İşte Xiaomi'nin katlanabilen telefonu | Rekabet kızışıyor

Akıllı telefon dünyasında bu yıla yön vermesi beklenen katlanabilir ekranlı model yarışına Xiaomi de katılıyor. Şirket üzerinde çalıştığı telefonun çalışan örneğini gösterdi. İşte o model ve rakipleri

Akıllı telefon dünyasının yeni akımlarından biri olan katlanabilen ekranlı modeller yarışına Xiaomi da katıldı. Şirketin iki numaralı ismi, üzerinde çalıştıkları telefonun çalışan prototipini gösterdi. Detayları ve şu ana kadar tanıtılmış, gösterilmiş olan diğer katlanabilen telefonları da bu videoda anlattım.