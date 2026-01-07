Samsung, 7 yıl güncelleme alacak 2026 OLED TV serisini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2026'da yeni OLED TV serisini duyurdu ve dört model tanıttı: S85H, S90H, S95H ve tamamen yeni S99H. Yeni seri, önemli güncellemeler içeriyor ve geçen yılın amiral gemisi modeli S95F’nin yerini S99H alıyor.

Samsung S99H OLED TV: Bu yılın amiral gemisi

Tam Boyutta Gör Samsung'un bu yılki amiral gemisi OLED TV modeli S99H. Geçen yıl, S95F şirketin en üst düzey OLED TV'siydi. S99H, ekranın çevresinde metal çerçeveye sahip olmasıyla tasarım açısından biraz sıra dışı. Son birkaç yıldır TV'lerden çerçeveler büyük ölçüde kaybolurken, kalın (ancak şık görünümlü) bir çerçevenin eklenmesi Samsung'dan garip bir tasarım tercihi.

Samsung S99H OLED TV, 55 inç, 65 inç, 77 inç ve 83 inç boyut seçeneğiyle geliyor. Panel, 4K çözünürlük ve 165Hz değişken yenileme hızı sunuyor. 83 inçlik model LG Display'in Tandem W-OLED panelini kullanırken, diğer boyutlar Samsung Display'in en yeni QD-OLED panelini kullanıyor. Ekranın geçen yılki S95F'ye göre %35 daha parlak olduğu ve Glare Free 3.0 kaplamasına sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca kablosuz One Connect kutusuna da sahip.

Samsung S95H: Duvara monte, ultra ince, çerçevesiz tasarım

Tam Boyutta Gör Samsung S95H modeli, geçen yılki S95H'nin halefi ve %35 daha parlak ekran sunuyor. Sıfır boşluklu duvar montajı tasarımına sahip ve kablosuz One Connect kutusuyla uyumlu. TV, 48 inç, 55 inç, 65 inç, 77 inç ve 83 inç boyu seçeneğiyle geliyor. 48 inç ve 83 inçlik model, LG Display'in Tandem W-OLED panelini kullanırken, diğerleri Samsung'un QD-OLED panelini kullanıyor.

Samsung S90H: Bu yılın orta sınıf OLED TV'si

Tam Boyutta Gör Bu yıl Samsung'un orta sınıf OLED TV modeli olan S90H, Parlama Önleyici 3.0 kaplamaya sahip. Ekran, geçen yılki S90F'den %15 daha parlak ve 165Hz yenileme hızına sahip. 42 inç, 48 inç, 55 inç, 65 inç, 77 inç ve 83 inç boyut seçeneği mevcut. 55 inç, 65 inç ve 77 inç boyutları Samsung'un QD-OLED panelini, diğerleri LG'nin Tandem W-OLED panelini kullanıyor.

Samsung S85H: Uygun fiyatlı seçenek

Samsung S85H ise, 2026’nın en uygun fiyatlı OLED TV modellerinden biri olacak. LG Display'in W-OLED paneline sahip ve boyutuna bağlı olarak 100Hz veya 120Hz yenileme hızı sunuyor. Mevcut boyutlar arasında; 48, 55, 65, 77 ve 83 inç bulunuyor. Daha fazla ayrıntı henüz açıklanmadı.

Samsung 2026 OLED TV serisi neler sunuyor?

Samsung 2026 OLED TV serisi, Eclipsa Audio ve HDR10+ Advanced formatlarını destekliyor. Diğer ses ve video özellikleri arasında; 360 Audio, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering Pro, Dolby Atmos, HDR10, HDR10+, HLG, Object Tracking Sound ve Q-Symphony yer alıyor.

Tüm TV’ler Tizen OS 10.0 işletim sistemiyle geliyor ve yedi yıla kadar yazılım güncellemesi alacak. Dört adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, dahili uzak alan mikrofonları, dahili ortam ışığı sensörü, Bluetooth ve Wi-Fi özelliğine sahipler. Ayrıca AI Energy Mode, Alexa, AirPlay 2, Bixby, Click To Search, Live Translate, Matter Hub, Microsoft Copilot, MultiView, Perplexity, Smart View, Samsung Health, Samsung TV Plus, SmartThings Hub ve Storage Share özelliğiyle geliyorlar. Yapay zeka destekli otomatik oyun modu, Samsung Gaming Hub, ALLM, AMD FreeSync Premium, Game Bar, Nvidia G-Sync, VRR gibi TV’de oyun oynayanlar için de çeşitli özellikler mevcut.

