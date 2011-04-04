İşte Asus'un en prestijli dizüstü bilgisayarı; Sandy Bridge işlemcili Lamborghini VX7

Netbook segmentinde fark yaratan Lamborghini VX6 modelini ülkemizde de satışa sunan Asus, dizüstü bilgisayar gamındaki en prestijli modeli olan Lamborghini VX7'nin Sandy Bridge donanımlı yeni ve geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Intel'in Huron River platformunu temel alan dizüstü bilgisayarın tasarımında Lamborghini Murcielago LP640'dan esinlenilmiş. Kasa tasarımında Lamborghini'nin aerodinamik yaklaşımından çeşitli izler taşıyan dizüstü bilgisayarda ayrıca yüksek kaliteli malzemeye yer verilmiş.

Turuncu ve Karbon Fiber olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulan Asus Lamborghini VX7, 15.6-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip. Intel'in standart olarak 2.0GHz'de çalışan ancak Turbo Boost teknolojisi ile çalışma frekansını arttırabilen dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alan özel bilgisayarda, 16GB DDR3 bellek kapasitesine, 1.5TB'a kadar kapasit seçeneklerine ve Nvidia'nın 3GB bellekli GeForce GTX 460M ekran kartına yer veriliyor. Açıkçası yüksek bellekli GTX 460M yerine performans açısından daha gelişmiş bir grafik çözümünün, böylesine iddialı bir sisteme daha çok yakışabileceğine de düşünmeden edemiyoruz.

Asus tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre, Blu-ray destekli kombo sürücü ile donatılan sistemde, 2.0 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik internet kamerasına, çok formatlı kart okuyucusuna, Gigabit Ethernet portuna, 802.11n ve Blutooth 3.0 teknolojileri ile USB 3.0 portuna, çift hoparlöre ve HDMI çıkışına yer veriliyor. İhtiyaç duyduğu gücü 8 hücreli pilden alan ve Lamborghini VX7'nin güncellenmiş yeni versiyonuna işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor.

Asus'un tasarımıyla heyecan yaratan, donanımıyla da bir o kadar dikkat çeken yeni modeli Lamborghini VX7, yurt dışında 1995 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

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