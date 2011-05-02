İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; Z68X-UD7-B3

TouchBIOS isimli yeni BIOS yazılımıyla dikkatleri üzerine çeken Gigabyte, Intel'in Z68 yonga seti için hazırlıklarını tamamlamış durumda. 11 Mayıs'ta yapılacak resmi lansmanı beklemeye koyulan Gigabyte'ın en iddialı modeli Z68X-UD7-B3 olacak. Sandy Bridge tabanlı işlemciler için firmanın yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen anakart, başta tasarımı olmak üzere sahip olduğu uzun özellik listesi ve yüksek kaliteli komponentleriyle merak uyandırmayı başarıyor. Intel'in LGA155 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve hız aşırtma ile 2000MHz'in üzerindeki bellek hızlarına da olanak tanıyıabiliyor.

Gigabyte'ın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi olan Z68X-UD7-B3'te, Z68 yonga setinin en önemli özelliklerinden birine yer verilmediğini görüyoruz. Bilindiği üzere Z68 yonga seti, H67'nin entegre grafik birimi desteği ile P67'nin hız aşırtma yeteneklerini bir araya getiriyor. Ancak Gigabyte, UD7 gib üst sınıfta yer alan bir anakart ile birlikte kullanıcıların entegre grafik birimi kullanmayacaklarını düşünmüş olsa gerek zira anakart üzerinde DVI, HDMI vb. herhangi bir görüntü çıkışına yer verilmediğini görüyoruz. 24 fazlı güç tasarımı ile donatılan anakart üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve AMD Crossfire ile Nvidia SLI gibi çoklu ekran kartı teknolojilerine destek sunuluyor.

Ultra Durable III konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı başta olmak üzere üst seviye komponentlerle donatılan ve gelişmiş hız aşırtma seçenekleri sunduğu belirtilen anakart, TouchBIOS yazılımını da beraberinde getiriyor. Windows işletim sistemi için geliştirilen bu yazılım ile BIOS ayarlarını masaüstü ortamında yapabiliyor hatta eğer dokunmatik bir monitöre sahipseniz, ilgili BIOS ayarlarını içeren menüler arasında parmaklarınızla dahi geçiş yapabiliyorsunuz. NEC (Reneseas) tarafından üretilen üçüncü parti USB 3.0 kontrolcüleri ile donatılan anakart sadece arka panelinde 6 adet olmak üzere çok sayıda USB 3.0 portu ile birlikte geliyor.

Gigabyte'ın hali hazırda satmakta olduğu P67-UD7-B3 modelindeki özelliklerin tamamına sahip olan anakart, ikiadet Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, eSATA ve FireWire portları ile 3x USB Power özelliğini destekliyor ve bu sayede iPhone ve iPad gibi cihazlar, hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Aynı zamanda USB On/Off özelliğini de bünyesinde barındıran anakart, sistem kapalıyken dahi USB üzerinden cihaz şarj edilmesine olanak tanıyabiliyor. "Maksimum Kontrol" isteyen hız aşırtma profesyonelleri için CMOS Clear, güç ve reset gibi kart üstü butonlara da sahip olan Gigabyte Z68X-UD7-B3'in önümüzdeki günlerde ülkemizde de kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.