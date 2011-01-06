İşte Gigabyte'ın yeni oyuncu anakartları: G1.Assassin, G1. Guerilla ve G1.Sniper

Gigabyte'ın ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız G1-Killer serisi yeni nesil oyuncu anakartları görüntülendi. Intel'in X58 çipsetini kullanan ve LGA1366 formundaki Core i7-900 serisi işlemciler için geliştirilen oyuncu anakartları, Gigabyte'ın geleneksel tasarım anlayışının ötesine geçiyor ve agresif bir görünüm sergiliyorlar.

Siyah renkli baskılı devre üzerine yeşil komponentlerle bir dönemin XFX anakartlarını hatırlatan G1.Guerilla, G1.Assassin ve G1.Sniper isimli yeni anakartların tamamında kullanılan şarjör tasarımlı soğutucular, kartların hedef kitlesini de gözler önüne seriyor. 6 adet DIMM slotu ile gelen ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakartların dikkat çekici özelliklerle donatıldıklarını görüyoruz. Bu özelliklerin başında Creative'in X-Fi 20K2 kodlu gelişmiş ses işlemcisi geliyor ve Gigabyte, piyasadaki anakartlar arasında en iyi ses deneyimini yaşatmayı vaad ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyuncular için hazırlanan anakartın ikinci önemli özelliği ise özel ağ işlemcisi ile donatılmış olması.

Bigfoot firmasının Killer E2100 ağ işlemcisine sahip olan anakartların, özellikle çevrimiçi oyunlarda internet bağlantısını optimize ederek, ethernet için standart çipset kullanan anakartlara göre daha yüksek performans sunacakları bildiriliyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakartları birbirleirnden ayıran farklar da bulunuyor.

Örneğin G1.Guerilla modelinde, diğer iki anakarttanf arklı olarak X-Fi ses çipine yer verilmiyor. Dört yollu Crossfire X desteğini sadece G1.Assassin modeli sağlarken, hem tasarım hem de özellikler açısından serinin en iddialı modelinin de yine G1.Assassin olduğunu görüyoruz. Modeline göre 8 veya 16 fazlı güç tasarımına sahip olan anakartların tamamında yüksek ses kalitesi için Nichicon MUSE ses kapasitörlerine yer verilirken, anakartların tasarımında yüksek performanslı soğutuculara daha iyi uyumluluk sağlamak adına CPU bölgesinin geniş tutulduğu ve çoklu fan kullanımının mümkün kılınarak anakart soğutmasının daha efektif bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanındığı belirtiliyor.

Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı X58 çipsetli G1.Killer serisi anakartların önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı bildirilirken, fiyatların 299$'dan başlaması bekleniyor.