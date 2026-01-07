Samsung, 7 yıl güncelleme alacak 2026 OLED TV serisini tanıttı

Samsung S99H OLED TV: Bu yılın amiral gemisi
Samsung S99H OLED TV, 55 inç, 65 inç, 77 inç ve 83 inç boyut seçeneğiyle geliyor. Panel, 4K çözünürlük ve 165Hz değişken yenileme hızı sunuyor. 83 inçlik model LG Display'in Tandem W-OLED panelini kullanırken, diğer boyutlar Samsung Display'in en yeni QD-OLED panelini kullanıyor. Ekranın geçen yılki S95F'ye göre %35 daha parlak olduğu ve Glare Free 3.0 kaplamasına sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca kablosuz One Connect kutusuna da sahip.
Samsung S95H: Duvara monte, ultra ince, çerçevesiz tasarım
Samsung S90H: Bu yılın orta sınıf OLED TV'si
Samsung S85H: Uygun fiyatlı seçenek
Samsung S85H ise, 2026’nın en uygun fiyatlı OLED TV modellerinden biri olacak. LG Display'in W-OLED paneline sahip ve boyutuna bağlı olarak 100Hz veya 120Hz yenileme hızı sunuyor. Mevcut boyutlar arasında; 48, 55, 65, 77 ve 83 inç bulunuyor. Daha fazla ayrıntı henüz açıklanmadı.
Samsung 2026 OLED TV serisi neler sunuyor?
Samsung 2026 OLED TV serisi, Eclipsa Audio ve HDR10+ Advanced formatlarını destekliyor. Diğer ses ve video özellikleri arasında; 360 Audio, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering Pro, Dolby Atmos, HDR10, HDR10+, HLG, Object Tracking Sound ve Q-Symphony yer alıyor.
Tüm TV’ler Tizen OS 10.0 işletim sistemiyle geliyor ve yedi yıla kadar yazılım güncellemesi alacak. Dört adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, dahili uzak alan mikrofonları, dahili ortam ışığı sensörü, Bluetooth ve Wi-Fi özelliğine sahipler. Ayrıca AI Energy Mode, Alexa, AirPlay 2, Bixby, Click To Search, Live Translate, Matter Hub, Microsoft Copilot, MultiView, Perplexity, Smart View, Samsung Health, Samsung TV Plus, SmartThings Hub ve Storage Share özelliğiyle geliyorlar. Yapay zeka destekli otomatik oyun modu, Samsung Gaming Hub, ALLM, AMD FreeSync Premium, Game Bar, Nvidia G-Sync, VRR gibi TV’de oyun oynayanlar için de çeşitli özellikler mevcut.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: