İşte AMD'nin 8 serisi yeni çipset modelleri için resmi çıkış tarihleri

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AMD'nin hazırlık çalışmaları uzunca bir süredir devam eden 8 serisi yeni çipset modelleri için çıkış tarihleri kesinlik kazandı. Elimize ulaşan bilgilere göre, 2008 yazında tanıtılan entegre grafik özellikli 790GX modelinin yerini alması beklenen 890GX çipseti 1 Mart'ta lanse edilecek. Güney köprüsü olarak SATA-III destekli SB850 yongasının eşlik edeceği 890GX'de Radeon HD 4290 olarak isimlendirilen entegre grafik çözümüne yer verilecek. 785G'de kullanılan Radeon HD 4200 ile kıyaslandığında ne gibi farklar sunacağı henüz açıklanmayan IGP'nin, 3D performansı ve video kalitesi açısından çıtayı yukarı taşıması bekleniyor.

Donanım üreticileri tarafından 890GX çipsetli yeni nesil anakartların 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da yapılacak CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenirken, 870, 890FX ve 880G modelleriyle ilgili resmi çıkış tarihleri de elimize ulaştı. Gelen bilgilere göre üç yeni modelin de 890GX'den yaklaşık iki ay sonra, 26 Nisan tarihinde lanse edilmeleri planlanıyor. 890FX'in yüksek performans segmentindeki yeni çözüm olması beklenirken, 870 ise 890FX'in özellikleri kırpılmış ekonomik bir varyasyonu olarak konumlandırılacak. Bu iki modelden farklı olarak 785G'nin yerini alması beklenen 880G ise entegre grafik birimine sahip olacak. 890GX'den farklı olarak Radeon HD 4290 yerine Radeon HD 4250 IGP'sini kullanacak olan 880G'nin grafik performansı açısından 890GX'in yanında nasıl bir pozisyon alacağı ise henüz netleşmedi.

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