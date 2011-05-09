İşte PowerColor'ın çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modeli

AMD'nin güncel yol haritasına göre yılın ikinci yarısından önce yüksek performanslı yeni ekran kartı beklenmezken aradaki boşluğu doldurmak isteyen bazı üreticilerin farklı tasarımlara imza atmaları bekleniyor. İşte o firmalardan birisi olan PowerColor, Radeon HD 6000 serisine çift grafik işlemcili yeni bir model kazandırmaya hazırlanıyor. Uzakdoğu'nun en büyük teknoloji gösterisi olan Computex Fuarı'nda tanıtılacağı resmi olarak doğrulanan kart ile PowerColor, Radeon HD 6800 serisi için dünyanın en hızlı ekran kartını sunmayı planlıyor. Henüz detaylı özelliklerine ilişkin resmi çok fazla detayın bulunmayan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı için temel özellikleri masaya yatırıyoruz.

AMD'nin Radeon HD 6870 modelinde kullandığı Barts XT GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen ekran kartı, Radeon HD 6900 serisi ekran kartları için performans anlamında çok ciddi bir tehdit unsuru oluşturacak gibi görünüyor. Her GPU için 1120x olmak üzere toplamda 2240x paralel işlem birimiyle gelmesi beklenen kart, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, toplamda 112 adet doku ünitesine, 64 adet ROP birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Çift grafik işlemcili yeni modele için saat hızları henüz bilinmemekle birlikte özel tasarımlı bir soğutucu kullanacağı tahmininden yola çıkarak farbrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olması da beklenebilir.

Standart hızlarla gelmesi halinde grafik işlem birimleri 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapacak kartın toplam işlem gücü de 4 TeraFLOP seviyesine ulaşmış olacak ve tek hassasiyetli teorik işlem gücü açısından Radeon HD 6970'in ardından bu alanda dünyanın en güçlü ikinci kartı olacak. Fotoğraftan da görülebileceği üzere çift grafik işlemcili diğer AMD çözümlerinde olduğu gibi GPU'ların haberleşmesi için özel bir köprü yonga ile donatılan kart ayrıca oldukça uzun bir baskılı devreye sahip. Artan güç ihtiyacını karşılamak üzere iki adet PCIe 8-pin güç konnektörüne yer verilen kart üzerinde aynı zamanda Crossfire konnektörü de bulunuyor ve bu sayede 4 GPU'lu kurulumlar mümkün kılınıyor.

PowerColor'ın en az çift slot tasarıma sahip olacağı görülen Radeon HD 6870 X2 modelinde görüntü aktarımı için iki adet DVI konnektörü ile birlikte iki adet Mini DisplayPort 1.2 ve bir adet HDMI 1.4a konnektörüne yer verildiğini görüyoruz. Radeon HD 6000 serisinin diğer üyeleri gibi Unified Video Decoder 3.0 video motoru ile donatılan ve bu sayede yüksek tanımlı videolara ek olarak Blu-ray 3D için de GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen kart, Stereoscopic 3D desteğine de sahip. AMD'nin en güçlü ekran kartı iş partnerlerinden birisi olan PowerColor'ın Radeon HD 6870 X2 modelinin Computex'ten sonra piyasaya çıkması beklenirken, kesin çıkışı tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.