İşte Dünyada Yılın Otomobili finalistleri

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2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nın açılışında düzenlenen etkinlikte final ayağı gerçekleşen “Avrupa’da Yılın Otomobili 2018” ödülünün sahibi kompakt SUV modeli Volvo XC40 olmuştu. Bu ödülün sahibini bulmasının ardından şimdi tüm gözler “Dünyada Yılın Otomobili 2018” ödülüne çevrildi.

Dünyada Yılın Otomobili 2018 ödüllerinin farklı kulvarlarında finale kalan isimler belli oldu ve artık sona yaklaşıldı. Avrupa’da kompakt SUV modeli XC40 ile başarıyı yakalayan İsveçli üretici, bu kez de Volvo XC60 ile final heyecanını yaşıyor.

Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde 6 farklı kategoride 3’er finalist kıyasıya rekabet edecek. Finale kalan araçlar 24 farklı ülkeden seçilmiş 82 uluslararası otomotiv gazetecisinin yaptığı seçim sonrası belirlendi. 28 Mart tarihinde kazananın belli olacağı kategorilerde finalde yarışacak araçlar şunlar;

2018 Dünyada Yılın Otomobili:

Mazda CX-5

Range Rover Velar

Volvo XC60

2018 Dünyada Yılın Şehir Otomobili:

Ford Fiesta

Suzuki Swift

Volkswagen Polo

2018 Dünyada Yılın Lüks Otomobili

Audi A8

Porsche Cayenne

Porsche Panamera

2018 Dünyada Yılın Performans Otomobili

BMW M5

Honda Civic Type R

Lexus LC 500

2018 Dünyada Yılın Yeşil Otomobili

BMW 530e iPerformance

Chrysler Pacifica Hybrid

Nissan LEAF

2018 Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı

Lexus LC 500

Range Rover Velar

Volvo XC60

http://www.wcoty.com/web/