Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Toshiba'nın "Gözlüksüz 3D" destekli yeni dizüstü bilgisayarı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,5b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinde bir sonraki aşama olarak gösterilen "Gözlüksüz 3D" teknolojisinde ilkleri sunmayı planlıyor. Dünyada ilk defa gözlük gerektirmeyen televizyon (20-inç boyutunda) geliştiren ve anavatanında satmaya başlayan firma, daha büyük boyutlu modelleri ise dünya pazarlarına sunmaya planlıyor.

Televizyonlar kadar dizüstü bilgisayar çalışmalarına da büyük önem veren Toshiba, benzer şekilde gözlüksüz 3D desteği sunan Qosmio T851 modelini hazırlıyor. 15.6-inç boyutunda olan ve Intel'in Huron River kod adlı yeni nesil mobil platformundan güç alan "oyuncu" odaklı dizüstü bilgisayar, Toshiba tarafından geliştirilen SpursEngine işlemcisi sayesinde 2D görüntüleri 3D'ye çevirebiliyor, otomatik yüz algılama teknolojisi Face3D ile "insan derinlik kalıbı" özelliğini uygulayabiliyor.

Tasarım anlamında Qosmio serisinin güncel modellerinde gördüğümüz çift renk odaklı kaslı görünüm korunduğu sistemde, işlemci olarak Core i5-2410'a yer veriliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabilen ve BDXL medyalarla uyumlu Blu-ray sürücü ile gelen sistemde ekran kartı olaraksa Nvidia GeForce GT 540M'e yer veriliyor.

Harman Kardon tarafından dizayn edilen ses sistemiyle donatılan Qosmio T851'in önümüzdeki Temmuz ayında Japonya'da satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor. Sahip olduğu özellikler sayesinde Qosmio T851, 3D teknolojisine ilgi duyan ancak gözlük kullanmak istemeyenlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
İsmailGUNDOGDU 8 yıl
Network artık ülkemizde de çok rahat yapılabilir bir meslek haline geliyor.İnsanları ikna etmek veya onlara satış yapmak zorunda kalmayacağınız, pazarlamacı gözü ile görülmeyeceğiniz, toplantılara misafir getirmekle uğraşmayacağınız ve sadece internet ve facebook kullanarak aylık 500 lira ve üzeri kazanabileceğimiz bu çok katlı kazanç sistemine bir göz atın DETAYLI BİLGİ İÇİN : is.gd/... yada is0_gun@hotmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
2 milyar civarı olursa süper olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 8 yıl
3d olayı kesınlıkle iyi ve olması gereken bir teknoloji tabıkı gözlük ile değil zira kot pantolanla yatağa girmek gibi bir şey oluyor ozaman!..akıl dışı estetik dışı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 8 yıl
Çok güzel. Bence 3d kullanılacaksa bu gözlüksüz olmalı. Benim gibi gözlükten rahatsız olan insanlar olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim