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İşte Xiaomi'nin katlanabilen telefonu | Rekabet kızışıyor

3 ay
18,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasında bu yıla yön vermesi beklenen katlanabilir ekranlı model yarışına Xiaomi de katılıyor. Şirket üzerinde çalıştığı telefonun çalışan örneğini gösterdi. İşte o model ve rakipleri
Akıllı telefon dünyasının yeni akımlarından biri olan katlanabilen ekranlı modeller yarışına Xiaomi da katıldı. Şirketin iki numaralı ismi, üzerinde çalıştıkları telefonun çalışan prototipini gösterdi. Detayları ve şu ana kadar tanıtılmış, gösterilmiş olan diğer katlanabilen telefonları da bu videoda anlattım.

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C-AyaR 3 ay en beğenilen
Ucube prototiplerden sonra nihayet estetik sayılabilecek bir prototip gördük. İnsanın estetik anlayışı büyük oranda simetriye dayanıyor, xiaomi bunu kısmen yakalamış.
Ucube prototiplerden sonra nihayet estetik sayılabilecek bir prototip gördük. İnsanın estetik anlayışı büyük oranda simetriye dayanıyor, xiaomi bunu kısmen yaka...
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fuckulteli 3 ay
Xiaomi'nin çift taraflı katlanır ekran tasarımı daha estetik duruyor. Katlanır telefonlara oldukça mesafeli yaklaşan biri olarak bu tasarım hiç fena değil, hatta hoşuma bile gitti. (bana, katlanma özelliği pratik ve kullanışlı gelmiyor hala o ayrı, zamanla bu fikrim de değişebilir.)
Xiaomi'nin çift taraflı katlanır ekran tasarımı daha estetik duruyor. Katlanır telefonlara oldukça mesafeli yaklaşan biri olarak bu tasarım hiç fena değil, hatt...
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rwo 3 ay
10 yıl önce tüplü televizyona bakan adam geliş burda katlanabilir ekranları gömüyor.Aslında size yapacakları sonuna plus ekleyip üstüne birde çentik koyup 18,5:9 formatta ürünleri satıp durmak.
10 yıl önce tüplü televizyona bakan adam geliş burda katlanabilir ekranları gömüyor.Aslında size yapacakları sonuna plus ekleyip üstüne birde çentik koyup 18,5:...
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tego 2 hf.
Bence tutmaz katlanan noteboklar tutmamisti
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Paetzold 3 ay
Durun az daha centikliye yeni geçtik
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muhayyel genç 3 ay
Bence gayet güzel olmuş.
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Amd64x2 3 ay
Tasarım bence gayet başarılı ve mantıklı, mutlaka iyileştirmeler yapılır ama ilk dikkatimi çeken katlandıktan sonra arka taraftaki panellerde görüntü yok ama çalışmaya devam ediyor. Lokal olarak kapatılabilinirse enerji tasarrufu sağlanır, en azından karartılıp görece daha şık hale gelebilir.
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DH Misafiri 3 ay
Cihazın ismini papilon yada onu andıran flexiphone gibi bir isim olabilirdi ayrıca tasarım fena değil.
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RushEpicsTR 3 ay
Tüm tasarımlar kütük gibi, para veripte kullanmam.
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rwo 3 ay
10 yıl önce tüplü televizyona bakan adam geliş burda katlanabilir ekranları gömüyor.Aslında size yapacakları sonuna plus ekleyip üstüne birde çentik koyup 18,5:9 formatta ürünleri satıp durmak.
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rezes 3 ay
Fiyatı da çift katlanacak anlaşıldı
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ilkerinanç 3 ay
Katla düzelt ,katla düzelt bir süre sonra deforme olmayacak mı bunlar?
Bu arada en mantıklı çözüm Şayomininki olmuş.
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Guest-458B4BD66 3 ay
çok versatil ve gideri var. bana göre sadece tel değil aynı zamanda tablet özellikleri, e-reader, canvas vs gibi sunarsa faydalı olur ve kullanım alanı da çok geniş olur.
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