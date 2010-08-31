İşte LG'nin iPad'den daha iyi dediği yeni tablet bilgisayarı: Optimus Pad

Güney Kore'nin dünyaya kazandırdığı lider teknoloji firmalarından LG, sansasyonel açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Windows Phone 7'nin, Android ve iOS platformlarından daha iyi olacağını iddia eden firma, hazırlıkları süren tablet bilgisayarının pek çok ilki birlikte getireceğini ve iPad'den daha iyi bir çözüm olacağını öne sürmüştü.

Apple ile yakın ilişkileri bulunan ve iPhone 4'teki retina ekranın tedarikçiliğini üstlenen LG'nin merakla beklenen tablet bilgisayarı sonunda gün ışığına çıktı. Firma tarafından Optimus Pad olarak isimlendirilen cihaz, tasarım olarak Samsung Galaxy Tab'i akıllara getiriyor. Google Android platformunu kullanan sistemin donanım özellikleri ise henüz açıklanmadı.

LG'nin resmi sunumuna göre performans, incelik ve hafiflik açısından tüm rakiplerinden daha iyi olacağı iddia edilen tablet bilgisayar, aynı zamanda pek çok ilki de beraberinde sunacak. ARM tabanlı işlemciye ve çoklu dokunmatik ekrana sahip olan Optimus Pad'e ait detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde (IFA 2010'da ?) açıklanması bekleniyor.