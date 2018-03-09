Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Dünyada Yılın Otomobili finalistleri

"2018 Dünyada Yılın Otomobili" ödülünde 6 farklı kulvarda yarışacak olan finalistler belli oldu. Kazananın 28 Mart'ta belli olacağı ödüllerde İsveçli üretici bu kez Volvo XC60 modeliyle finalde.
1 yıl
3,4b
1
7
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İşte Dünyada Yılın Otomobili finalistleri
Tam Boyutta Gör
 

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nın açılışında düzenlenen etkinlikte final ayağı gerçekleşen “Avrupa’da Yılın Otomobili 2018” ödülünün sahibi kompakt SUV modeli Volvo XC40 olmuştu. Bu ödülün sahibini bulmasının ardından şimdi tüm gözler “Dünyada Yılın Otomobili 2018” ödülüne çevrildi.

Dünyada Yılın Otomobili 2018 ödüllerinin farklı kulvarlarında finale kalan isimler belli oldu ve artık sona yaklaşıldı. Avrupa’da kompakt SUV modeli XC40 ile başarıyı yakalayan İsveçli üretici, bu kez de Volvo XC60 ile final heyecanını yaşıyor. 

Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde 6 farklı kategoride 3’er finalist kıyasıya rekabet edecek. Finale kalan araçlar 24 farklı ülkeden seçilmiş 82 uluslararası otomotiv gazetecisinin yaptığı seçim sonrası belirlendi. 28 Mart tarihinde kazananın belli olacağı kategorilerde finalde yarışacak araçlar şunlar;

2018 Dünyada Yılın Otomobili:

  • Mazda CX-5
  • Range Rover Velar
  • Volvo XC60

2018 Dünyada Yılın Şehir Otomobili:

  • Ford Fiesta
  • Suzuki Swift
  • Volkswagen Polo

2018 Dünyada Yılın Lüks Otomobili

  • Audi A8
  • Porsche Cayenne
  • Porsche Panamera

2018 Dünyada Yılın Performans Otomobili

  • BMW M5
  • Honda Civic Type R
  • Lexus LC 500

2018 Dünyada Yılın Yeşil Otomobili

  • BMW 530e iPerformance
  • Chrysler Pacifica Hybrid
  • Nissan LEAF

2018 Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı

  • Lexus LC 500
  • Range Rover Velar
  • Volvo XC60

http://www.wcoty.com/web/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Barni Moloztaş 1 yıl
Panamera
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 1 yıl
LC500
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9Tales 1 yıl
Baba velar ne araba be. Hayatımda elimi bile süremeyeceğim gerçeği çok acı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
VAG lükste yavaş yavaş tekel olur iyi yönetirse araçlarını.
Ayrıca polo alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre D 1 yıl
Velar alır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
Velar, Fiesta, A8, M5, Leaf, Velar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AsiretinMarjinalCocugu 1 yıl
Gönlümüzde RR Velar var ama bunu da Volvo kazanacak gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Robotik taşıma aracı Segway Loomo bağış rekoru kırıyor 1 yıl 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl PACcoin ''yarım saatliğine'' en büyük üçüncü kripto para oldu 1 yıl Indiana eyalet polisi GrayKey adlı iOS kırma aracını kullanmaya başladı 1 yıl 500 milyon doların çalındığı Coincheck müşterilerin zararını karşılayacak 1 yıl Yeni Terminator filminde başrolü üstlenecek isim belli oldu 1 yıl Snapchat, hikayelere kişi etiketleme özelliği getireceğini duyurdu 1 yıl Windows 10 Mobile platformuna son darbe Subway Surfers'tan geldi 1 yıl Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapılır? Tüketici Haklı 1 yıl Yapay zekâ desteği LG V30S ThinQ fiyatını fırlattı 1 yıl Twitter, hesap doğrulama özelliğini herkese açacak 1 yıl Drone teknolojisi tarımsal verimliliği yüzde 10 arttıracak 1 yıl PlayStation 4'te artık çocuklar için süre kısıtlaması yapılabiliyor 1 yıl Windows 10'un bir sonraki güncellemesi Spring Creators Update ismiyle gelecek 1 yıl Goodyear'dan şaşırtıcı konsept: "Fotosentez yapan lastik" 1 yıl Xiaomi yaklaşan Mi Mix 2s ile çentiği sağ üst köşeye taşıyor 1 yıl British Airways havalimanlarında yüz tanıma sistemi kullanacak 1 yıl Hyperloop hayalinin 5 yıllık serüveni: Gerçeğe dönüşmesine çok az kaldı 1 yıl PUBG’nin en büyük rakibi Fortnite mobil cihazlara geliyor 1 yıl Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosu yayınlandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN İşte Dünyada Yılın Otomobili finalistleri Sonraki Windows 10 S artık bir mod oldu 1 yıl Snapdragon 855 yonga seti bazı dökümanlarda göründü 1 yıl Amnesia Collection, Steam’de ücretsiz! 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un teknik özellikleri sızdı 1 yıl 2019 Volvo S60'ın ilk kamuflajsız görseli ortaya çıktı 1 yıl ARM’dan orta seviyeye Mali grafik birimleri 1 yıl Cep telefonu ve internet faturasındaki iade işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak 1 yıl Huawei P Smart akıllı telefonu ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Güneş ışığı ve yağmur damlalarından elektrik üreten hibrit güneş paneli 1 yıl Bu gelişme ekran kartı dünyasını rahatlatabilir 1 yıl Çoklu GPU desteği sunan Vulkan 1.1 yayınlandı 1 yıl G Suite uygulamaları dosyalarınıza kimin baktığını gösteriyor 1 yıl Google, Chrome'a kayıtlı tüm şifrelerin metin dosyasına kaydedilebileceğini duyurdu 1 yıl AMD’nin 2020 yılına kadar işlemci yol haritası belli oldu 1 yıl Ford'dan drone takip sistemi önerisi 1 yıl Face ID'li yeni iPad Pro yolda 1 yıl Netflix'in Çağatay Ulusoy'lu ilk orijinal Türk dizisinin çekimleri başladı 1 yıl YouTube Stüdyosu yaygın kullanıma sunuldu 1 yıl Dubaili W Motors, yeni lüks süper otomobiliyle Cenevre'de 1 yıl Star Wars dizisini hazırlayacak isim belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim