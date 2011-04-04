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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Asus'un en prestijli dizüstü bilgisayarı; Sandy Bridge işlemcili Lamborghini VX7

8 yıl
13,1b
1
31
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Asus'un en prestijli dizüstü bilgisayarı; Sandy Bridge işlemcili Lamborghini VX7
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Netbook segmentinde fark yaratan Lamborghini VX6 modelini ülkemizde de satışa sunan Asus, dizüstü bilgisayar gamındaki en prestijli modeli olan Lamborghini VX7'nin Sandy Bridge donanımlı yeni ve geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Intel'in Huron River platformunu temel alan dizüstü bilgisayarın tasarımında Lamborghini Murcielago LP640'dan esinlenilmiş. Kasa tasarımında Lamborghini'nin aerodinamik yaklaşımından çeşitli izler taşıyan dizüstü bilgisayarda ayrıca yüksek kaliteli malzemeye yer verilmiş.

Turuncu ve Karbon Fiber olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulan Asus Lamborghini VX7, 15.6-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip. Intel'in standart olarak 2.0GHz'de çalışan ancak Turbo Boost teknolojisi ile çalışma frekansını arttırabilen dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alan özel bilgisayarda, 16GB DDR3 bellek kapasitesine, 1.5TB'a kadar kapasit seçeneklerine ve Nvidia'nın 3GB bellekli GeForce GTX 460M ekran kartına yer veriliyor. Açıkçası yüksek bellekli GTX 460M yerine performans açısından daha gelişmiş bir grafik çözümünün, böylesine iddialı bir sisteme daha çok yakışabileceğine de düşünmeden edemiyoruz.

Asus tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre, Blu-ray destekli kombo sürücü ile donatılan sistemde, 2.0 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik internet kamerasına, çok formatlı kart okuyucusuna, Gigabit Ethernet portuna, 802.11n ve Blutooth 3.0 teknolojileri ile USB 3.0 portuna, çift hoparlöre ve HDMI çıkışına yer veriliyor. İhtiyaç duyduğu gücü 8 hücreli pilden alan ve Lamborghini VX7'nin güncellenmiş yeni versiyonuna işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor.

Asus'un tasarımıyla heyecan yaratan, donanımıyla da bir o kadar dikkat çeken yeni modeli Lamborghini VX7, yurt dışında 1995 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

İşte Asus'un en prestijli dizüstü bilgisayarı; Sandy Bridge işlemcili Lamborghini VX7
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Editörün Notu: Sizler için seçtiğimiz Lamborghini tanıtım filmleri;








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Odyofilci 8 yıl
Asus Gerekeni yapmış :D
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amonobel 8 yıl
alienware terk.
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cihangir151 8 yıl
makaleyi DH mi hazırladı? aynı makaleyi başka sitede de görüyorum da...
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prince_de_lyon 8 yıl
2008 de vx2s siyah modelini 2200 euro ya almistim halen sifir gibi duruyo hersey bi yanada yaninda verdikleri ekipmanlari guzel oluyo bunlarin yoksa bildigin laptop lardada bulunuyo bu ozellikler ..fransada bile cogu insanin alabilecegi bi paraya satiliyo anladik tamamda magazalarda bulamiyon illa netten alacan bide uzunca bi muddet fazlada satilmiyo anlayacaginiz bos yere bu makinalari hazirliyo asus G serisi (g-53-g_73) bundan cok daha iyi cok da fazla satiyo
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theyapici 8 yıl
madem o kadar jan janlı çift işlemci felan koysaymış 1500 tl lik lap top da da var o işlemci
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Einstein 8 yıl
İğrenç ötesi. Buna para vereceğine git aynı paraya alienware al.
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ANIL-D 8 yıl
ilginç tasarımı var ama kimin umranda özellikleri dehşet
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realteco 8 yıl
Elektirik süpürgesine benzetmişler
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hachiko 8 yıl
Tipsizlik abidesi...İstediği kadar özelliği olsun itici..
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feylosoft 8 yıl
15 yaş altı için belli. Tasarım berbat ötesi
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fotifoti 8 yıl
balyozla girişebiliyormuyuz :)
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timramon 8 yıl
Buna 5 para vermem. Böyle laptop mı olur. Laptop değil taşınabilir masaüstü resmen.
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Akbaba89 8 yıl
Fiyatına göre ekran kartı daha iyi olabilirdi.
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accepter le progrès 8 yıl

timramon

Buna 5 para vermem. Böyle laptop mı olur. Laptop değil taşınabilir masaüstü resmen.

+1
Tasarım tek kelimeyle berbat.
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Sıradan Adam 8 yıl
suan kullandigim laptop bu beyler oyun performansi muthis not: bendeki siyah
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