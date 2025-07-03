Tesla Cybertruck satışları çakıldı: Teslimatlar 5 bin adede geriledi

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın uzun süre beklenen elektrikli pickup modeli Cybertruck, beklenen satış ivmesini yakalayamadı. Şirketin 2025 yılı ikinci çeyrek teslimat raporuna göre Cybertruck satışları çeyrek başına yaklaşık 5.000 adede geriledi. Bu, yıllık bazda sadece 20.000 adetlik bir satış anlamına geliyor. Oysa Tesla, bu araç için yılda 250.000 adedin üzerinde üretim kapasitesi planlamıştı.

Cybertruck felaketi

Tesla, satış verilerini açıklarken şeffaf olmayan bir yöntem izliyor. Şirket, araçlarının performansını gizlemek amacıyla modelleri toplu kategoriler altında sunuyor. Örneğin, oldukça farklı segmentlerde yer alan Model 3 ve Model Y, tek bir başlık altında raporlanıyor. Aynı şekilde, Model S, Model X, Cybertruck ve Tesla Semi gibi tamamen farklı araçlar da “diğer modeller” adı verilen tek bir grupta toplanıyor.

Tesla'nın 2025 ikinci çeyrek üretim ve teslimat raporuna göre, bu “diğer modeller” kategorisinde 13.409 araç üretildi, ancak yalnızca 10.394 adedi müşterilere teslim edildi. Bu rakam, 2024’te Cybertruck’ın rezervasyon birikimiyle ulaşılan zirvenin yarısından bile az.

Tesla'da kötü gidiş sürüyor: İkinci çeyrekte satışlar %13 düştü 3 sa. önce eklendi

Dikkat çekici olan nokta şu: 2023’ün ilk çeyreğinde Cybertruck henüz satışa sunulmamışken, “diğer modeller” kategorisinin toplam satışları bugünkünden daha yüksekti. Bu, Model S ve Model X satışlarının da ciddi şekilde düştüğüne işaret ediyor. Cybertruck’ın düşüşü ise vergi teşviki gibi avantajların sunulduğu dönemde öne çıkıyor.

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Tesla Cybertruck satışları 5 bin adede gerileyerek çakıldı

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