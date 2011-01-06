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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Gigabyte'ın yeni oyuncu anakartları: G1.Assassin, G1. Guerilla ve G1.Sniper

8 yıl
45,5b
1
24
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız G1-Killer serisi yeni nesil oyuncu anakartları görüntülendi. Intel'in X58 çipsetini kullanan ve LGA1366 formundaki Core i7-900 serisi işlemciler için geliştirilen oyuncu anakartları, Gigabyte'ın geleneksel tasarım anlayışının ötesine geçiyor ve agresif bir görünüm sergiliyorlar.

Siyah renkli baskılı devre üzerine yeşil komponentlerle bir dönemin XFX anakartlarını hatırlatan G1.Guerilla, G1.Assassin ve G1.Sniper isimli yeni anakartların tamamında kullanılan şarjör tasarımlı soğutucular, kartların hedef kitlesini de gözler önüne seriyor. 6 adet DIMM slotu ile gelen ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakartların dikkat çekici özelliklerle donatıldıklarını görüyoruz. Bu özelliklerin başında Creative'in X-Fi 20K2 kodlu gelişmiş ses işlemcisi geliyor ve Gigabyte, piyasadaki anakartlar arasında en iyi ses deneyimini yaşatmayı vaad ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyuncular için hazırlanan anakartın ikinci önemli özelliği ise özel ağ işlemcisi ile donatılmış olması.

Bigfoot firmasının Killer E2100 ağ işlemcisine sahip olan anakartların, özellikle çevrimiçi oyunlarda internet bağlantısını optimize ederek, ethernet için standart çipset kullanan anakartlara göre daha yüksek performans sunacakları bildiriliyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakartları birbirleirnden ayıran farklar da bulunuyor.

Örneğin G1.Guerilla modelinde, diğer iki anakarttanf arklı olarak X-Fi ses çipine yer verilmiyor. Dört yollu Crossfire X desteğini sadece G1.Assassin modeli sağlarken, hem tasarım hem de özellikler açısından serinin en iddialı modelinin de yine G1.Assassin olduğunu görüyoruz. Modeline göre 8 veya 16 fazlı güç tasarımına sahip olan anakartların tamamında yüksek ses kalitesi için Nichicon MUSE ses kapasitörlerine yer verilirken, anakartların tasarımında yüksek performanslı soğutuculara daha iyi uyumluluk sağlamak adına CPU bölgesinin geniş tutulduğu ve çoklu fan kullanımının mümkün kılınarak anakart soğutmasının daha efektif bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanındığı belirtiliyor.

Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı X58 çipsetli G1.Killer serisi anakartların önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı bildirilirken, fiyatların 299$'dan başlaması bekleniyor.


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righteous 8 yıl
Asus Rampage III Black Edition varken bu markaya bakmam bile...
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Cats in the cradle 7 yıl
Gigabyte G1.Assassin X58 Motherboard Review
hothardware.com/...

GIGABYTE G1.Assassin
chw.net/...

Bios vs. Foto: g1assassin_7
chw.net/...
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anadolulu1 8 yıl
savaşların oyunlar da kalması dileklerimle en azından dünyamızda geride olan savaşları da oynayarak ta olsa bir parça insanlık dersi alabiliyorsak vurduklarımız arap ta vietnam fransız olsa nazi de veya rus ta olsa afganli vs insanların insanlık ve medeniyet adına yapılanlar dan ders çıkarabiliyorsak bırakın üretsinlerde oyundada olsa biraz insanlığımızı vurduklarımızı üzülerek vurmak zorunda kalarak hatırlatsınlar
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JrMaster 8 yıl
şarjör sökülürse cok iyi bi görünümü olacaktır
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theyapici 8 yıl
pazarlama stratejileri şarjör marjör hikaye ama x fi ve şu ağ olayı güzel.Artık aldık bir kere anakartı gayet de memnunum asus tan şaşmam
vatanbilgisayar.com/...
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sonalp 8 yıl
nedir bu donanımhaberde ki gigabyte aşkı, bazen bu yalakalık boyutunun .okunu çıkarıyorsunuz... bir tek gigabyte mı çıkarıyor atılım yapıyor !!! bizde aptal değiliz demi, nedir bu gigabyte pompalaması ? Silersiniz eminim ama umarım dikkate alınır zira benim gibi düşünen kitle az değil farkındasınız değil mi ?
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Ezio Auditoré 8 yıl

sonalp

nedir bu donanımhaberde ki gigabyte aşkı, bazen bu yalakalık boyutunun .okunu çıkarıyorsunuz... bir tek gigabyte mı çıkarıyor atılım yapıyor !!! bizde aptal değiliz demi, nedir bu gigabyte pompalaması ? Silersiniz eminim ama umarım dikkate alınır zira benim gibi düşünen kitle az değil farkındasınız değil mi ?


gigabyte aşkı mı ? Asusun ROG serisine de aynı şeyler yapıldı. Şu anda önemli bir atılım varsa gigabyte yapmış ve burada haber olmuş ne var ki bunda ?
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Rey Leon 8 yıl

sonalp

nedir bu donanımhaberde ki gigabyte aşkı, bazen bu yalakalık boyutunun .okunu çıkarıyorsunuz... bir tek gigabyte mı çıkarıyor atılım yapıyor !!! bizde aptal değiliz demi, nedir bu gigabyte pompalaması ? Silersiniz eminim ama umarım dikkate alınır zira benim gibi düşünen kitle az değil farkındasınız değil mi ?



Donanimhaber gigabyte yalakalık yapmasının amacı ne olabilir reklam falan almakmı yada donanimhaber ürünmü üretecek yada gigabyte gel bakalım biz sana yol gösterilimmi diyecekler ne gibi bir çıkarı olurda yalakalık yapabilir donanimhaber yapma lütfen..)
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Tolgá 8 yıl
anakart harika sanat eseri olmuş.ama sarjor kötü.
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huseyincarnege 8 yıl
intel işlemcili olması dışında kötü olan bi yanı yok aslında mükemmel:)
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huseyincarnege 8 yıl
intel işlemcili olması dışında kötü olan bi yanı yok aslında mükemmel:)
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gunescan 8 yıl
Oldu olacak bir de ismini sg-1 yapıp, goa'uld anagemisi koysalarmış üstüne.
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saintroyo 8 yıl
güzel kartlar ama benim için kullanışsız tek pci slot koymuşlar hepsine...yaramaz...
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KODTECH 8 yıl
Ekran kartı slotları bu sefer güzel yerleştirilmiş. 2 slot boşluklarla harika bir tasarım çok beğendim.
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meke 8 yıl
Bu devirde hala 1156 anakart projesi üretip sonra bir anda 1155'e mi geçecekler acaba?
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knnkpln 8 yıl
Renkleri güzelde şarjör iğrenç olmuş ya
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