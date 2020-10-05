İstanbul Valiliği'nden Formula 1 Türkiye GP'siyle ilgili son dakika açıklaması

9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye gelen Formula 1'in pandemi sürecine rağmen seyircili şekilde yapılacak olması tartışmalara neden olmuştu. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili son kararını duyurdu.İlginizi Çekebilir Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri
Valilikten yapılan açıklamada, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönünde karar alındığı duyuruldu. Konuyla ilgili kararın İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından verildiği belirtildi.
İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."
13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek yarışın biletleri iki hafta önce yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkmıştı.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Şu adamın bi tarafına girmiş.