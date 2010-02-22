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İşte AMD'nin 8 serisi yeni çipset modelleri için resmi çıkış tarihleri

Donanimhaber.com olarak AMD'nin yeni nesil çipsetler için resmi çıkış tarihlerini Dünyada ilk defa açıklıyoruz.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte AMD'nin 8 serisi yeni çipset modelleri için resmi çıkış tarihleri
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AMD'nin hazırlık çalışmaları uzunca bir süredir devam eden 8 serisi yeni çipset modelleri için çıkış tarihleri kesinlik kazandı. Elimize ulaşan bilgilere göre, 2008 yazında tanıtılan entegre grafik özellikli 790GX modelinin yerini alması beklenen 890GX çipseti 1 Mart'ta lanse edilecek. Güney köprüsü olarak SATA-III destekli SB850 yongasının eşlik edeceği 890GX'de Radeon HD 4290 olarak isimlendirilen entegre grafik çözümüne yer verilecek. 785G'de kullanılan Radeon HD 4200 ile kıyaslandığında ne gibi farklar sunacağı henüz açıklanmayan IGP'nin, 3D performansı ve video kalitesi açısından çıtayı yukarı taşıması bekleniyor.

Donanım üreticileri tarafından 890GX çipsetli yeni nesil anakartların 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da yapılacak CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenirken, 870, 890FX ve 880G modelleriyle ilgili resmi çıkış tarihleri de elimize ulaştı. Gelen bilgilere göre üç yeni modelin de 890GX'den yaklaşık iki ay sonra, 26 Nisan tarihinde lanse edilmeleri planlanıyor. 890FX'in yüksek performans segmentindeki yeni çözüm olması beklenirken, 870 ise 890FX'in özellikleri kırpılmış ekonomik bir varyasyonu olarak konumlandırılacak. Bu iki modelden farklı olarak 785G'nin yerini alması beklenen 880G ise entegre grafik birimine sahip olacak. 890GX'den farklı olarak Radeon HD 4290 yerine Radeon HD 4250 IGP'sini kullanacak olan 880G'nin grafik performansı açısından 890GX'in yanında nasıl bir pozisyon alacağı ise henüz netleşmedi.

İşte AMD'nin 8 serisi yeni çipset modelleri için resmi çıkış tarihleri
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DH Misafiri 9 yıl
Bi kac Model Pazara cikacak. Arasinda hem USB2.0+USB3.0 hemde tek USB2.0 Modeli olacaktir
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DH Misafiri 9 yıl
Bi kac Model Pazara cikacak. Arasinda hem USB2.0+USB3.0 hemde tek USB2.0 Modeli olacaktir
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RaptorFX 9 yıl
OB ekran karti dx11, Sata3, USB3 olmadan anakart alma düşüncem yok.. Hatta Fusion u bile beklemek lazım...
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Batuist 9 yıl
adamlar o kadar uzun zamandır çalışıyorlar üzerinde ama USB3 desteği bile yok.. daha bunun neresine çalışmışlar???
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DavutGENC 9 yıl
bu Nvidia bu haber lerimi okumuyormu ya
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dellino 9 yıl
USB şu an için olmazsa olmaz bir kriter değil.
Hali hazırda piyasada USB 2.0 ın desteklediği 480 Mbit/sn (60 MByte/sn) hızının on da birini kullanan usb ürün yok.
Şu anki en hızlı belleğin değeri 32.6MB/sn okuma, 28.8MB/sn yazma hızı dır.
Sata3 için de hemen hemen aynı sonuç geçerli.
Eğer şu tür bir ürün almayacaksanız.
macworld.co.uk/...

Asıl önemli olan 8 serisinin buldozer mimarisindeki işlemcilere vereceği destek.
Zira AMD buldozer ile 1666 Mhz bellek desteği vermeye başlayacak. 8 Serisi bu desteği verecek mi?
Yok sa 8x5 serisi güncellendiğinde mi bu özellikler eklenecek?
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KASIMOGLU 9 yıl
Bende Sistemimi Yenilemeyi düşünüyorum.Yeni cipset i bekliyordum.Haber için tşk.
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KANUNI61 9 yıl
adamlar harıl harıl calışıyor nediyelim calışan emegin karşılığını alıyor
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madmaxzek 9 yıl
Bunların herbiri USB 3.0 destekli olacak mı peki??

Haber için teşekkürler..
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