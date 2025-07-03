Tesla'da kötü gidiş sürüyor: İkinci çeyrekte satışlar %13 düştü

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Tam Boyutta Gör Tesla, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Bir süredir düşen satışlarla boğuşan Tesla, ikinci çeyrekte de toparlanmayı başaramadı.

Geçtiğimiz seneye göre %13 düşüş

Tesla, yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 384.122 araç teslim ettini açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %13’lük bir düşüşe işaret ediyor. Bu satışların 373.835 adedini Model Y ve Model 3 oluşturdu. Diğer modeller ise 13.409 adet satabildi. Bu gruba Cybertruck, Model S ve Model X dahil.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın satışları, ilk çeyreğe göre bir miktar toparlansa da, geçen seneye göre düşük seyretmeye devam ediyor. Ki, 2024 yılı da şirket için çok iyi geçmemişti. 2024 yılında, Tesla’nın satışları on yılı aşkın süredir ilk kez duraklamış ve küresel satışlar 2023’te 1.81 milyon iken, 2024’te 1.79 milyona gerilemişti.

Tesla, satışlardaki düşüşü, Yeni Model Y'ye geçiş nedeniyle düşen üretime bağlasa da rakamlar öyle göstermiyor. İlk çeyrekte 362.000 adet üretim gerçekleştiren şirket, ikinci çeyrekte üretimi 410.000 adete çıkarmayı başardı. Bu rakam, 384.000 adetlik satışın 26.000 üzerinde. Dolayısıyla üretimle ilgili bir problem görünmüyor.

Düşüşün nedenleri neler?

Tesla'nın satışlarındaki bu düşüşün ardında, Elon Musk'ın siyasi söylemleri büyük rol oynuyor. Özellikle Avrupa'nın siyasetine karışması, kıtadaki alıcıların Tesla araçlarından uzaklaşmasına neden oldu. Tabi Çinli üreticilerin uygun fiyatlı ve rekabetçi modelleri de Tesla'yı etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Tesla, Avrupa’da ağlarken Türkiye’de gülüyor 17 sa. önce eklendi

Tesla, satış rakamlarını model ya da bölge bazında açıklamadığı için Model Y’nin performansını ancak bağımsız analizlerle öğrenebileceğiz. Örneğin, Cox Automotive’in ilk tahminlerine göre, Tesla’nın ABD’deki satışları ikinci çeyrekte geçen yıla kıyasla %20 oranında azaldı. Trump'ın elektrikli araç vergi indirimlerini kaldırmayı planlaması, şirketin ABD satışlarını daha da düşürebilir.

Wall Street analistleri, Tesla’nın satışlarının 2025’te de düşeceğini öngörüyor. Ancak bu düşüşün boyutu, şirketin piyasaya süreceği yeni modellere bağlı. Tesla, bu yıl içerisinde Model Y'yi baz alan daha uygun fiyatlı bir model piyasaya sürerek kötü gidişatı durdurmayı planlıyor.

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Tesla'da kötü gidiş sürüyor: İkinci çeyrekte satışlar %13 düştü

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