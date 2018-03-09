İşte Dünyada Yılın Otomobili finalistleri

Otomobil Editörü
2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nın açılışında düzenlenen etkinlikte final ayağı gerçekleşen “Avrupa’da Yılın Otomobili 2018” ödülünün sahibi kompakt SUV modeli Volvo XC40 olmuştu. Bu ödülün sahibini bulmasının ardından şimdi tüm gözler “Dünyada Yılın Otomobili 2018” ödülüne çevrildi.
Dünyada Yılın Otomobili 2018 ödüllerinin farklı kulvarlarında finale kalan isimler belli oldu ve artık sona yaklaşıldı. Avrupa’da kompakt SUV modeli XC40 ile başarıyı yakalayan İsveçli üretici, bu kez de Volvo XC60 ile final heyecanını yaşıyor.
Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde 6 farklı kategoride 3’er finalist kıyasıya rekabet edecek. Finale kalan araçlar 24 farklı ülkeden seçilmiş 82 uluslararası otomotiv gazetecisinin yaptığı seçim sonrası belirlendi. 28 Mart tarihinde kazananın belli olacağı kategorilerde finalde yarışacak araçlar şunlar;
2018 Dünyada Yılın Otomobili:
- Mazda CX-5
- Range Rover Velar
- Volvo XC60
2018 Dünyada Yılın Şehir Otomobili:
- Ford Fiesta
- Suzuki Swift
- Volkswagen Polo
2018 Dünyada Yılın Lüks Otomobili
- Audi A8
- Porsche Cayenne
- Porsche Panamera
2018 Dünyada Yılın Performans Otomobili
- BMW M5
- Honda Civic Type R
- Lexus LC 500
2018 Dünyada Yılın Yeşil Otomobili
- BMW 530e iPerformance
- Chrysler Pacifica Hybrid
- Nissan LEAF
2018 Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı
- Lexus LC 500
- Range Rover Velar
- Volvo XC60
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