. Önlem alınsa olabilirdi aslında diyor insan.
    Yanıtla +2
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    astegon (astegon CF) 2 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Şu adamın bi tarafına girmiş.
    4 Yanıt Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. astegon
    Ahaha güzel olmuş :) Kodla kampanyaları kapanlara gıcık oluyorum zaten.
    Yanıtla +3
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    ZerosugaR 2 hf. astegon
    En çok bu olaya sevindim 😂
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    Merkur (Bye Bye) 2 hf. astegon
    Piton çok fena girmiştir!
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    mmtmmt (mehmet mehmet) 2 hf.
    indirimli bilet alacağım diye 1 saat boşuna uğraştım..
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    Merkur (Bye Bye) 2 hf.
    Çok salladılar ama , güzel oldu ha!
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    4 etiket daha f1 istanbul f1 seyircili mi f1 seyircisiz Bilim ve Teknoloji
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