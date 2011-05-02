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İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; Z68X-UD7-B3

8 yıl
18,9b
1
46
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TouchBIOS isimli yeni BIOS yazılımıyla dikkatleri üzerine çeken Gigabyte, Intel'in Z68 yonga seti için hazırlıklarını tamamlamış durumda. 11 Mayıs'ta yapılacak resmi lansmanı beklemeye koyulan Gigabyte'ın en iddialı modeli Z68X-UD7-B3 olacak. Sandy Bridge tabanlı işlemciler için firmanın yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen anakart, başta tasarımı olmak üzere sahip olduğu uzun özellik listesi ve yüksek kaliteli komponentleriyle merak uyandırmayı başarıyor. Intel'in LGA155 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve hız aşırtma ile 2000MHz'in üzerindeki bellek hızlarına da olanak tanıyıabiliyor.

Gigabyte'ın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi olan Z68X-UD7-B3'te, Z68 yonga setinin en önemli özelliklerinden birine yer verilmediğini görüyoruz. Bilindiği üzere Z68 yonga seti, H67'nin entegre grafik birimi desteği ile P67'nin hız aşırtma yeteneklerini bir araya getiriyor. Ancak Gigabyte, UD7 gib üst sınıfta yer alan bir anakart ile birlikte kullanıcıların entegre grafik birimi kullanmayacaklarını düşünmüş olsa gerek zira anakart üzerinde DVI, HDMI vb. herhangi bir görüntü çıkışına yer verilmediğini görüyoruz. 24 fazlı güç tasarımı ile donatılan anakart üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve AMD Crossfire ile Nvidia SLI gibi çoklu ekran kartı teknolojilerine destek sunuluyor.

Ultra Durable III konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı başta olmak üzere üst seviye komponentlerle donatılan ve gelişmiş hız aşırtma seçenekleri sunduğu belirtilen anakart, TouchBIOS yazılımını da beraberinde getiriyor. Windows işletim sistemi için geliştirilen bu yazılım ile BIOS ayarlarını masaüstü ortamında yapabiliyor hatta eğer dokunmatik bir monitöre sahipseniz, ilgili BIOS ayarlarını içeren menüler arasında parmaklarınızla dahi geçiş yapabiliyorsunuz. NEC (Reneseas) tarafından üretilen üçüncü parti USB 3.0 kontrolcüleri ile donatılan anakart sadece arka panelinde 6 adet olmak üzere çok sayıda USB 3.0 portu ile birlikte geliyor.

Gigabyte'ın hali hazırda satmakta olduğu P67-UD7-B3 modelindeki özelliklerin tamamına sahip olan anakart, ikiadet Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, eSATA ve FireWire portları ile 3x USB Power özelliğini destekliyor ve bu sayede iPhone ve iPad gibi cihazlar, hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Aynı zamanda USB On/Off özelliğini de bünyesinde barındıran anakart, sistem kapalıyken dahi USB üzerinden cihaz şarj edilmesine olanak tanıyabiliyor. "Maksimum Kontrol" isteyen hız aşırtma profesyonelleri için CMOS Clear, güç ve reset gibi kart üstü butonlara da sahip olan Gigabyte Z68X-UD7-B3'in önümüzdeki günlerde ülkemizde de kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.


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demircibu 8 yıl
Fenaaa
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Man From Atlantis 8 yıl
gigabyte'ın Z68-b3 serisi anakartları tam anlamıyla fiyasko.. p67'de kullandıkları pcb'leri aynen z68 olarak kullanmaya devam ediyorlar.. gigabyte'ın p67 üretimini durduğu dedikoduları doğru görünüyor.. dvi/hdmi çıkışları olmayan z68 ne yapılsın.. daha ucuza gider p67-b3 alır insanlar..
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bocekgrafik 8 yıl
1366 soket ud serisi bile neredeyse daha pahalı. Madem eski soket artık, neden hâlâ bir ud5 600'lere satılır. 1366 soket anakartı olanlar (ben de öyleyim) sakın satıpta bu kartlardan almasın. Fuzuli masraf olur. Hız vs. gibi bir artışı da yok üstelik. Kaliteli ürünler, ancak ara tuzağı.
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yasar2004 8 yıl
z68 Ler yavaş yavaş bilgisayar mağazalarında görünmeye başladı. Gigabayte şimdilik öncüleri ancak fiyat biraz yüksek. Açıkçası msi nin z68a-gd65 modelini bekliyorum. Fiyat olarak 250-350 aralığında olursa piyasada iyi tutulur. Amd Bulduzer işlemcilerinin ne zaman geleceği belli değil İntel Piyasada aslan payını alır.
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met@lrock 8 yıl
Gigabyte aştı kendini geldi aşka diyelim Bence piyasanın gelmiş geçmiş en iyi anakartını üretmiş. Bunlar bu teknoloji ile yakında işlemci de üretir amd intele rakip :)
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CRaFTY_35 8 yıl
Buldozerler varken alinmaz
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righteous 8 yıl
ASUS Rampage III Extreme Black Edition Gaming Mainboard almayı düşünürken hızla çeşitler çoğalıyor ama vaz geçmeyeceğim çeşit çoğaldıkça insanın kafası karışıyor benim derdim oyun oynamak ve film izlemek...
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mito1172 8 yıl
asus dan şaşmıcan boşve
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seagate1tb 8 yıl
DÜNYADA ANLIK OLARAK EN HIZLI ALIŞVERİŞİ YAPAN KART GİGABYTEDİR..
BU DURUMDA OYUNCULARIN EN BAŞTA BU DURUMU DÜŞÜNECEKLERİ İÇİN GİGABYTE KAÇINILMAZDIR DİYORUM.....
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Fugative 8 yıl
alınndığı zaman kullanıcısını en az üzende gigabytedir ondan bu kadar çok tutuluyor gigabyte updrage your life
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mugurgok 8 yıl
UD4 versiyonu 482.27 lira imiş.
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Swothra 8 yıl
Maşallah daş gibi daşşşş daşşşş
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar acaba bu gigabyte anakartları nasıl?
stabil sorunsuz çalışır mı?
gigabyte anakartlar hakkında birkaç şikayet yazısı okudum da
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar acaba bu gigabyte anakartları nasıl?
stabil sorunsuz çalışır mı?
gigabyte anakartlar hakkında birkaç şikayet yazısı okudum da
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people66 8 yıl
artık video incelemesi yapılır epeydir anakart incelemesi yapmıyor mesut bey :)
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