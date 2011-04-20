İşte Toshiba'nın "Gözlüksüz 3D" destekli yeni dizüstü bilgisayarı

Toshiba üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinde bir sonraki aşama olarak gösterilen "Gözlüksüz 3D" teknolojisinde ilkleri sunmayı planlıyor. Dünyada ilk defa gözlük gerektirmeyen televizyon (20-inç boyutunda) geliştiren ve anavatanında satmaya başlayan firma, daha büyük boyutlu modelleri ise dünya pazarlarına sunmaya planlıyor.

Televizyonlar kadar dizüstü bilgisayar çalışmalarına da büyük önem veren Toshiba, benzer şekilde gözlüksüz 3D desteği sunan Qosmio T851 modelini hazırlıyor. 15.6-inç boyutunda olan ve Intel'in Huron River kod adlı yeni nesil mobil platformundan güç alan "oyuncu" odaklı dizüstü bilgisayar, Toshiba tarafından geliştirilen SpursEngine işlemcisi sayesinde 2D görüntüleri 3D'ye çevirebiliyor, otomatik yüz algılama teknolojisi Face3D ile "insan derinlik kalıbı" özelliğini uygulayabiliyor.

Tasarım anlamında Qosmio serisinin güncel modellerinde gördüğümüz çift renk odaklı kaslı görünüm korunduğu sistemde, işlemci olarak Core i5-2410'a yer veriliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabilen ve BDXL medyalarla uyumlu Blu-ray sürücü ile gelen sistemde ekran kartı olaraksa Nvidia GeForce GT 540M'e yer veriliyor.

Harman Kardon tarafından dizayn edilen ses sistemiyle donatılan Qosmio T851'in önümüzdeki Temmuz ayında Japonya'da satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor. Sahip olduğu özellikler sayesinde Qosmio T851, 3D teknolojisine ilgi duyan ancak gözlük kullanmak istemeyenlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.