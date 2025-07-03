Tesla'da kötü gidiş sürüyor: İkinci çeyrekte satışlar %13 düştü

Geçtiğimiz seneye göre %13 düşüş
Tesla, yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 384.122 araç teslim ettini açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %13’lük bir düşüşe işaret ediyor. Bu satışların 373.835 adedini Model Y ve Model 3 oluşturdu. Diğer modeller ise 13.409 adet satabildi. Bu gruba Cybertruck, Model S ve Model X dahil.
Tesla, satışlardaki düşüşü, Yeni Model Y'ye geçiş nedeniyle düşen üretime bağlasa da rakamlar öyle göstermiyor. İlk çeyrekte 362.000 adet üretim gerçekleştiren şirket, ikinci çeyrekte üretimi 410.000 adete çıkarmayı başardı. Bu rakam, 384.000 adetlik satışın 26.000 üzerinde. Dolayısıyla üretimle ilgili bir problem görünmüyor.
Düşüşün nedenleri neler?
Tesla'nın satışlarındaki bu düşüşün ardında, Elon Musk'ın siyasi söylemleri büyük rol oynuyor. Özellikle Avrupa'nın siyasetine karışması, kıtadaki alıcıların Tesla araçlarından uzaklaşmasına neden oldu. Tabi Çinli üreticilerin uygun fiyatlı ve rekabetçi modelleri de Tesla'yı etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
Tesla, satış rakamlarını model ya da bölge bazında açıklamadığı için Model Y’nin performansını ancak bağımsız analizlerle öğrenebileceğiz. Örneğin, Cox Automotive’in ilk tahminlerine göre, Tesla’nın ABD’deki satışları ikinci çeyrekte geçen yıla kıyasla %20 oranında azaldı. Trump'ın elektrikli araç vergi indirimlerini kaldırmayı planlaması, şirketin ABD satışlarını daha da düşürebilir.
Wall Street analistleri, Tesla’nın satışlarının 2025’te de düşeceğini öngörüyor. Ancak bu düşüşün boyutu, şirketin piyasaya süreceği yeni modellere bağlı. Tesla, bu yıl içerisinde Model Y'yi baz alan daha uygun fiyatlı bir model piyasaya sürerek kötü gidişatı durdurmayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: